تويوتا كامري لن تحصل على محرك V6 المحبوب للكثيرين

دبي - كتب محمد فتوح - تتوفر سيارة تويوتا كامري 2025 حصريًا كسيارة هجينة، مما يعني أن خيار V6 قد انتهى رسميًا وانتهى، ويبقى فقط خيار هجين بأربع أسطوانات، وعلى الرغم من أنه محرك جميل إلى حد ما، إلا أنه لا يمكننا إلا أن نشعر بالحزن بشأن زوال محرك V6 ذو التنفس الطبيعي 2GR.

قرار تويوتا بإيقاف نسخة الـ V6 من تويوتا كامري

في حين أن كامري المنتهية ولايته استخدمت أحدث إصدار من هذا المحرك 2GR-FSE، دعونا لا ننسى أن أساس 3.5 يعمل على تشغيل بعض السيارات المذهلة منذ طرحها في عام 2002، ويستمر سابقتها (1GR) في تشغيل تويوتا لاند كروزر 70، في أجزاء معينة من العالم، بينما حفزت 2GR-FE سيارات لوتس إيفورا، ولوتس إيفورا إس (سوبرتشارج)، وسيارة لوتس إيفورا لومان، ولوتس إميرا الحالية، ويعد محرك V6 سعة 3.5 لتر الذي لم يعد موجودًا الآن أحد الأسباب الرئيسية التي جعلتنا نطلق على كامري TRD لعام 2020 لقب أفضل كامري على الإطلاق.

وقد يسخر البعض من سيارة ذات الأداء العالي، لكن TRD نجحت، أنتج محرك V6 قوة 301 حصانًا، وهو ما كان جيدًا بما يكفي للتسارع من 0 إلى 96 كلم في الساعة خلال 5.8 ثانية، لكنها شعرت بأنها أسرع من ذلك لأن عادم TRD أدى إلى تضخيم أغنية محرك V6، يعد محرك 2GR واحدًا من أفضل محركات V6 التي تم تصنيعها على الإطلاق، حيث يوجد مباشرة مع محرك ألفاروميو Busso ومحرك فيراري Dino.

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ولنكون صادقين، لقد رأينا ذلك قادمًا، وقمنا بتسميته في مقال تشويقي سابق، لم يتبق تقريبًا أي سيارة سيدان ذات ست أسطوانات، باستثناء الفئة المتميزة، حيث تم استبدال محركات V8 بمحركات توربينية مزدوجة سداسية الأسطوانات، وتوقف إنتاج سيارة كيا ستينجر قبل وقتها بوقت طويل، وفقدت هوندا أكورد خيار V6 عند طرح الجيل الحالي، سيتم موت سيارات السيدان المتبقية التي تعمل بمحرك V6 ودفنها قريبًا، لا يزال بإمكانك الحصول على سيارة نيسان ماكسيما جديدة لدى وكلاء محددين، لكن الشركة المصنعة توقفت عن تصنيعها منذ بضعة أشهر.

ولا تزال سيارة دودج تشارجر ذات المواصفات الأساسية مجهزة بمحرك V6 سعة 3.6 لتر، ولكنها ستختفي قريبًا أيضًا، من المحتمل أن يستخدم الجيل التالي من الشاحن محرك توربيني رباعي الأسطوانات للنماذج الأساسية، في حين سيتم استبدال محركات V8 بمحرك هوريكان الجديد المزود بشاحن توربيني سداسي الأسطوانات.

ولسوء الحظ، هذا هو ثمن التقدم، تنتج مجموعة نقل الحركة الهجينة الجديدة في كامري 225 حصانًا في شكل الدفع الأمامي، وتزيد إلى 232 حصانًا إذا طلبتها بنظام الدفع الرباعي، إنه لا يضاهي محرك V6، لكن تويوتا ستقدم حتمًا متغيرًا إضافيًا مبنيًا على المحرك الجديد رباعي الأسطوانات سعة 2.4 لتر المزود بشاحن توربيني.

وفي شكل HybridMax، تنتج وحدة الطاقة هذه بالفعل 340 حصانًا، بينما يوفر محركها الكهربائي الخلفي عالي الأداء والمبرد بالماء جرعة صحية من عزم الدوران بدءًا من 1 دورة في الدقيقة، في خط مستقيم، ستترك سيارة كامري V6 ميتة، دعونا لا ندخل في أرقام استهلاك الوقود المحسنة.

وفي الختام، ربما فقدنا محرك V6، لكن تظل كامري واحدة من أكثر السيارات التي يمكن شراؤها إقناعًا في السوق، ونتوقع أن تستمر قصة نجاح مبيعاتها الرائعة لسنوات عديدة قادمة.

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