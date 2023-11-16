هيونداي أيونيك 5 N 2025 تبهر مرتادي معرض لوس أنجلوس للسيارات

دبي - كتب محمد فتوح - وصلت سيارة هيونداي أيونيك 5 N 2025 إلى الولايات المتحدة، وتم الكشف عنها هناك في معرض لوس أنجلوس للسيارات 2023، بعد أشهر من ظهورها العالمي لأول مرة في يوليو.

مواصفات ومميزات هيونداي أيونيك 5 N 2025

باعتبارها أول عالية الأداء للعلامة التجارية، فإن هيونداي أيونيك 5 N 2025 لديها الكثير من الأمور التي تقع على عاتقها، خاصة في سوق محبة للسرعة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، توفر ما يصل إلى 641 حصانًا مع تشغيل وضع N Grin Boost و601 حصانًا بدونه، ويمكن للسيارة الكهربائية السريعة التسارع إلى 96 كلم في الساعة في 3.25 ثانية قبل أن تصل إلى سرعتها القصوى البالغة 260 كلم في الساعة.

ولكن على عكس معظم السيارات الكهربائية عالية الأداء، تم تصميم هيونداي أيونيك 5 N 2025 للإثارة في المنعطفات وحلبات السباق المتعرجة، ولتحويل سيارة الكروس أوفر الرتيبة إلى سيارة ذات أداء جدي، تبدأ هيونداي بتحديث الهيكل باللون الأبيض، مع 42 نقطة لحام إضافية ومواد لاصقة هيكلية إضافية مقارنة بسيارة أيونيك 5 العادية.

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وتتضمن المراجعات الأخرى إطارات فرعية أمامية وخلفية مطورة، ومحركات كهربائية معززة، وحوامل للبطارية، ونظرت هيونداي إلى عالم الرالي بحثًا عن الإلهام، حيث طبقت ما تعلمته على محاور القيادة المدمجة في الأمام والخلف، ولقد تم تقويتها أيضًا للتعامل مع فائض عزم الدوران.

وتعمل هذه الترقيات على جعل هيونداي أيونيك 5 N 2025 أكثر صلابة في المنعطفات، مما يزيد من خفة الحركة ويجعل قيادة السيارة أكثر إثارة، ويمكن إرجاع جزء من براعة الانعطاف إلى نظام التوجيه المعزز الجديد الذي يعمل بمحرك والمثبت على حامل مع نسبة توجيه أسرع، والذي يهدف إلى تحسين ردود الفعل.

وإذا لم تكن من محبي القيادة الدقيقة وتفضل الانجراف بشكل مذهل في الدخان، فإن أيونيك 5 N’s Drift Optimizer يساعد في الحفاظ على زاوية محددة أثناء الانزلاق عبر الزاوية، بينما تعمل وظيفة Torque Kick Drift على محاكاة الإحساس بركلة القابض في مركبة ذات دفع خلفي مع ناقل حركة يدوي، ويؤدي هذا إلى إشعال النار تحت مؤخرة أيونيك 5 N، مما يدفعها إلى الانجراف الفوري.

وغالبًا ما يتعين على السيارات الكهربائية – والعديد من السيارات عالية الأداء التي تعمل بمحرك احتراق داخلي – التعامل مع درجات الحرارة القصوى عند قيادتها بقوة على المسار الصحيح، وتعمل هيونداي أيونيك 5 N 2025 على تخفيف ذلك من خلال حلول الإدارة الحرارية المتطورة، ويحتوي النظام على مساحة تبريد أكبر، ومبرد بطارية، وتبريد زيت المحرك لإبقاء كل شيء تحت السيطرة.

وتتمتع هيونداي أيونيك 5 N 2025 بقوة توقف هائلة بفضل أقوى نظام مكابح من هيونداي على الإطلاق، ويشتمل الإعداد على دوارات مقاس 15.75 بوصة (مصنوعة من مركب خاص) ومساميك بأربعة مكابس في الأمام ودوارات مقاس 14.2 بوصة في الخلف، وهي مصنوعة من مواد خفيفة الوزن ومصممة لتحقيق تدفق الهواء الأمثل.

