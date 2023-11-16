شاهد: الخارقة كوينيجسيج بمحرك Jesko V8 مزدوج التوربو قوة 1614 حصان

دبي - كتب محمد فتوح - كوينيجسيج جيسكو سيارة خارقة مذهلة تتميز بمحرك V8 مزدوج التوربو سعة 5.0 لتر بقوة 1600 حصان و1106 رطل قدم من عزم الدوران . لتقدير هذه المواصفات الهائلة حقًا للسيارة كوينيجسيج نحتاج إلى معرفة مقدار العمل اللازم لشركة صناعة السيارات الفائقة السويدية لبناء مجموعة نقل الحركة القوية.

عمليات تصنيع محرك كوينيجسيج

في هذا الفيديو، يقدم رئيس الشركة كريستيان فون كوينيجسيج جولة في المصنع، ومن أبرز الأحداث كان مشاهدة هذا المحرك الجبار.

قبل عرض ما يمكن أن يفعله محرك V8، تبدأ كوينيجسيج بجولة في منطقة إنتاج المحرك وناقل الحركة الجديدة التي يتم التحكم فيها بيئيًا. يستغرق العامل هنا أسبوعًا لتجميع علبة التروس عالية التقنية الخاصة بشركة صناعة السيارات والتي تحتوي على مشغل المحرك والحدافة، ومع ذلك لا يزال وزنها 198 رطلاً (90 كيلوجرامًا) فقط.

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خصائص محرك كوينيجسيج

يعد محرك Jesko عنصرًا عالي التقنية مثل ناقل الحركة، يستغرق الأمر أسبوعا لإنتاج وحدة واحدة، وهناك ثلاث محطات تجميع. يفتخر Von Koenigsegg بشكل خاص بالمكابس المطروقة لأنها تحمل شعار درع العلامة التجارية في وسط منطقة الاحتراق. لمسة أنيقة أخرى هي أن الشركة تقوم بطباعة ثلاثية الأبعاد لسبائك Inconel المقاومة للحرارة لتشكيل مكونات العادم قبل لحامها معًا.

قوة محرك كوينيجسيج 1614 حصانا

يُظهر الفيديو المرفق محرك V8 وكيف يعمل بالبنزين E85. ويخلق المحرك جدارًا من الضوضاء، ويظهر الرسم البياني أنه ينتج 1614 حصانًا و1174 رطلًا قدمًا (1591.3 نيوتن متر) من عزم الدوران، وهو أعلى قليلاً من تصنيف المصنع. يستخدم التشغيل الثاني وقود E10 95 أوكتان،

والذي يقول فون كونيجسيج إنه يعادل بنزين 91 أوكتان في الولايات المتحدة. توصي العلامة التجارية باستخدام 93 أوكتان ولكنها تضبط الغاز منخفض الجودة لتوفير هامش أمان. هذه المرة، ينتج محرك V8 قوة 1289 حصانًا و933.8 رطل قدم (1266 نيوتن متر)

سعر سيارة كوينيجسيج جيسكو 2.85 مليون دولار

تصنع Koenigsegg 125 سيارة Jeskos فقط ، وجميعها لديها مشترين بالفعل. يبدأ سعر السيارة الخارقة من 2.85 مليون دولار. قامت الشركة بتسليم الدفعة الأولى للعميل في 31 مايو 2023 .

تعمل العلامة التجارية أيضًا على Jesko Absolut بهدف تجاوز 300 ميل في الساعة. وتشير عمليات المحاكاة الحاسوبية إلى أن الجسم الأكثر أناقة يمكن أن يسمح للسيارة بالوصول إلى سرعة 330 ميلاً في الساعة ، ولكن لا توجد اختبارات حقيقية تثبت ذلك حتى الآن

كوينيجسيج تستعيد قوتها وهيبتها الأولي

هل سبق لك أن تساءلت كيف تقوم كوينيجسيج بتجميع الأجزاء الداخلية خفيفة الوزن لسياراتها الخارقة؟ حسنًا، لا تدع أحدًا سوى كريستيان فون كوينيجسيج رئيس الشركة يرشدك عبر مركز جيسكو للدفع الجديد في مقطع فيديو جديد وهو يشرح الأعمال الداخلية لناقل الحركة الخفيف (LST) في السيارة ومحرك V8 مزدوج التوربو سعة 5.0 لتر وما الذي يجعلها فريدة بهذا الشكل .

لقد سرقت سيارة Gemera 2+2 الفائقة الكثير من شهرة Jesko مؤخرًا، نظرًا لمحركاتها المميزة . ومع ذلك، لا تزال سيارة Jesko هي السيارة الخارقة الثورية التي كانت عليها عندما ظهرت لأول مرة قبل خمس سنوات. ولا يتجلى هذا في أي مكان أكثر مما هو عليه في مصنعها، حيث يتم تصنيع جميع الأجزاء الداخلية يدويًا بسرعة مذهلة.

