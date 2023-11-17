ميتسوبيشي اكسباندر ب 3 صفاف للمقاعد تتفوق على منافسيها بالسوق السعودي

دبي - كتب محمد فتوح - تجربة اليوم لسيارة ميتسوبيشي اكسباندر ، وخلال التجربة سنوضح الفرق بين ميتسوبيشي اكسباندر ، واكسباندر كروس ومن يريد تجربة أو شراء السيارة أو أي معلومة يدخل على موقع SAUDI.COM.SA سعودي أوتو.كوم.إس إيه ويملأ الاستمارة الخاصة تحت تجربة القيادة وإن شاء الله سنلبي طلباتكم .

التعريف بالسيارة ميتسوبيشي اكسباندر

إكسباندر هي سيارة مدمجة متعددة الاستعمالات أو الأغراض فئة (MPV) ، وبدأت ميتسوبيشي تصنعها من عام 2017 وبيتم تسويقها على أنها سيارة كروس أوفر (MPV) وأكثر أسواقها في بلدان زي جنوب شرق آسيا وأسواق أمريكا الجنوبية وأفريقيا والشرق الأوسط، واكسباندر كانت رابع أكثر طرازات شركة ميتسوبيشي موتورز مبيعا على مستوى العالم في عامين متتالين وهما 2018 و2019 وصارت ثالث أكثر طرازاتها مبيعا في عام 2021 .

تجهيزات ميسوبيشي اكسباندر ومنافسوها بالسوق السعودي

في نهاية عام 2019 تم تدشين طراز جديد بشكل قوي باسم إكسباندر كروس، و يعتمد الطراز إكسباندر كروس على الطراز التيمت الذي يأتي برفارف سوداء وزخارف جانبية للهيكل وروف راك – أو العوارض الجانبية بالسقف ، ومقابض الأبواب كروم وأضواء أمامية LED وكشافات ضباب وزخرفة سوداء للباب الخلفي وداخل المقصورة تأتي السيارة بلونين أسود وبني ومرآة داخلية بتعتيم تلقائي/ومكيف إلكتروني وبريك إلكتروني وأوتو هولد وشاشة للعدادات .

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السيارات المنافسة لميتسوبيشي اكسباندر

تنافس اكسباندر في أسواقنا في فئة السيارات الـ SUV الصغيرة سيارات مثل هافال جوليان وشانجان CS35 بلس وجي إيه سي GS3 ونيسان كيكس وهيونداي كريتا وكيا سيلتوس ، وتعبر السيارة تويوتا أفانزا أقرب السيارات التي يمكن مقارنتها مع ميتسوبيشي اكسباندر .

طرازات ميتسوبيشي اكسباندر وضمانها لدي الوكيل بالسعودية

تأتي الميتسوبيشي إكسباندر لأسواقنا بالسعودية بطراز واحد فقط وسعره 79٫950 ريال- شامل قيمة الضريبة المضافة ورسوم إصدار اللوحة والاستمارة والرسوم الإداري. الضمان المصنعي المتوفر من الوكيل المعتمد في المملكة العربية السعودية العيسائي للسيارات هو ثلاثة سنوات أو 100 كيلومتر أيهما يأتي أولا

أبعاد ميتسوبيشي اكسباندر

أبعاد الميتسوبيشي إكسباندر- الطول 447.5 سم والعرض 175 سم والارتفاع 169.5 سم ، وطول قاعدة عجلاتها 277.5 سم، وارتفاعها أو خلوصها عن الأرض 22 سم . جنوط السيارة مقاس 17 بوصة . بالطبع تشير أبعاد السيارة ميتسوبيشي اكسباندر إلى مستويات ونوع الرحابة الداخلية ، وأيضا مرونة التصميم التي توفرت للسيارة من البداية

الشكل الخارجي لميتسوبيشي اكسباندر

ميتسوبيشي صنعت وأنتجت اكسبندر على أنها «سيارة كروس أوفر صغيرة MPV» والشركة تقول أن تصميمها مستوحى من سيارات الدفع الرباعي الكروس أوفر ومعتمدة في تصميمها على فلسفة الديناميكية الحديثة. بشكل عام يمكن القول إن تصميم الشكل الخارجي للسيارة يحتمل كل التفسيرات والآراء ، وهناك شبه اجماع بأن اكسباندر لها خصوصية تصميمية ، وشخصية حقيقية مستقلة تجعلها مختلفة عن باقي سيارات فئتها .

