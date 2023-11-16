دبي - كتب محمد فتوح - أعلنت شركة “ستيلانتيس N.V. ” عن تحقيق نتائج إيجابية في الربع الثالث من عام 2023 ، حيث حققت زيادة في صافي الإيرادات بنسبة 7 في المئة مقارنة بنفس الربع من العام السابق بفضل استمرار قوة الشحنات. وحققت خطة “المحرك الثالث”(5) نمواً في الإيرادات بنسبة 25 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية على المستوى العالمي بنسبة 37 في المئة مقارنة بالربع الثالث من عام 2022 بفضل مبيعات جيب أفينجر وسيتروين إيه إم آي وبيجو E-208 وفيات 500e الجديدة وسيتروين بيرلينغو. وتشمل الأنشطة الرئيسية التي تم تنفيذها لتحقيق استراتيجية Dare Forward 2030:

الرعاية: عززت ستيلانتيس ووكلاؤها في أوروبا تعاونهم لتحسين تجربة العملاء وتوفير رحلة عميل سلسة في قطاع ما زال يتأثر باضطرابات وتحولات كبيرة. ويؤكد توقيع أكثر من 8000 عقد من عقود المبيعات و25000 عقد لخدمات ما بعد البيع عبر 10 دول أوروبية رئيسية على أن ستيلانتيس وشركاءها التجاريين يتشاركون نفس الأهداف المتمثلة في توفير الخدمات السلسة للعلامات التجارية المتعددة والتركيز على العملاء وضمان الجودة الفائقة. واعتمدت النمسا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا العقود الجديدة، فيما ستبدأ بقية الدول الأوروبية اعتماد النموذج الجديد في عام 2024.

ستيلانتيس ترتفع بصافي الإيرادات نسبة 7 % في الربع الثالث 2023

التكنولوجيا: كشفت بيجو عن تنفيذ منصة STLA Medium، وهي أول منصة من منصات BEV-by-design العالمية الأربعة لتصميم السيارات الكهربائية، مع سيارة E-3008 الجديدة والتي تعتبر الأفضل في فئتها بفضل قدرتها على السير لمسافة تصل إلى 700 كيلو قبل الحاجة إلى إعادة الشحن، ووقت الشحن، والأداء والكفاءة ومتعة القيادة. وعادت فيات إلى الفئة B باعتبارها رائدة في التنقل المستدام في المدن بفضل سيارة 600e الجديدة والتي تمتاز بوظائف السلامة المتقدمة وقدرتها على السير لمسافة تزيد عن 400 كيلو متر بدون الحاجة إلى الشحن (وفق WLTP6 دورة القيادة داخل وخارج المدينة) وأكثر من 600 كيلو متر (وفق WLTP6 دورة القيادة داخل المدينة). كما كشفت فيات عن سيارة توبولينو للتنقل بمسافات محدودة والتي يمكنها السير لمسافة 75 كيلو متر دون الحاجة إلى الشحن وبسرعة قصوى آمنة تبلغ 45 كيلو متر في الساعة. وأعلنت الشركة عن البدء بإنتاج سيارات “فان” الكهربائية بالكامل في مصنع Ellesmere Port، وهو أول مصنع متخصص في تصنيع السيارات الكهربائية في المملكة المتحدة وأول مصنع تابع لستيلانتيس متخصص في السيارات الكهربائية على المستوى العالمي.

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تعتبر سيارة سيتروين ë-C3 الكهربائية بالكامل التي ستتوفر في الأسواق في وقت قريب، أول سيارة كهربائية أوروبية بتكلفة معقولة والأفضل في فئتها من حيث وظائف الراحة والتقنيات الكهربائية سهلة الاستخدام وهي مجهزة ببطارية بقدرة 44 كيلو واط تتيح القيادة لمسافة تصل إلى 320 كيلو متر (199 ميل) بدون الحاجة إلى الشحن. وسيتم طرح السيارة في العديد من الأسواق الأوروبية بأسعار تبدأ من 23300 يورو.

واحتفلت ستيلانتيس بافتتاح مركز البطاريات الحديث في مجمع “ميرافيوري” في تورينو بإيطاليا. ويسهم المركز في تعزيز قدرات الشركة في تصميم وتطوير واختبار البطاريات والوحدات والخلايا عالية الجهد برامج تشغيل سيارات العلامة التجارية في المستقبل.

