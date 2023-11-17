فيراري SF90 XX سترادال تسجل أسرع لفة لسيارة طريق في تاريخ فيراري

دبي - كتب محمد فتوح - سجلت فيراري SF90 XX سترادال أسرع لفة على الإطلاق للعلامة التجارية بسيارة على الطريق. تعتبر SF90 XX سترادال نسخة جديدة خاصة ومحدودة من طراز SF90 سترادال وبقوة 1030 حصان.

يمثل الوقت البالغ “1’17.309 دقيقة، رقماً قياسياً جديداً لسيارات الطرق، بقيادة رافاييل دي سيمون، رئيس قسم تطوير اختبارات القيادة في فيراري. جهزت السيارة بجنوط خفيفة الوزن من ألياف الكربون وإطارات ميشلان كب 2R. كان الوقت أسرع بمقدار “1.4 من الوقت الذي حددته السيارة الأصلية المجهزة بحزمة أسيتو فيورانو والإطارات نفسها.

فيراري SF90 XX سترادال تعرض في متحف فيراري بداية من 15 ديسمبر

تم إجراء الاختبار في 16 أكتوبر 2023، أثناء إطلاق سيارة SF90 XX سترادال أمام وسائل الإعلام والصحافة الدولية، الذين تمكنوا بالتالي من التحدث إلى المهندسين الذين طوروا النموذج ورؤية المصنع عن قرب. تم قياس الوقت والقياس عن بعد بشكل مستقل واعتمادهما من قبل وكالة خارجية متخصصة في رياضة السيارات.

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سيتم عرض سيارة فيراري SF90 XX سترادال في متحف فيراري في مارانيلو اعتباراً من 15 ديسمبر، إلى جانب ركن المعرض الذي يحتوي على معلومات ورؤى حول السيارة والرقم القياسي.

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