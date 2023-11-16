سيارات الدفع الرباعي والشاحنات أكثر خطورة على المشاة: دراسة على 1800 حادث

دبي - كتب محمد فتوح - تشير دراسة حديثة أجراها معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS) إلى أن خطر التسبب في ضرر للمشاة في حادث من قبل سيارات الدفع الرباعي والشاحنات يزيد بما يتماشى مع ارتفاع وشكل الواجهة الأمامية. ويأتي ذلك في أعقاب دراسة سابقة كشفت أن المشاة هم أكثر عرضة للخطر عندما تنعطف سيارات الدفع الرباعي .

هذه هي شاحنات الدفع الرباعي المميتة على الطريق

أشارت دراسة الوكالة على وجه التحديد إلى المركبات الطويلة ذات الأنف الحاد، وهي سمات مشتركة في بعض المركبات الأكثر مبيعًا التي تباع في الولايات المتحدة، مثل الشاحنات مثل Ford F-150 وسيارات الدفع الرباعي مثل Toyota RAV4.. وتظهر بيانات الدراسة أيضًا أنه بغض النظر عن شكل الأنف، فإن الشاحنات الصغيرة وسيارات الدفع الرباعي التي يزيد ارتفاع غطاء محرك السيارة عن 40 بوصة لديها فرصة متزايدة بنسبة 45٪ للتسبب في الوفاة في حادث تصادم للمشاة.

وتنخفض النسبة بالنسبة للمركبات ذات المظهر الجانبي المائل وارتفاع غطاء المحرك أقل من 30 بوصة. ومع ذلك، تظهر البيانات أيضًا أن المركبات التي يتراوح ارتفاع غطاء محرك السيارة من 30 إلى 40 بوصة ذات مقدمة حادة لا تزال مميتة، مما يشكل خطرًا متزايدًا بنسبة 44٪.

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دراسة على 18 ألف حادث لسيارات الدفع الرباعي

أخذت الدراسة بيانات من ما يقرب من 18000 حادث تصادم شملت مركبة ركاب واحدة ومشاة واحدة. واستخدم الباحثون أرقام تعريف المركبات لتحديد أنواع السيارات في الحوادث واستخدموا الصور لقياس ارتفاعات غطاء المحرك.( اقرأ : النساء أكثر تسببا في حوادث السيارات ) كما قاموا بإزالة عوامل أخرى، مثل السيارات المزودة بفرامل الطوارئ التلقائية، لكنهم احتفظوا بعوامل معينة تؤثر على احتمالية الوفاة.

وفيات المشاة في أعلى مستوياتها وشاحنات الدفع الرباعي موضع اتهام

على الرغم من أن الاختبارات الحكومية كشفت أن السيارات أصبحت أكثر أمانًا ، إلا أن وفيات المشاة وراكبي الدراجات لا تزال في ارتفاع. وبلغت وفيات المشاة الآن أعلى مستوياتها منذ عام 1981، حيث بلغت حوالي 7342 حالة وفاة. ومن ناحية أخرى، ارتفعت وفيات راكبي الدراجات أيضا بنسبة 5% لتصل إلى 985 حالة وفاة، وهو أعلى مستوى منذ عام 1975

ورغم وجود روابط مؤكدة بين درجات الحوادث المرتفعة وانخفاض مخاطر الوفيات، فإن تصميم الأنف الحاد للمركبات الشعبية لابد أن يتغير للحد من اصطدام المشاة. الوفيات ذات الصلة.

نصائح خاصة لصناع سيارات الدفع الرباعي

وقال وين هو، كبير مهندسي النقل البحثيين في معهد IIHS: “يمكن للمصنعين أن يجعلوا المركبات أقل خطورة على المشاة عن طريق خفض الواجهة الأمامية لغطاء المحرك وضبط زاوية الشبكة وغطاء المحرك لإنشاء شكل منحدر”. “ليس هناك فائدة وظيفية لهذه الجبهات الضخمة الممتلئة.”

واقترح المعهد أيضًا بشكل استباقي تغييرات أخرى للمساعدة في تقليل الوفيات الناجمة عن الحوادث، مثل تطبيق حد أدنى للسرعة للمركبات الكهربائية الثقيلة. وبفضل وزنها الزائد والبطاريات التي تحملها، أصبح من الصعب الآن إيقافها ويمكن أن تشكل خطرًا كبيرًا على السلامة على الطرق.

حوادث المشاة في بريطانيا

تعد حوادث مرور المشاة أكثر شيوعًا مما تعتقد. هل تعلم أنه يتم الإبلاغ عن حوالي 25000 حادث للمشاة كل عام، أكثر من 23% منها تؤدي إلى إصابات خطيرة أو عواقب مميتة؟ المشاة معرضون للخطر للغاية ولا يتمتعون بنفس الحماية التي يتمتع بها السائقون أثناء وقوع حادث.

على من تقع مسئولية الحوادث المرورية

وهذا يعني أن الاصطدام يمكن أن يكون له عواقب وإصابات خطيرة يمكن أن تؤثر على الضحايا لبقية حياتهم. يعمل السائقون بموجب “واجب الرعاية” أثناء وجودهم على الطريق. وهذا يعني أنه يتعين عليهم تحمل المسؤولية وبذل قصارى جهدهم دائمًا لتجنب وقوع الحوادث على الطريق.

إذا فشلوا، وليس لديهم دليل يثبت أنهم حاولوا تجنب وقوع الحادث، فهذا يدل على أنهم انتهكوا واجب الرعاية هذا. قد يحق للضحية بعد ذلك الحصول على تعويض عن حادث مرور المشاة. مع فتح المملكة المتحدة ببطء لمزيد من المتاجر والمدارس، قد تحتاج إلى التفكير في كيفية إدارة تنقلاتك بأمان لتجنب الحوادث .

لكي نكون صريحين، فإن سبب وجود الكثير من حوادث المشاة يرجع إلى حقيقة أن هناك مجموعة واسعة من أنواع الحوادث المختلفة. إذا كنت تبحث عن تعويض، فأنت بحاجة إلى إثبات أنك لست مخطئًا، أي أنك بحاجة إلى إثبات أنك لست “مسؤولاً” عن الحوادث. ومع ذلك، سيعتمد هذا على ما إذا كنت أنت من تسبب في وقوع الحادث في المقام الأول أم لا.

الاهتمام بأنواع السيارات كمرجع للتعريف بالحوادث وأسبابها

الآن، يمكن أن تعتمد خطورة الحادث على عدد من العوامل الديموغرافية، بما في ذلك العمر ونوع السيارة التي كانت متورطة في الحادث. وفقًا لبيانات السلامة على الطرق في المملكة المتحدة في عام 2019، كان هناك حوالي 10552 عاملًا مساهمًا بسبب إهمال السائق. يميل المشاة الذين تتراوح أعمارهم بين 10 إلى 15 عامًا إلى أن يكونوا الأكثر تورطًا في هذه الأنواع من الحوادث، وكذلك الإناث فوق سن 75 عامًا.

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