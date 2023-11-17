ارتفاع حرارة السيارة عند السرعة.. أهم 7 نصائح تعرف عليها الآن

دبي - كتب محمد فتوح - هل لاحظت مؤخرًا ارتفاع حرارة السيارة عند السرعة، أو ارتفاع حرارة السيارة أثناء وقوفها؟. وقد تكون واجهت مشكلة أخرى هى ارتفاع مؤشر حرارة السيارة ثم يهبط وكأنه لا يستطيع تحديد حرارة السيارة. وهناك عدة أسباب وراء ارتفاع حرارة السيارة أو انخفاضها حسب الموقف الذي تحدث فيه هذه المشكلة. على سبيل المثال، هل درجة حرارتك طبيعية عند التباطؤ ولكنها ساخنة عند الحركة؟ أو هل يحدث ارتفاع حرارة السيارة عند السرعة العالية فقط؟. ويمكن أن تؤدي مشاكل نظام التبريد إلى ارتفاع حرارة السيارة مما قد يؤدي إلى تلف المحرك.

وتشرح هذه المقالة من موقع “سعودي أوتو“، أسباب ارتفاع حرارة السيارة عند السرعة، وأهم النصائح التي يجب عليك اتباعها لعلاج ارتفاع حرارة السيارة عند السرعة.. فتابعوا معنا السطور التالية.

ارتفاع حرارة السيارة عند السرعة

عندما تحدث مشكلة ارتفاع حرارة السيارة، قد تجد أن كل شيء يبدو على ما يرام تمامًا مع نظام التبريد لديك. في مثل هذه الحالات، قد يكون الأمر ببساطة أن نظام التبريد الخاص بك يحتاج إلى ضبط ليعمل بكفاءة أكبر. وقد يكون الأمر بسيطًا مثل تغيير سائل التبريد وتنظيف الرديتر بالسائل، لمنع ارتفاع درجة حرارة السيارة.

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وفيما يلي نقدم نصائح لمنع ارتفاع حرارة السيارة عند السرعة أو التوقف أو عند تشغيل التكييف.

أسباب ارتفاع حرارة السيارة عند السرعة

على الرغم من أن القيادة في الطقس الحار تعتبر أحد عوامل ارتفاع درجة حرارة المحرك، إلا أنها ليست العامل الوحيد. يعد انخفاض مستوى سائل التبريد أو تسرب نظام التبريد من الأسباب الأخرى التي قد تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة محرك سيارتك. وقد تكون أيضًا تعاني من عطل في مضخة المياه أو منظم الحرارة.

مهما كان السبب، فمن الضروري العثور على مصدر ارتفاع درجة الحرارة وإصلاحه. والعلامات الأولى التي من المحتمل أن تلاحظها هي إما خروج البخار من أسفل الغطاء أو ارتفاع حرارة السيارة عند السرعة بشكل غير طبيعى. إذا حدث لك هذا أثناء القيادة، فمن المهم معرفة الخطوات التي يجب عليك اتخاذها.

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وقد تكون اسباب ارتفاع حرارة السيارة عند السرعة ما يلي:

من أكثر الأسباب شيوعا التي تتسبب في ارتفاع درجة حرارة السيارة عند السرعة أو التوقف، عدم قدرة مراوح تبريد الرادياتير على دفع كمية الهواء التي تلزم للتبريد، أو نقص ماء التبريد.

تسرب مياه التبريد أو تعطل الثرموستات الذي يعمل على تشغيل مروحة التبريد لتعمل بدورها على دفع الهواء اللازم إلى المحرك في حال ارتفاع درجة الحرارة.

أما عن السيارات التي تحتوي على المراوح المرتبطة بالمحرك الدائر على أحد السيور، فإنها ترتفع درجة حرارتها بسبب تسرب الهواء المتجه إلى الرادياتير نتيجة كسر والذي حتاج لضرورة إصلاحه.

ومن أسباب ارتفاع حرارة السيارة، نقصان زيت المحرك الذي يعمل على تقليل الاحتكاك داخل محرك السيارة، والإهمال في تغيير الزيت يتسبب في ارتفاع الحرارة.

تراكم الأوساخ في الرادياتير.

