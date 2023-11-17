سيارة شاومي الكهربائية تنطلق قبل سيارة آبل وتبدو وكأنها سيارة ماكلارين 720S سيدان

دبي - كتب محمد فتوح - قدمت شركة الهواتف الذكية الصينية شاومي سيارتها الأولى التي تسمى SU7، وتبدو سيارة شاومي الكهربائية مألوفة تمامًا، خاصة في المقدمة، ولقد كانت شركة آبل تفكر في فكرة تصنيع سيارة منذ فترة طويلة، لكننا لم نرها بعد، الآن، تغلبت شركة شاومي على عملاق التكنولوجيا الذي يقع مقره في كاليفورنيا بما يشبه نسخة سيدان من سيارة ماكلارين 720S.

مواصفات ومميزات سيارة شاومي الكهربائية بالكامل

وفقًا لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات (MIIT) عبر CarNewsChina، يبلغ طول سيارة شاومي الكهربائية 197 بوصة، وعرضها 77 بوصة، وارتفاعها 57 بوصة، وهو ما يمكن مقارنته بحجم تيسلا موديل S، ومع ذلك، بناءً على خيارات مجموعة نقل الحركة الكهربائية، فهي أقرب إلى طراز تيسلا موديل 3.

وتتوفر سيارة شاومي SU7 في طرازات الدفع الخلفي (RWD) والدفع الرباعي (AWD)، الأول ينتج 295 حصانًا باستخدام حزمة بطارية من BYD، بينما يوفر الأخير 664 حصانًا باستخدام حزمة بطارية من CATL، نفس المورد لـ تيسلا الكهربائية.

إعلان

وفي قسم التكنولوجيا، تتوفر سيارة SU7 مزودة بجهاز LiDAR، والذي يمكن رؤيته مثبتًا خلف الزجاج الأمامي، ويمكن أيضًا تثبيته بوظيفة فتح القفل بالتعرف على الوجه استنادًا إلى كاميرا تم رصدها على العمود B، كنموذج يحمل العلامة التجارية شاومي، سيعمل نظام HyperOS الخاص بالشركة المصنعة للهاتف على تشغيل النظام داخل السيارة الصيني.

من ناحية التصميم، تذكرنا الواجهة الأمامية بالكثير من سيارات ماكلارين الخارقة، باستثناء الوجه، نحصل على صورة ظلية تذكرنا ببورشه تايكان، سواء كان ذلك عن قصد أم لا، فإن شركات صناعة السيارات الصينية مشهورة بوجود نسخ رخيصة من الموديلات الشهيرة، تحصل السيارة الكهربائية أيضًا على مجموعة من العجلات ذات خمسة أذرع، مع خيارات مقاس 19 بوصة و20 بوصة.

فقدت شركة آبل بالفعل المركز الأول لصالح شركة هواوي في سوق الهواتف الذكية في الشهر الماضي، وإذا اكتسب مشروع شاومي كهربائية قوة جذب في وطنه، فيمكننا أن نرى المزيد من العملاء يقومون بهذا التحول، من الأفضل أن يتقدم مشروع آبل للسيارات الكهربائية حيث يقال إن الإنتاج الضخم لـ سيارة شاومي SU7 سيبدأ الشهر المقبل في مصنع BAIC في بكين.

شاهد أيضاً:

تسريب سيارة MS11 الكهربائية بالكامل الخاصة بشركة شاومي لصناعة الهواتف الذكية

شاومي تهدف إلى بيع 10 مليون سيارة كهربائية سنوياً