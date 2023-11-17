جينيسيس GV80 وGV80 كوبيه تنطلقان للسوق الأمريكي “تدشينات معرض لوس أنجلوس”

دبي - كتب محمد فتوح - دٌشنت سيارة جينيسيس GV80 ونسختها GV80 كوبيه الجديدة كلياً إلى الولايات المتحدة، وقد تم الكشف عنها عالميًا قبل بضعة أشهر فقط، واكتسبت سيارة الدفع الرباعي المرغوبة من قبل صانع السيارات الفاخرة شقيقًا على طراز الكوبيه من شأنه أن ينافس أمثال بي إم دبليو X6 وGLE كوبيه، وبصرف النظر عن شكل الجسم الجديد، تستفيد تشكيلة GV80 من التصميم الجديد والتصميم الداخلي المتجدد، يمكن للمشترين المهتمين بالأداء أن يتطلعوا إلى محرك V6 مزدوج التوربو سعة 3.5 لتر مع تقنية هجينة بقوة 48 فولت وشاحن كهربائي فائق، ومع ذلك، لن يتم تقديم نظام الدفع هذا إلا بنمط هيكل الكوبيه الجديد.

مواصفات ومميزات جينيسيس GV80 وGV80 كوبيه

سيتم تقديم تشكيلة GV80 بعدة محركات، يمكن تجهيز السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات بمحرك توربيني رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر بقوة 300 حصان أو محرك V6 مزدوج التوربو بقوة 375 حصانًا، وتتوفر طرازات الكوبيه بنفس محرك V6 ولكنها تنتج 409 حصانًا بفضل شاحن كهربائي فائق يعمل بنظام 48 فولت، سيتم تقديم محرك ثانٍ، لكن جينيسيس لم تكشف عما يمكن أن يكون.

وتحتفظ جينيسيس GV80 كوبيه بسمات التصميم الجذابة للسيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، وتجمعها مع الجزء الخلفي الرياضي الكوبيه، يتم وضع مدخل هواء أكبر وأربع فتحات إضافية أسفل الشبكة، تكتمل التغييرات بالمصابيح الخلفية LED الجديدة والجناح الخلفي، ويحظى التصميم بتقدير كبير عند النظر إليها من الجانب، يخلق خط القطع المكافئ الأنيق على شكل قوس مظهرًا جريئًا، مما يخلق وهمًا بأقواس العجلات الخلفية الأوسع، تحصل سيارة جينيسيس GV80 كوبيه على عجلات خاصة بقياس 20 و22 بوصة.

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وتتمتع الكوبيه بلمسات داخلية فريدة من نوعها، بما في ذلك عجلة قيادة ذات لونين على شكل حرف D، يمكن للعملاء اختيار تطعيمات الكربون وأنماط المقاعد الخاصة بالكوبيه والخياطة الخاصة بالطراز، وقامت هيونداي بتحسين مساحة رأس الصف الثاني من خلال إعادة ترتيب تصميم حجرة المحرك، مما يوفر مساحة أكبر للركاب على الرغم من خط السقف المتعرج، وتشمل التفاصيل الرياضية الأخرى لمسات معدنية على دواسات الوقود والفرامل.

وتحصل سيارة جينيسيس GV80 القياسية أيضًا على واجهة أمامية أكثر سلاسة مع شبكة Cresh Grille الجديدة ذات الخطين والمصابيح الأمامية Micro Lens Array، وهناك أيضًا لوحة انزلاقية جديدة وشعارات Genesis المزخرفة بنمط Guilloche، ويمتد شريط الكروم على جانب السيارة، وينتهي في الخلف، حيث ستجد مخارج العادم المدمجة، تتوفر تصميمات جديدة للعجلات مقاس 20 أو 22 بوصة.

وتستفيد GV80 أيضًا من شاشة OLED جديدة مقاس 27 بوصة وأدوات تحكم رقمية لنظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC)، وتشمل المراجعات الأخرى مواد داخلية جديدة وعجلة قيادة ذات لونين وشاحن لاسلكي جديد، ولم تكشف جينيسيس عن أسعار طرازي 2025 GV80 وGV80 كوبيه، توقع أن يكون لدى الأول مشروع تجديد نظم الإدارة (MSRP) أعلى قليلاً من الطراز السابق، والذي يكلف 57.450 دولارًا، يجب أن تحصل الكوبيه على علاوة أكبر.

وفي الختام، ينبغي مشاركة الأسعار والتوفر والمعلومات الإضافية مع اقتراب موعد البيع، والذي ينبغي أن يكون في وقت ما في عام 2024، وسيتعين على تشكيلة GV80 أن تنافس GLE-Class وGLE-Coupe المحدثتين وسيارات بي إم دبليو X5 وX6 LCI التي تم طرحها مؤخرًا، يبقى أن نرى ما إذا كانت سيارة GV80 كوبيه ستحصل على نظير كهربائي بالكامل.

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