وتم ضبط نظام الكبح المتجدد خصيصًا لسيارة هيونداي أيونيك 5 N 2025 أيضًا، وهناك محاكاة لناقل الحركة وضوضاء المحرك لخلق تجربة تثبيت حقيقية، قد يكون هذا ذوقًا مكتسبًا، لكننا نقدر الطريقة التي تحاول بها هيونداي جذب المتشككين في السيارات الكهربائية من خلال ابتكار شيء مألوف.

وإن نظام النقل الإلكتروني N، كما هو معروف، يمنح السائق شعوراً بالسيطرة على تجربة القيادة، ولقد تم تصميمه على غرار ناقل الحركة ثنائي القابض ذو الثماني سرعات الموجود في سيارات N التي تعمل بمحرك احتراق داخلي، مثل إلنترا N، وهو يحاكي علبة التروس من خلال تنظيم خرج عزم الدوران وقد قام بمحاكاة التحولات بإشارات مسموعة.

وهناك ثلاثة موضوعات صوتية: الاشتعال والتطور والأسرع من الصوت، والأول يبدو وكأنه محرك توربيني رباعي الأسطوانات، بينما يحاكي Evolution صوت النموذج الأولي RN22e، وأخيرًا، هناك لعبة Supersonic، المستوحاة من الطائرات ذات المحركين، وهل كل هذا ضروري؟ لا، لكن هيونداي ترغب في خلق تجربة مثيرة تنال إعجاب الجميع، وقد فعلت ذلك تمامًا.

وإن تلخيص جميع الميزات الرائعة لهذه السيارة ليس شيئًا لدينا مساحة له هنا، ولكن الهدف الواضح هو تحقيق أقصى قدر من المتعة في كل جانب من جوانب السيارة، وإن أيونيك 5 هو بالفعل مظهر جميل، ولكن N يأخذه إلى المستوى التالي مع جميع أنواع التحسينات الجمالية، ويشمل ذلك زخارف المصد المطلية باللون الأسود والعتبات الجانبية، بينما يشغل الجناح الخلفي البارز مساحة على الباب الخلفي.

ومن الأمام، يضفي جناح الشفة الرياضي على السيارة عدوانًا بصريًا ويتم تسليط الضوء عليه من خلال الخط البرتقالي المضيء، ويتكرر هذا على المصد الخلفي ومشتت الهواء ويعمل بمثابة لون مميز لأجزاء السيارة الأخرى، وتكمل العجلات خفيفة الوزن مقاس 21 بوصة المظهر، وهي مغلفة بإطارات بيريللي P زيرو مقاس 275/35.

وفي الداخل، تميز السيارة بالكثير من العناصر التي تحمل علامة N، وتشتمل عجلة القيادة المصممة على شكل حرف N على أقراص بديهية لنظام N Grin Boost وأوضاع القيادة، في حين يتم وضع مجاذيف ناقل الحركة خلف الحافة مباشرة، وتُظهر الكونسول الوسطي أيضًا الاهتمام بالقيادة عالية الأداء وتتضمن وسادات للركبة ودعمًا للساق.

ومقاعد الجرافة N أقرب إلى الأرض بمقدار 0.79 بوصة من مقاعد أيونيك 5 العادية ولها دعامات معززة تحافظ على وضع السائق في وضع مستقيم في الزوايا الحادة، وتتميز المقاعد السوداء، المزينة بالجلد المعالج بيئيًا والبولي ألكانتارا المعاد تدويره، بخياطة دقيقة باللون الأزرق.

وقد تكون سيارة عالية الأداء، لكن التصميم الداخلي لـ هيونداي أيونيك 5 N 2025 مستدام للغاية، وتم إنشاء الزخارف الزخرفية على الأبواب من مواد قابلة لإعادة الاستخدام، في حين تم أيضًا استخدام خيوط PET المعاد تدويرها (من قصب السكر والزجاجات البلاستيكية) في جميع أنحاء المقصورة.

وفي الختام، لم تصدر هيونداي الأسعار (أو تقديرات النطاق) بعد، ولكنها تتوقع أن يتراوح سعر هيونداي أيونيك 5 N 2025 بين 60 ألف دولار (225 ألف ريال) و65 ألف دولار (244 ألف ريال)، وسيصل الأداء الكهربائي بالكامل إلى وكلاء هيونداي المحليين في مارس 2024، ومن المفترض أن يسبب ذلك لـ تيسلا موديل Y بيرفورمانس صداعًا شديدًا.

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