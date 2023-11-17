هيونداي سنتافي 2024 تصل إلى الولايات المتحدة “تدشينات معرض لوس أنجلوس”

دبي - كتب محمد فتوح - وصلت سيارة هيونداي سنتافي 2024 ذات التصميم الجديد كلياً إلى أمريكا، مع الكشف عنها في الولايات المتحدة في معرض لوس أنجلوس للسيارات 2023.

مواصفات ومميزات هيونداي سنتافي 2024 التي وصلت إلى أمريكا

أعيد تصميم السيارة العائلية الشهيرة بالكامل لعام 2024، وهي تقدم لغة تصميم جديدة مع تصميم متين يشبه الصندوق وتفاصيل مبهجة، سيتم توفير محركين، أحدهما هجين، المحرك الأساسي هو محرك توربيني سعة 2.5 لتر، ينتج 277 حصانًا، يتم إرسال القوة إلى العجلات عبر ناقل حركة ثنائي القابض بثماني سرعات.

وسيتوفر أيضًا محرك هجين سعة 1.6 لتر مزود بشاحن توربيني ومزود بناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات، يولد هذا المحرك المكهرب 232 حصانًا، مما يجعله أقل قوة من المحرك القياسي، ومع ذلك، ينبغي أن يكون الهجين أكثر اقتصادا، لسوء الحظ، لم تشارك هيونداي تقديرات ميلا في الغالون في هذا الوقت.

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ولقد اتخذت سنتافي 2024 انحرافًا جذريًا من حيث التصميم، لقد كانت أكثر حداثة من قبل وتنقل إحساسًا بالفخامة والصلابة مثل لاندروفر ديفندر أو مرسيدس G-Class، لكن هيونداي أرخص بكثير، ففي المقدمة، تميز سيارة الدفع الرباعي نفسها عن الآخرين بتوقيعات الإضاءة المميزة على شكل حرف H، وأقواس العجلات البارزة، وقاعدة العجلات الأطول، تساهم الأجزاء المتدلية الأقصر في السلوك العام القاسي ويجب أن تجعل سنتافي أكثر قدرة على الطرق الوعرة، ويمكن رؤية جنوط معدنية مقاس 21 بوصة.

ولعل الجزء الأكثر إثارة للجدل في هيونداي سنتافي 2024 الجديدة هو الواجهة الخلفية، مع المصابيح الخلفية المستطيلة والباب الخلفي البارز، وتقول هيونداي إن تصميم الباب الخلفي الجديد أوسع بست بوصات من طراز سنتافي السابق، وسيتمكن عملاء أمريكا الشمالية من الاختيار من بين عدة ألوان خارجية: ترابي نحاسي غير لامع، ورمادي إيكونترونيك لؤلؤي، ورمادي إيكوترونيك غير لامع، ورمادي هامبتون، وأسود فانتوم، لؤلؤي أخضر روكوود، وأبيض لؤلؤي سيرينيتي، وفضي لامع، وبرتقالي تيراكوتا، وأحمر معدني نهائي.

وقامت الشركة برفع المقصورة الداخلية لسيارة هيونداي سنتافي 2024 إلى الفئة المتميزة بأسطح نظيفة وراقية ومواد عالية الجودة وتصميم أنيق، الأسطح ناعمة الملمس مصنوعة بشكل أساسي من مواد صديقة للبيئة، بما في ذلك تطعيمات الأبواب والمقاعد ولوحة العدادات، ويمكن للعملاء الاختيار من بين مقاعد الاسترخاء المريحة في الصف الأول، تأتي هذه الحزمة مع مسند للساقين مما يخلق تجربة خفيفة الوزن للركاب، مع تكوين ستة مقاعد، توفر هيونداي كراسي الكابتن في الصف الثاني التي يمكن إمالةها كهربائيًا والتي تعزز راحة الركاب، كما توفر المقاعد القابلة للطي والغطس كهربائياً إمكانية تعديل زاوية الوسادة للصف الثاني.

وتشمل الميزات المثيرة الأخرى حجرة التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية وأجهزة الشحن اللاسلكية المزدوجة، تحافظ الشاشة المنحنية البانورامية على مجموعة العدادات الرقمية مقاس 12.3 بوصة ونظام المعلومات والترفيه تحت شاشة واحدة، وتوفر قاعدة العجلات الأطول مساحة أكبر للركاب، تدعي هيونداي أن سنتافي توفر أفضل مساحة للأرجل في الصف الثالث، يتمتع المحرك التوربيني سعة 2.5 لتر بمساحة إضافية للأرجل تبلغ 1.4 بوصة في الصف الثاني، بينما يحصل الطراز الهجين على 0.8 بوصة إضافية.

وتشمل ميزات الراحة الأخرى في هيونداي سنتافي 2024 نظام آبل كاربلاي اللاسلكي وأندرويد أوتو، يوجد أيضًا منفذ USB-C متوفر بمعدل شحن 27 وات ومنفذ USB للصف الثالث، ولتعزيز تجربة الرفاهية، يمكن تخصيص نظام صوت Bose ذو 12 مكبر صوت مقابل تكلفة إضافية، ويمكن للمالكين الحفاظ على شعور سياراتهم بالانتعاش من خلال التحديثات المنتظمة عبر الهواء، يمكن أيضًا تزويد سنتافي الجديدة بالمفتاح الرقمي 2، مما يتيح للمالكين قفل سياراتهم وفتحها وتشغيلها عبر الهاتف الذكي باستخدام الاتصال قريب المدى (NFC).

وستقدم هيونداي نظام التحكم الذكي في السرعة القائم على الملاحة والذي يساعد السيارة على إدارة المنحنيات والحفاظ على السرعة المحددة على الطريق السريع، إنها ليست على مستوى الأجهزة المنافسة مثل BlueCruise، ولكنها كافية لتلبية احتياجات معظم المشترين.

ويعود طراز XRT أيضًا للجيل الجديد، تم تصميم سنتافي XRT للتعامل مع التضاريس الأكثر تحديًا للعملاء المغامرين، وينعكس ذلك في العناصر الخارجية المصنوعة من الكروم الداكن والأسود، والتي تتضمن قضبان سقف سوداء مع قضبان متقاطعة، تكتسب XRT حوالي 1.5 بوصة من الخلوص الأرضي الإضافي وإطارات مقاس 30 بوصة لجميع التضاريس مع عجلات مقاس 18 بوصة.

وفي الختام، لسوء الحظ، لم تصدر هيونداي أسعار هيونداي سنتافي 2024 وسنتافي الهجينة، وسيتم طرح الطراز الأول للبيع في مارس 2024، وسيتبعه الطراز المكهرب في الربيع، نتوقع أن يبدأ سعر السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات بحوالي 30 ألف دولار (112.5 ألف ريال)، مما يجعلها أغلى قليلاً من الطراز السابق، سيتعين علينا انتظار الأسعار الرسمية من الشركة المصنعة، وتوقع وصول إصدار هجين إضافي لاحقًا مع نطاق كهربائي مثير للإعجاب.

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