خلل في مروحة المكيف

في حال كانت مروحة مكيف السيارة صغيرة الحجم أو بها عطل ستصبح غير قادرة على تبريد المحرك جيداً، وتؤدي إلى ارتفاع حرارة السيارة عند تشغيل المكيف.

حل ارتفاع حرارة السيارة

حافظ على برودة السيارة من الداخل

يعمل محرك السيارة بجهد أكبر عند تشغيل مكيف الهواء. لمحاولة الحد من استخدام مكيف الهواء في سيارتك، هناك خطوات يمكنك اتخاذها للحفاظ على برزدة محرك السيارة.

إحدى أفضل الطرق لمنع ارتفاع حرارة السيارة، هي ركن السيارة في الظل. ابحث عن أماكن وقوف السيارات المظللة تحت أشعة الشمس الكاملة.

هناك طريقة أخرى لخفض درجة الحرارة الداخلية وهي استخدام تظليل النوافذ أو مظلات الشمس. ستساعد هذه المنتجات في محاكاة ركن السيارة في الظل وستجعل سيارتك أكثر راحة عند الدخول.

افحص غطاء الرادياتير الخاص بك

يتحمل غطاء الرادياتير مسؤولية كبيرة، فهو يحافظ على الضغط في نظام التبريد بأكمله لمنع ارتفاع درجة الحرارة وغليان السوائل.

وبسبب أن غطاء الرادياتير محمل بنابض، فمع مرور الوقت، يمكن أن يصبح هذا الغطاء ضعيفًا ومهترئًا، مما يؤدي في النهاية إلى تسرب هواء بسيط. سيؤدي ذلك إلى انخفاض ضغط النظام، مما قد يؤدي بسهولة إلى ارتفاع حرارة السيارة.

تأكد من أن توفر مياه الرادياتير

يعتمد سيارتك على السيطرة على درجة حرارة المحرك، لذا يجب عليك التحقق منه بشكل متكرر والتأكد من تعبئته قبل القيادة.

مثل أي سائل آخر في المحرك، تتدهور جودة سائل التبريد بمرور الوقت. لسوء الحظ، يترك سائل التبريد السيئ رواسب في جميع أنحاء المحرك والرادياتير، مما يؤدي إلى مشكلات كبيرة في وظيفة النظام بأكمله.

عند فحص سائل التبريد، راقب أي تغيير في اللون أو حطام. يعد تنظيف نظام التبريد واستبدال سائل التبريد جزءًا مهمًا من صيانة السيارة ومنع ارتفاع درجة الحرارة.

سيؤدي هذا في كثير من الأحيان إلى تهدئة الأمور حتى تتمكن من الوصول إلى وجهتك. ضع في اعتبارك أن هذا قد يكون إصلاحًا مؤقتًا، لذا راقب محرك سيارتك.

ملحوظة: لأنه يحتوي على ماء ساخن تحت الضغط، كن حذرًا عند إزالة غطاء الرادياتير. اترك بعض الوقت حتى تبرد الأشياء قبل إزالة غطاء الرادياتير واستخدم قطعة قماش فوق الغطاء لمنع حروق البخار.

قم بتخزين مياه أو سائل الرادياتير

يعد النظام الذي ينخفض فيه سائل التبريد أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع درجة حرارة المحرك. لذا من الجيد أن تحتفظ دائمًا بسائل تبريد إضافي في حالة ارتفاع درجة الحرارة السيارة أو ملاحظة انخفاض مستوى التبريد. في حالة تخزينه في سيارتك لحالات الطوارئ.

لذا، كجزء من مجموعة أدوات الطوارئ الخاصة بك، تأكد من حمل سائل التبريد والماء المقطر أو سائل التبريد المختلط مسبقًا لسيارتك.

قم بإيقاف تشغيل مكيف الهواء

يؤدي ذلك إلى تقليل الضغط على المحرك الخاص بك ويمكن أن يساعد في تنظيمه، مما يحد من ارتفاع حرارة السيارة.

ابتعد عن دواسة الفرامل أثناء إشارة التوقف

إذا كنت تجلس في حركة المرور أو عند إشارة توقف، ضع السيارة في وضع الوقوف أو الوضع المحايد وارفع سرعة المحرك إلى 1500 دورة في الدقيقة لتحريك الهواء والماء عبر المبرد. بالإضافة إلى ذلك، حافظ على انخفاض درجة الحرارة عن طريق الابتعاد عن دواسة الفرامل أثناء حركة المرور للحفاظ على تدفق الهواء عبر الرادياتير.