وواصلت الشركة تعزيز نظام التقنيات الكهربائية العالمي بما يتماشى مع أهدافها في تحقيق حيادية الكربون من خلال: (1) الاختبار النهائي مع أرامكو للتحقق من توافق 24 عائلة من المحركات مع الوقود الاصطناعي (eFuels) والتي ستحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من سيارات ستيلانتيس التي يبلغ عددها حالياً 28 مليون سيارة؛ (2) الكشف عن نظام البطاريات المتكاملة الذكية والذي سيتم تجهيز سيارات ستيلانتيس التجارية به قبل نهاية العقد الحالي؛ (3) الإعلان عن خطط لبناء المصنع الكبير السادس على المستوى العالمي لدعم استراتيجية التحول إلى التنقل الكهربائي من خلال توفير بطاريات بسعة 400 غيغا واط، والذي سيكون ثاني مرفق يتم بناؤه في الولايات المتحدة بالتعاون مع سامسونج؛ (4) الاستثمار في مشروع Hell’s Kitchen الذي تنفذه شركة Controlled Thermal Resources Holdings لإنتاج ما يصل إلى 300.000 طن متري من كربونات الليثيوم سنوياً؛ (5) استكمال شراء حصة تبلغ 33.3 في المئة في شركة Symbio الرائدة في التنقل بالاعتماد على الهيدروجين بصفر انبعاثات للمساهمة في تعزيز مكانة ستيلانتيس كشركة رائدة في تصنيع السيارات التي تعمل بالهيدروجين.

القيمة: تتعاون شركة ستيلانتيس مع ستة شركات عالمية متخصصة في تصنيع السيارات على ابتكار شبكة شحن مميزة لتركيب ما لا يقل عن 30.000 محطة شحن بطاقة عالية من أجل دعم الانتقال إلى السيارات الكهربائية في أمريكا الشمالية.

وتنفذ ستيلانتيس استراتيجية شاملة لإدارة وتأمين توريدات الرقائق الدقيقة على المدى الطويل لتحقيق أهداف خطة Dare Forward 2030. وتجمع استراتيجية ستيلانتيس بين التعاون مع مصنعي الرقائق لتوفير أشباه الموصلات المهمة في هذه الصناعة، وشراء قطع الغيار، ووضع رؤية متكاملة لاحتياجات الرقائق في المستقبل.

وأعادت الشركة شراء أسهم بقيمة 0.5 مليار يورو في الربع الثالث من عام 2023. كما تمت إعادة شراء أسهم بقيمة 1.2 مليار يورو خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023. وتتوقع الشركة استكمال برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة 1.5 مليار يورو خلال الربع الرابع من عام 2023.

وفي أكتوبر 2023، أعلنت الشركة عن خطط لشراء أسهم بنسبة 20 في المئة من شركة “ليب موتور” مقابل حوالي 1.5 مليار يورو من أجل تأسيس مشروع “ليب موتور العالمية” بقيادة ستيلانتيس بنسبة 51/49 51/49 ويتمتع بحقوق حصرية لتصدير وبيع وتصنيع منتجات “ليب موتور” خارج الصين.

وفي أكتوبر 2023، قدمت الشركة استراتيجية “برو ون” (Pro One) التي تنفذها شركة ستيلانتيس المتخصصة في السيارات التجارية لتعزيز مكانتها عالمياً. وتستهدف الاستراتيجية ستة علامات تجارية مميزة بما فيها سيتروين (Citroën) وفيات بروفيشنال (FIAT Professional) وأوبل (Opel) وبيجو (Peugeot) ورام (Ram) وفوكسهول (Vauxhall) من أجل تحقيق أهداف خطة تحقيق أهداف خطة Dare Forward 2030 الاستراتيجية.

يمكن الوصول إلى المؤتمر الهاتفي وإعادة الاستماع إلى البث المسجل في قسم المستثمرين على موقع شركة ستيلانتيس الإلكتروني: www.stellantis.com. وسيتم نشر العرض التقديمي ضمن قسم المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة في الساعة 8 صباحاً (بتوقيت وسط أوروبا)/ 3 صباحاً (بالتوقيت الصيفي لشرق الولايات المتحدة) في 31 أكتوبر 2023.

المدير المالي ناتالي نايت ، علق قائلاً : “في النصف الأول من العام الحالي، عززت ستيلانتيس مكانتها الرائدة في قطاع السيارات من حيث الدخل التشغيلي المعدل وهامش الدخل التشغيلي المعدل والتدفقات النقدية الصناعية الحرة. ونركز على الحفاظ على الزخم الذي اكتسبناه من خلال تقديم مؤشرات الربح والتدفقات النقدية الرائدة في القطاع مع مواجهة التحديات الكبيرة على المدى القريب ومواصلة التحول التكنولوجي والكهربائي. ويسهم هذا النمو في دعم خطة Dare Forward 2030 الاستراتيجية”.

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