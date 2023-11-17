لوسيد جرافيتي الإس يو في تنطلق رسمياً بهذه المواصفات في معرض لوس أنجلوس للسيارات

دبي - كتب محمد فتوح - كشفت شركة لوسيد عن طرازها الكهربائي الثاني بالكامل، وهو لوسيد جرافيتي الإس يو في، لقد مر عام منذ أن تم عرض تصميم جرافيتي في شكل نموذج أولي، ولكن الآن يمكننا إلقاء نظرة فاحصة على جميع التفاصيل التي تجعل هذه المقاتلة تيسلا موديل X ذات الثلاثة صفوف مميزة للغاية.

مواصفات ومميزات لوسيد جرافيتي الإس يو في الجديدة كلياً

مثل سيارة السيدان إير بمجموعتها الرائدة في الصناعة، تعد جرافيتي أيضًا رائدة في المدى الذي يمكن أن تقطعه بين الشحنات، يبلغ مداها المتوقع أكثر من 708 كلم، أي ما يقرب من 160 كلم أكثر من موديل X، وتتسع السيارة لما يصل إلى سبعة ركاب، وتقول لوسيد إن جرافيتي تتمتع برحابة سيارة الدفع الرباعي كاملة الحجم دون الحجم غير العملي وضعف القدرة على المناورة المرتبطة بها غالبًا.

واستناداً إلى منصة سيارات الدفع الرباعي الجديدة للعلامة التجارية، تتميز جرافيتي بمحركات كهربائية مدمجة يُقال إنها الأكثر كثافة في الطاقة في العالم، لم يتم ذكر مخرجات محددة، ولكن بناءً على أرقام الأداء، يبدو من المحتمل أن تبلغ قوة السيارة حوالي 600 حصان.

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يمكن أن تصل سرعة لوسيد جرافيتي إلى 96 كلم في الساعة في أقل من 3.5 ثانية، ولكنها أيضًا سيارة دفع رباعي جيدة، بسعة حمولة تزيد عن 675 كجم وقطر يصل إلى 2700 كجم، ويضمن نظام التعليق الهوائي الاختياري المسمى Zero جرافيتي الراحة على مجموعة من الأسطح، بينما يمكن للتعديلات اليدوية رفع هيكل السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات لتحسين القيادة على الطرق الوعرة، على عكس إير، من الممكن أن تكون جميع إصدارات جرافيتي ذات دفع رباعي، في حين أن إير الأساسي لديه إعداد دفع خلفي.

بفضل بنيتها 900 فولت والشحن فائق السرعة، يمكن إعادة شحن لوسيد جرافيتي بمدى يصل إلى 322 كلم في حوالي 15 دقيقة، لم تحدد شركة لوسيد حجم البطارية، لكنها ستكون “نصف حجم” البطاريات الموجودة في العديد من المنافسين، وهذا هو التقدم الذي حققته العلامة التجارية في تكنولوجيا البطاريات.

في الخارج، نجحت سيارة لوسيد جرافيتي في إعادة تفسير لغة التصميم الخاصة بالعلامة التجارية من أجل تصميم جسم أطول لسيارات الدفع الرباعي، تحتوي على غطاء محرك طويل مع إضاءة كاملة العرض، والتشابه واضح مع سيارة السيدان إير الأنيقة، تتميز الأجزاء الفردية المربعة الشكل من الأضواء النهارية بلمسة من بوجاتي شيرون، تم تجهيز الجنوط مقاس 23 بوصة للنماذج الموضحة هنا، ولكن من المحتمل أن يتم تقديم عجلات أصغر.

تم تصميم خط السقف بشكل أنيق، وهو يتناقص بلطف ويصل إلى ذروته في الجناح الخلفي، يتم عرض اسم جرافيتي على العمود الخلفي، والذي يتميز بلمسة نهائية فضية تمتد من الأمام، تم تجهيز مقابض الأبواب المتساطحة، تشمل الألوان التي تظهر هنا Lunar Titanium وFathom Blue وAurora Green، وستكون الملحقات المختلفة، بما في ذلك رفوف الدراجات وقضبان السقف، متاحة لنقل المعدات الرياضية.

وفي الخلف، تمتد الإضاءة مرة أخرى عبر الجسم، وتمتد بمهارة أسفل اسم لوسيد، غالبًا ما تكون سيارات الدفع الرباعي ذات الثلاثة صفوف عبارة عن صنادل على عجلات، لكن الجاذبية المستديرة ليست كذلك، وعلى الرغم من الجسم الكبير، فإن الجاذبية لديها معامل سحب مستهدف أقل من 0.24.

