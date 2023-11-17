سوبارو فورستر 2025 تنطلق بتصميم وتقنيات جديدة ولكن بنفس المحرك القديم

دبي - كتب محمد فتوح - عدد قليل من المركبات تتبنى الفكرة الأصلية للكروس أوفر مثل سوبارو فورستر، وينصب التركيز على تجربة قيادة تشبه السيدان ولكن مع التطبيق العملي لسيارات الدفع الرباعي والقدرة القوية على الخروج من المسار المطروق، وتدخل فورستر الآن جيلها السادس لعام 2025، لتواصل إرث سيارة سوبارو الأكثر مبيعًا على مدار الثلاثين عامًا الماضية.

مواصفات ومميزات سوبارو فورستر 2025 الجديدة

مثل طراز 2024، يتم تشغيل فورستر 2025 بمحرك بوكسر سعة 2.5 لتر متصل بنظام الدفع الرباعي المتناسق واستخدام منصة سوبارو العالمية، ومع ذلك، فهي تأتي مع عدد كبير من الترقيات التي تعتقد سوبارو أنها غيرت فورستر بما يكفي لتسميتها نموذجًا جديدًا تمامًا، من الخارج، هناك تصميم جديد مع تحسينات ديناميكية هوائية وظيفية؛ من الداخل يوجد تصميم داخلي جديد، وتحت الجلد الجديد لسيارة فورستر، تم تعزيز الهيكل بشكل كبير، والنتيجة، كما تدعي سوبارو، هي سيارة فورستر أكثر أناقة وأفضل قيادة وأكثر راحة، حيث تستخدم أحدث تقنيات مساعدة السائق EyeSight بشكل قياسي عبر الطرازات.

ولقد تغير الكثير، ولكن يمكن التعرف على فورستر الجديدة على الفور من خلال أبعادها ويبلغ ارتفاعها 8.7 بوصة، تسميها سوبارو “النمط الجديد الأنيق”، ولكن هناك زوايا كثيرة جدًا لتبرير الكلمة الأنيقة هنا، تندمج الشبكة الجديدة مع المصابيح الأمامية لتشكل انطباعًا بقطعة تصميم واحدة تصفها سوبارو بأنها “درع”، تضيف أقواس العجلات الجديدة المزيد من الزوايا للسيارة، بينما تعمل النافذة الخلفية الأكثر استقامة على تحسين مساحة الأمتعة، تعتبر الواقيات السفلية الأمامية والجانبية والخلفية قياسية في جميع أنحاء المجموعة، مع مطابقة اللون النهائي وفقًا لمستوى القطع، في حالة سيارة فورستر البيضاء أدناه، فهي ذات الطراز الرياضي، والعجلات البرونزية مخصصة لذلك الطراز.

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وإلى جانب النافذة الخلفية، هناك تغيير آخر له تأثير حقيقي وهو منافذ الهواء الجديدة الموجودة في الجزء الخلفي من فتحات العجلات للمساعدة في خروج الهواء وتقليل الرفع في مقدمة السيارة عند السرعات الأعلى، ووفقًا لسوبارو، فإن المقاعد الأمامية الجديدة أكثر دعمًا وتساعد على تقليل التعب أثناء القيادة لمسافات أطول، في حين تم تقليص مناطق الكتف للمساعدة في الرؤية فوق الكتف، تم أيضًا تحديث نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) لتوفير الراحة، والذي يركز على المقاعد المشغولة بدلاً من المقصورة بأكملها – ومن المفترض أن يساعد في الاقتصاد في استهلاك الوقود لأنه نهج أكثر كفاءة، تدرك سوبارو أيضًا أن معظم مالكي فورستر سيستخدمون سيارتهم كثيرًا، لذلك تم تصميم العناصر الداخلية بحيث لا تظهر التآكل أو الضرر، كما أن بطانة السقف داكنة، لذلك لن تظهر الخدوش إذا تم خدشها عن طريق تحميل البضائع.

وأصبح ارتفاع الرفع للباب الخلفي أوسع لعام 2025، لذلك من الأسهل التحميل في الخلف، مع تقسيم المقعد الخلفي بنسبة 60/40 إلى الأسفل، هناك 2,107 لتر من مساحة الشحن القابلة للاستخدام في الخلف، في الخلف، ستجد أيضًا خطافات جديدة للخدمة الشاقة – ثلاثة على كل جانب من مساحة الحمولة واثنتان على البوابة الخلفية.