قف بجانب الطريق

إذا استمر مقياس درجة الحرارة في الارتفاع، فقد حان الوقت للتوقف واستدعاء شاحنة السحب لتجنب المزيد من الضرر لمحركك. افتح غطاء المحرك من داخل السيارة واترك المحرك يبرد لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل لمس أي شيء. قم بسحب سيارتك إلى الميكانيكي الخاص بك لإجراء الإصلاحات.

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مخاطر القيادة مع ارتفاع حرارة السيارة وطرق العلاج

إذا لم يبرد محرك سيارتك، فمن الضروري أن تتوقف عن القيادة وسحب سيارتك إلى الميكانيكي الخاص بك لإجراء الإصلاحات. قد يؤدي الاستمرار في القيادة بمحرك شديد الحرارة إلى عواقب وخيمة. أنت تخاطر بإجراء إصلاح مكلف لحشية الرأس أو حتى إيقاف المحرك.

افحص مستوى رادياتير السيارة

اعتد على فحص مستوى سائل التبريد/مانع التجمد بشكل منتظم. راجع دليل المالك الخاص بك للتأكد من أنك تستخدم الخليط الصحيح من مضاد التجمد والماء.

مشاهدة مقياس درجة الحرارة الخاصة بك

أثناء القيادة، راقب مقياس درجة الحرارة الخاص بك. إذا بدأ في الزحف، ستكون في الوضع المناسب لاستخدام الخطوات الموضحة أعلاه لتبريد المحرك.

ماذا أفعل عند ارتفاع حرارة السيارة؟

راقب دائمًا مقياس درجة الحرارة أثناء القيادة، فالقيادة بمحرك ساخن فكرة قد تضر بمحرك السيارة، ولن تتمكن من الوصول إلى مسافة بعيدة. لحسن الحظ، هناك عدد من الأشياء التي يمكنك القيام بها للتأكد من أن هذا لا يؤدي إلى مشاكل طويلة الأمد في المحرك. فيما يلي 3 خطوات بسيطة يجب اتخاذها في حالة ارتفاع حرارة السيارة.

قف بجانب الطريق

بمجرد أن تبدأ في رؤية إبرة مقياس الحرارة المعتدلة تزحف إلى المنطقة “H”، ابحث عن مكان آمن للتوقف وإيقاف تشغيل المحرك على الفور. افتح الغطاء للسماح للهواء الساخن بالخروج، وسيبدأ المحرك في التبريد من تلقاء نفسه. اترك المحرك يبرد قبل القيام بأي شيء، مثل إعادة ملء سائل التبريد أو فحص الخراطيم وما إلى ذلك، لتجنب ارتفاع حرارة السيارة.

قم بإيقاف تشغيل مكيف الهواء وتشغيل التدفئة

إذا كنت عالقًا في حركة المرور ولم تتمكن من التوقف، فأغلق مكيف الهواء وقم بتشغيل جهاز التدفئة بدلاً من ذلك. سيؤدي ذلك إلى سحب الحرارة من خارج المحرك إلى سيارتك. على الرغم من أن ذلك سيجعل قيادتك غير مريحة بشكل كبير، إلا أنه يمكن أن يساعدك في الوصول إلى مكان يمكنك من خلاله التوقف وفحص نظامك بحثًا عن أي مشاكل، لتجنب ارتفاع حرارة السيارة.

أوقف تشغيل المحرك، ثم أعد المفتاح إلى وضع “التشغيل”.

من خلال إعادة تشغيل المفتاح دون تشغيل المحرك، ستظل الأجزاء الكهربائية تعمل، بما في ذلك مروحة الرادياتير. يعمل هذا بشكل مشابه لتشغيل الحرارة لأنه يساعد على سحب الحرارة من المحرك دون توليد المزيد من الحرارة في هذه العملية. في ظروف معينة، مثل التوقف عند إشارة حمراء أو التوقف في حركة المرور، تعد هذه إحدى الطرق لمنع ارتفاع حرارة السيارة.

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