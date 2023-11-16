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وزارة التجارة: استدعاء مركبات BMW الفئة السابعة موديل 2023

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دبي - كتب محمد فتوح - أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء مركبات مركبات BMW الفئة السابعة موديل 2023، وذلك لخلل في مسَّاحات الزجاج الأمامي قد يؤدي إلى انفصالها مما قد يعيق الرؤية أثناء القيادة وتصبح خطرا على مرتادي الطريق ممايزيد من خطر وقوع حادث

​كما دعت الوزارة أصحاب مركبات BMW إلى:

– التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال http://recalls.sa

– التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات الأزمة مجانا.

Montero sport 2023

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استدعاء بي ام دبليو

بي ام دبليو

استدعاء بي ام دبليو

استدعاء بي ام دبليو

متابعة استدعاء وإصلاح

تقوم وزارة التجارة بفحص جميع أنواع المركبات ووسائل النقل وملاحظة الخلل إن وجد طلب المركبات التي وجد بها خلل قد يتسبب في الحوادث المرورية أو حريق في المركبة لا قدر الله أو يعرض سلامة الركاب للخطر.

وحرصا من وزارة التجارة تلزم وكلاء السيارات بإصلاح المركبات ومعالجة الخلل الموجود مجانا للمتضررين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سعودى أوتو وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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