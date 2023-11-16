وزارة التجارة: استدعاء مركبات BMW الفئة السابعة موديل 2023

دبي - كتب محمد فتوح - أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء مركبات مركبات BMW الفئة السابعة موديل 2023، وذلك لخلل في مسَّاحات الزجاج الأمامي قد يؤدي إلى انفصالها مما قد يعيق الرؤية أثناء القيادة وتصبح خطرا على مرتادي الطريق ممايزيد من خطر وقوع حادث

​كما دعت الوزارة أصحاب مركبات BMW إلى:

– التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال http://recalls.sa

– التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات الأزمة مجانا.

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متابعة استدعاء وإصلاح

تقوم وزارة التجارة بفحص جميع أنواع المركبات ووسائل النقل وملاحظة الخلل إن وجد طلب المركبات التي وجد بها خلل قد يتسبب في الحوادث المرورية أو حريق في المركبة لا قدر الله أو يعرض سلامة الركاب للخطر.

وحرصا من وزارة التجارة تلزم وكلاء السيارات بإصلاح المركبات ومعالجة الخلل الموجود مجانا للمتضررين.