يشير نص “Dream Edition” الموجود على ألواح الأبواب إلى الداخل إلى أنه سيكون هناك إصدار محدود محمل بالكامل من لوسيد جرافيتي عند الإطلاق، تمامًا كما كان الحال مع إير، تتميز المقصورة الداخلية بوجود الكثير من الشاشات، مع تطور واجهة المستخدم الخاصة بالعلامة التجارية، تطفو شاشة OLED منحنية مقاس 34 بوصة فوق عجلة القيادة، توجد أيضًا لوحة تجريبية مع شريط لمس سريع الوصول بجوار الكونسول المركزي الزجاجي، يمتلك الركاب في الخلف شاشة مركزية خاصة بهم، ومن المحتمل أن تكون للتحكم في إعدادات درجة الحرارة الخاصة بهم لنظام التحكم في المناخ.

تتميز أنظمة الألوان بأنها أنيقة، مع درجات اللون الرمادي الفاتح والبني الفاتح التي تظهر هنا، كما تضيف الخياطة والأنابيب المتباينة إحساسًا بالمناسبات، ذكرت شركة لوسيد سابقًا أن تكوينات خمسة وستة وسبعة مقاعد ستكون متاحة، لكن الإصدار الرسمي يذكر فقط تكوينًا مكونًا من ثلاثة صفوف.

فازت سيارة لوسيد إير جراند تورينج للتو بجائزة CarBuzz للفخامة الكهربائية، وتشير هذه النظرة الأولى على مقصورة جرافيتي إلى أنها ستكون في المنافسة على نفس الجائزة بمجرد قيادتها، وباستخدام وظيفة لوسيد Spaces، يمكن لنقرة واحدة تحويل المقصورة الداخلية إلى واحة فريدة من نوعها، وهي تجربة تتضمن حتى التأمل الموجه – ونأمل أن تتم هذه العملية عندما تكون السيارة متوقفة، وسيتمكن ركاب المقعد الخلفي أيضًا من الوصول إلى الطاولات القابلة للطي والشاشات المثبتة على ظهر المقاعد الأمامية، وهي ميزات قد تكون اختيارية، يقول لوسيد إن مساحة الأرجل في الصف الثالث “رائعة”.

ستكون مساحة الأمتعة ممتازة، حيث تبلغ 112 قدمًا مكعبًا عند طي المقاعد الخلفية بشكل مسطح، تمتلك سيارة السيدان إير بالفعل صندوقًا يبلغ حجمه عشرة أقدام مكعبة، ويجب أن يتمتع صندوق لوسيد جرافيتي الأطول بعمق أكبر ومساحة أكبر للتعبئة، يخلق الباب الخلفي الكبير والأرضية المسطحة (عند طي المقاعد الخلفية) والسقف الزجاجي مساحة واسعة وواسعة في الخلف عندما لا تحتاج إلى نقل العديد من الأشخاص.

قال ديريك جنكينز، نائب الرئيس الأول للتصميم والعلامة التجارية في شركة لوسيد: “سواء كانت سيارة دفع رباعي تبتلع البضائع لرحلات التخييم العائلية أو سيارة سياحية كبيرة طويلة المدى تغطي مئات الأميال بين المحطات، فإن جرافيتي مصممة لتكون متعددة الاستخدامات”، “لقد أدى تفاني فريقنا في إنشاء سيارة دفع رباعي تدمج الشكل والوظيفة بسلاسة إلى إنتاج سيارة ملفتة للنظر ومتعددة الاستخدامات بشكل لا يصدق وتوفر تجربة قيادة فاخرة مرتفعة.”

وفي الختام، لم يتم الكشف عن الأسعار الكاملة، لكن شركة لوسيد أكدت أن لوسيد جرافيتي ستبدأ بسعر أقل من 80 ألف دولار (300 ألف ريال)، إذا كان النطاق يعكس إير، فسيكون الطراز الأعلى أكثر تكلفة بكثير، حيث يبلغ سعر إير سافير حوالي 250 ألف دولار (937 ألف ريال)، وستصل سيارة لوسيد جرافيتي إلى الولايات المتحدة في أواخر عام 2024، ومن المحتمل أن تكون نموذجًا لعام 2025.

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