تصنيع نواقل الحركة والمحركات يدويا

أثناء دخولنا إلى ورشة العمل، أخبرنا كوينيجسيج أن كل شيء هناك يتم التحكم فيه بيئيًا ونظيف بشكل استثنائي، وهو إجراء يُرى عادةً في صناعة الساعات الراقية بدلاً من إنتاج السيارات. كل شيء يتسم بالكفاءة العالية بسبب العملية المنظمة، مما يسمح للفنيين الخبراء الستة ببناء ثلاثة نواقل حركة ومحركات أسبوعيًا يدويًا، وهو أمر مثير للإعجاب.

ناقل كوينيجسيج 9 سرعات

ينصب التركيز على LST أولاً، ومن المذهل رؤية عدد الأجزاء المتحركة التي تتناسب مع شيء مضغوط وخفيف جدًا (أقل من 200 رطل). يتميز ناقل الحركة ذو التسع سرعات بسبعة قوابض رطبة متعددة الأقراص تعمل بدقة فائقة بفضل الفتح والإغلاق المتزامن لأكثر من قابض واحد. يحتوي ناقل الحركة على ستة تروس فقط، ولكن بفضل نمطها المثلث وثلاثة أعمدة، يمكن للشركة إنشاء تسع سرعات من ستة تروس فقط.

محرك كوينيجسيج يزن 416 رطلا

يقول كوينيجسيج: “إنه حقًا عمل فني”. “يمكنك الحصول على إحساس بالميكانيكا الشبيهة بالساعات السويسرية وإحساس يشبه المجوهرات ودقة عالية جدًا. وبالطبع، نحن نتحدث عن سرعات دوران عالية للأعمدة عند الضغط العالي، ويجب أن يكون لها عمر طويل مع هذه الأختام. لذا فهو حقًا شيء فريد تمامًا.”

ومن هناك، ننتقل إلى محرك Jesko الاستثنائي V8، لنلقي نظرة عن قرب على أجزائه الداخلية. تم تصميم كل شيء حسب الطلب، حتى آخر مسمار، وهو مصنوع من مواد خفيفة الوزن للغاية، مما يؤدي إلى وزن محرك يبلغ 416 رطلاً فقط.

كيف تحول محرك كوينيجسيج إلى حالة ابداع صناعية

يتيح ذلك للشركة إضافة بعض اللمسات الفنية إلى المحرك، كما هو الحال مع إدراج شعار درع Koenigsegg على قمم المكابس.

ويقول: “الأمر الرائع هو أنه عندما تفتح المحرك بعد سنوات عديدة من التشغيل، لا يزال بإمكانك رؤية هذا الدرع بوضوح شديد. لا يوجد أي تآكل أو تمزق في هذه الأجزاء. إنه مجرد عمل فني”.

هذه التفاصيل لا تقلل من قوة المحرك التي لا تصدق، والتي يتم الحصول عليها بفضل ضغط الأسطوانة المرتفع للغاية والمواد خفيفة الوزن. يمكن للسيارة أن تتسارع إلى ارتفاعات الستراتوسفير في طريقها إلى خطها الأحمر البالغ 8500، ولن تنتج فقط 1600 حصان و1100 رطل قدم من عزم الدوران، ولكنها ستبدو مذهلة أيضًا عند القيام بذلك.

لقد تعاملنا مع السمفونية السمعية عندما أخذنا أخيرًا إلمركز اختبار Dyno الداخلي للشركة، حيث يتم اختبار جميع المحركات بدقة على E85 وE10-95 (على غرار محركنا 91 أوكتان في الولايات المتحدة .

صوت محرك كوينيجسيج البديع

“إنه يمتلك صوتًا فريدًا للغاية ونجده مثيرًا للغاية، ونحن سعداء جدًا به. وهو صوت يأتي من تلقاء نفسه تقريبًا. إنه ليس الصوت المضبوط، بل هو ما تفعله السيارة والمحرك “أريد أن يبدو الأمر كذلك. والأمر يتعلق بنظام عادم Inconel المصنوع من التيتانيوم. ويتعلق بعمود الكامات، وغرف الاحتراق، ومواضع التوربو، وكل شيء يتفاعل.” في أي من الوقودين، يبدو الإعداد رائعًا، ويمكننا أن نرى ما يعنيه أنه يبدو وكأنه يستنشق بشكل طبيعي تقريبًا.

وهو ينسب الفضل إلى جهود الشركة الدؤوبة في إنتاج كل جانب من جوانب النظام لنجاحها الكبير، حتى أنه أشار إلى أن هذا العمل لم يطلق حتى الإمكانات الكاملة للمحرك. يقول كريستيان: “ربما نتمكن في يوم من الأيام من الوصول إلى ما يعادل ميجاوات واحدة”. “نحن قريبون من 1 ميجاوات على 95 أوكتان من محرك سعة 5.0 لتر، وهو أمر لم يُسمع به من قبل على الإطلاق.”

وبمرور الوقت، سيتم تحويل جزء من ورشة العمل هذه من إنتاج Jesko إلى إنتاج Gemera، على الأرجح في العام المقبل. سيكون هذا الغوص العميق في مجموعة نقل الحركة وناقل الحركة أكثر جنونًا من هذا، ولن نمانع أيضًا في الغوص العميق في بعض ميزات السيارة غير التقليدية .