مثلا الواجهه الأمامية للسيارة المستوحاه من Gundan تعتبر رائعة ولها طابع خاص . أيضا لابد من الاعتراق بأن مصممي اكسابندر نجحوا في استخدام أسلحتهم بالمفهوم الديناميكي Dynamic Shield ، مما جعل الواجهة الأمامية تتمتع بخطوط هندسية قوية . الأضواء الأمامية LED على شكل الحرف T مما يعطي السيارة حضور ملحوظا ، لايتوفر لكثير من سيارات الـ MPV .

الأضواء النهارية LED وأضواء مؤشر الانعطاف والإشارات الأمامية كلها LED، وشبك التهوية الأمامي بتصميم حديث والصدام الأمامي مدمج به الأضواء الأمامية وعلى جوانبه كشافات الضباب الدائرية .

المظر الجانبي لميتسوبيشي اكسباندر

من جانب السيارة تظهر عوارض السقف الجانبية ” رووف راك ” لكن التصميم الخلفي يأتي على شكل السقف المعلق. المرايا الجانبية على هيكل السيارة وليست على النوافذ الجانبية مما يخفف من دخول الهواء الجانبي الى داخل المقصورة ، وتأتي بلون هيكل السيارة ، ويتم التحكم بها كهربائيا ، وتنطوي آليا وعليها مؤشر الانعطاف. تظهر بشكل جذاب تقوسات أعلى الإطارات الأمامية والخلفية ، كما تم دمج العتبات الجانبية بشكل أفضل من السابق . أما بالنسبة لجنوط السيارة فتأتي مقاس 17 بوصة ومقاس الإطارات 55R17/205

خلفية ميتسوبيشي اكسباندر

بالنسبة للشكل الخلفي نجد في الأعلى هوائي على شكل زعنف القرش ، وأسفله جناح صغير يتوسطه أضواء المكابح. الأضواء الخلفية LED مع كشافات ضباب وكاميرا خلفية والصدام الخلفي مدمج وعلى جوانبه عاكسات الأضواء وبصفة عامة فإن الباب الخلفي والصدام الخلفي أصبحا أفضل كثيرا من ذي قبل وبطريقة ذكية مقارنة بالجيل السابق

مساحة التحميل في ميتسوبيشي اكسباندر

مساحة صندوق الأمتعة 223 لتر عندما يكون ظهر مقاعد الصف الثالث في وضعها الطبيعي. عند طي ظهر مقاعد الصف الثاني والثالث تعطينا السيارة مساحة وقدرها 1٫608 لتر . وبمقارنتها مع تويوتا أفانزا – فإن سيارة تويوتا توفر مساحة تخزين 128 لتر وعند طي ظهر مقاعد الصف الثاني والثالث مساحة التخزين فيها 1٫424 لتر – أي أن المساحة الكلية للتحميل في اكسباندر أكبر من تويوتا أفانزا .

محرك ميتسوبيشي اكسباندر

تنطلق إكسباندر في أسواقنا بالمملكة العربية السعودية بمحرك واحد بنزين أربعة سلندر سعته 1.5 لتر بقوة 103 حصان عند 6٫000 دورة في الدقيقة ، وعزم دوران 141 نيوتن-متر عند 4000 دورة في الدقيقة .نوعية الوقود المستخدم هو 91 واستهلاكه للوقود يعطي 15.7 كلم لكل لتر واحد . نظام الدفع ثنائي أمامي وسعة تانكي البنزين 45 لتر، وزن السيارة 1٫330 كجم.

المقصورة الداخلية لميتسوبيشي اكسباندر

شهد تصميم مقصورة اكسباندر الجديدة تغييرات وتحسينات مهمة أضفت الكثير من الجاذبية والراحة للركاب . لقد تم تغيير الداش بورد واستبدل بلوحة قيادة راقية أكثر ، وتسمي ميتسوبيشي الداش بورد المحدث ب «المحور الأفقي» . المواد المستخدمة في تصنيع المقصورة من الداخل ملمسها ناعم على معظم الأسطح مع زخرفة باللون الفضي على لوحة القيادة مما يعطيها جمالية أكثر. بالمقصورة 3 صفوف للمقاعد السبعه التي تأتي بفرش مخمل باللون البيج .

مقعد السائق يتم التحكم به بستة اتجاهات يدويا ومقعد الراكب الأمامي يتحرك أيضا يدويا بأربعة اتجاهات . من مزايا المقاعد أنه الصف الثاني والثالث ينطويا تماما بشكل مسطح ، مما يعطينا مساحة أكثر للتخزين أ بالإضافة أن أحد الصف الثالث ينطوي أيضا لتوفير مساحة لتخزين للأغراض الطويلة .