ويتوفر بشكل قياسي في 2025 فورستر نظام ترفيهي بشاشة مزدوجة مقاس 7.0 بوصة يعمل بأحدث نظام سوبارو ستار لينك الذي يتميز بنظام أندرويد أوتو وآبل كاربلاي وSiriusXM وراديو All-Access وراديو HD وTravel Link، ويتوفر أيضًا نظام الوسائط المتعددة ستار لينك مقاس 11.6 بوصة مع نظام آبل كاربلاي اللاسلكي وأندرويد أوتو، ويضيف نظام ستار لينك Multimedia Navigation المتاح التنقل الصوتي عبر TomTom وSiriusXM Travel Link – والذي يأتي مع اشتراك مجاني لمدة ثلاث سنوات.

ويتزايد سعي سوبارو للسلامة مرة أخرى لعام 2025، مع حصول فورستر على أحدث تقنيات مساعدة السائق EyeSight التي تقول سوبارو إنها تعمل بشكل أسرع وأكثر سلاسة من ذي قبل مع مجال رؤية أوسع وتستخدم معززًا كهربائيًا جديدًا للفرامل، ونتيجة لذلك، يمكنه التعرف على الأجسام الموجودة في راكبي الدراجات والمشاة عند التقاطعات بشكل أسرع والتنبيه أو الاستجابة بشكل مناسب بشكل أسرع، تتوفر أيضًا الفرامل الأوتوماتيكية العكسية والكشف عن النقطة العمياء مع المساعدة في تغيير المسار والتنبيه الخلفي لحركة المرور، وهي متطلبات أساسية للحصول على التوجيه التلقائي في حالات الطوارئ، يتوفر نظام تخفيف تشتيت الانتباه DriverFocus بشكل قياسي في طراز تورينج.

وتتضمن سوبارو فورستر أيضًا ميزة جديدة: مساعدة التوقف في حالات الطوارئ، باستخدام نظام كشف انتباه السائق أعلاه، يتم تنشيطه إذا لم يستجيب السائق للتحذيرات، مما يؤدي إلى توقف السيارة أثناء تنشيط أضواء الخطر وفتح الأبواب، وتعمل فورستر بمحرك بوكسر سعة 2.5 لتر بقوة 180 حصانًا من خلال ناقل الحركة المتغير باستمرار، مما يعني أن الشكاوى من ضعف القوة ستستمر إلى الأجيال الجديدة، ستحتوي فئات بريميوم وسبورت وليمتد وتورينج على وضع يدوي يتم التحكم فيه عن طريق مبدلات الحركة المثبتة على عجلة القيادة، والتي ستظل عديمة الفائدة في ناقل الحركة CVT حيث لا توجد تروس لتغييرها.

ويعد محرك سوبارو سوبارو سعة 2.5 لتر بمثابة العمود الفقري القوي والموثوق، ويعمل بشكل جيد مع معيار الدفع الرباعي المتماثل الممتاز للعلامة التجارية في جميع أنحاء النطاق، يعد نظام توجيه عزم الدوران النشط ونظام إدارة أداء SI-Drive من سوبارو قياسيين أيضًا، ولكن سيتعين عليك الدخول إلى الرياضة والارتقاء إلى X-MODE مزدوج الوظيفة لتحسين القدرة على الطرق الوعرة، بعد ذلك، يعود الأمر إلى الطراز بريميوم لسيارة X-MODE التي يمكن للسائق اختيارها مع نظام التحكم في هبوط التلال لمزيد من التحكم في الظروف الزلقة.

ولأول مرة، تقدم سوبارو فورستر بابًا خلفيًا كهربائيًا يعمل بدون استخدام اليدين، لكن هذا لن يكون قياسيًا في جميع أنحاء المجموعة، تعتبر المصابيح الأمامية LED المستجيبة للتوجيه مع وظيفة الشعاع العالي التلقائي ميزة قياسية وقيمة للتنقل على الطرق الترابية في وقت متأخر من الليل، ستشمل الميزات الاختيارية شاحن هاتف لاسلكيًا وحزمة مناسبة لجميع الأحوال الجوية مع مقاعد ومرايا ومساحات مُدفأة، سيأتي طراز تورينج الآن بمقاعد أمامية مهواة.

وفي الختام، تبدو سيارة سوبارو فورستر الجديدة بمثابة خطوة للأمام، ولكن هناك بعض خيبات الأمل الصغيرة، يجب أن يكون الشحن اللاسلكي قياسيًا في الجيل الجديد من أي سيارة الآن، كما هو الحال مع أندرويد أوتو وآبل كاربلاي اللاسلكي، وليس اختياريًا كما هو الحال هنا، وتبدأ عمليات التسليم في ربيع عام 2024، مع تأكيد الأسعار الكاملة مع اقتراب الوقت.

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