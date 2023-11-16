بترومين تفتتح Auto Care EV أول مراكز صيانة السيارات الكهربائية في المملكة

دبي - كتب محمد فتوح - أفتتحت شركة بترومين ، الاسم الرائد في قطاع السيارات في 13 نوفمبر الحالي ، أول شبكة لصيانة السيارات الكهربائية و الهجينة في المملكة العربية السعودية ، وتأتي هذه المبادرة التاريخية ، تماشيا مع خطة المملكة لعام 2030، نحو حلول النقل المستدامة لتؤكد أهمية الاستثمار في التقنيات الخضراء وتعزيز ثقافة المسؤولية البيئية بين المواطنين.

بترومين تفتتح Auto Care EV أول مركز صيانة السيارات الكهربائية في المملكة

اقامت الشركة حفلاً في مدينة الرياض بهذه المناسبة حضره نخبة من الضيوف ورجال الأعمال ووسائل الإعلام وأبرز الشخصيات المؤثرة في المملكة ، و من جهته أعرب كاليانا سيفاغنانام ، الرئيس التنفيذي لمجموعة بترومين ، عن فخره بدور بترومين الرائد في حركة النقل المستدامة في المملكة . وقال “نحن متحمسون لأن نكون أول شبكة لمراكز الصيانة المتخصصة بصيانة السيارات الكهربائية و الهجينة في المملكة الشي الذي يعبر عن التفاني والابتكار من قبل بترومين، وكذلك يعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الاستدامة في المملكة ويعكس حرصنا لتكون المملكة السباقة في هذا التحول نحو النقل المستدام،”

تعتبر Petromin EV AUTO CARE الشركة المتطورة والمصباح الذي يشع بالتقدم، حيث تحتضن مستقبل النقل المستدام بفريق من الفنيين الماهرين المجهزين بأحدث التجهيزات الفنية من أجل توفير حلول الصيانة الموثوقة لمالكي السيارات الهجينة والكهربائية في المملكة من خلال 12 ورشة متخصصة ستعمل بكامل طاقتها بحلول الربع الأول من عام 2024، مع خطة طموحة لتحويل جميع المراكز إلى نموذج هجين .

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يميز بترومين EV AUTO CARE هو التفاني الثابت في الجودة والخبرة، حيث إن جميع الفنيين العاملين في هذه الشبكة المتطورة قد تم اعتمادهم من قبل معهد صناعة السيارات (IMI) في المملكة المتحدة، والهيئة المهنية الدولية لصناعة السيارات.

وذلك لضمان أن كل فني يمتلك المهارات والمعرفة الجديدة المطلوبة لصناعة السيارات الكهربائية الناشئة. يعكس التزام بترومين بالحفاظ على أعلى المعايير من أجل توفير أفضل خدمة لسيارات العملاء بمفهوم يعتبر الأول من نوعه في المملكة، وسهم في الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة بمعايير جديدة للوصول الى غد أفضل وأخضر.

مركز بترومين Auto Care EV لصيانة السيارات الكهربائية

تقدم بترومينAuto Care EV خطوة كبيرة نحو مستقبل أكثر خضرة واستدامة ، وهي شبكة صيانة السيارات الكهربائية و الهجينة الرائدة في المملكة العربية السعودية، أطلقتها بترومين بكل فخر ، لتقف EV AUTO CARE في طليعة حلول النقل المستدامة ، مع أحدث المرافق التي تضم فنيين ذوي مهارات عالية ومعتمدين من معهد صناعة السيارات (IMI) في المملكة المتحدة، مما يضمن أعلى معايير الصناعة ، بفضل التفاني الذي لا يتزعزع للجودة والخبرة، تُحدث بترومين EV AUTO CARE ثورة في خدمة السيارات .

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