تجهيزات مقصورة اكسباندر

من تجهيزات ومكونات مقصورة ميتسوبيشي اكسباندر ، عجلة القيادة الجلديه الجديدة ثلاثية الأضلاع متعددة الوظائف ، والتي تتميز بقبضة سميكة مثل السيارات الرياضية . لوحة العدادات تأتي بشاشة ملونة بالكامل تعرض معلومات السيارة للسائق. شاشة نظام المعلومات والترفيه تعمل باللمس وهي مقاس 7 بوصات تدعم أبل كار بلاي وأندرويد أوتو . التحكم بنظام التكييف ليس أوتوماتيكيا بالكامل لكن الأزرار الكبيرة ومفاتيح التبديل ذات تشغيل سهل

وبالمقصورة أربع فتحات تهوية في السقف لتوزيع الهواء في كل انحاء المقصورة . النظام الصوتي بأربعة سماعات ، وكان يفضل لو ان السماعات أكثر من ذلك ، ويوجد زر لتشغيل وإطفاء المحرك مع ريموت لفتح وغلق الأبواب .

يتوفر بمقصورة اكسباندر أيضا ثلاثة منافذ أو مقابس للكهرباء 12 فولت في كل صف مقاعد ، وكل مقبس بجانبه مكان للتخزين . كما تتوفر حاملة أكواب اثنين وتحت مسند الذراع مكان للتخزين مثل البرادة ، وتحت مقعد الراكب الأمامي درج للتخزين وأماكن للتخزين داخل الأبواب .

مقاعد ميتسوبيشي اكسباندر

الجلسة في مقاعد الصف الثاني مريحة ، ومساحة جيدة للرأس والأكتاف والأرجل ، وتم توفير مسند للذراع وعليه حاملة أكواب اثنين ، ولراحة ركاب مقاعد الصف الثاني توجد كما قلنا فتحات تهوية في السقف ” اثنتان” ، وجيوب خلف مقاعد الصف الأول للتخزين ووضع الجوالات في حالة الشحن . وواحدة من المزايا الموجودة في مقاعد الصف الثاني هو إمكانية طي ظهر كل مقعد بمفرده .

الجلسة في مقاعد الصف الثالث للبالغين ليست مريحة بالكامل ، وتعتبر مناسبة أكثر لصغار السن وذوات الأجسام النحيفة ، وتقول ميتسوبشي إن الصف الثالث مصمم للكبار ، وهذا جائز ربما لمسافات قصيرة وليس للرحلات الطويلة .

أنظمة السلامة في ميتسوبيشي اكسباندر

تقول ميتسوبيشي إن هيكل إكسباندر مبني بفولاذ صلب ومتانته عالية لحماية الركاب في حال وقوع حادث . تم فعليا وضع دعامات أبواب للحماية من الصدمات الجانبية، ووسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي فقط ( يفترض لسيارة مثل اكسباندر ألا تقل الوسائد الهوائية عن ست وسائد لحماية الركاب في مقاعد الصف الثاني والثالث والثالث ) .

يتوفر للسيارة أيضا نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)، ونظام إشارة التوقف الطارئ (ESS)، ونظام التحكم النشط بالثبات (ASC)، ونظام التحكم المساعد لصعود المرتفعات (HSA) ، وكذلك وكاميرا خلفية مع خطوط ارشادية، وفي الطراز أكسباندر كروس وفروا يتوفر نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات ونظام المساعدة في صعود المرتفعات، ونظام التحكم في الثبات، ونظام التحكم في الجر .

الألوان الخارجية لميتسوبيشي اكسباندر

تتوفر ميتسوبيشي إكسباندر بالسوق السعودي بستة ألوان وهي أبيض لؤلؤي، وفضي معدني ، وجرافيت رمادي معدني، وأسود ميكا ، أحمر معدني ، وبرونزي معدني .

وألوان الفرش الداخلي هي الأسود و البيج//

تجربة قيادة اكسباندر – ما لها وما عليها

الانطباع الأول عن داخلية ميتسوبيشي اكسباندر أنها هادئة جدا وذلك بفضل تبطين المقصورة بمواد ممتصة للأصوات والضوضاء والاهتزاز .

الركوب داخل السيارة مريح والسيارة ثابتة ومستقرة بفضل نظام التعليق الأمامي ماكفرسون سترات والخلفي محور شعاع التوائي . الفرامل الأمامية ديسك مهواة والخلفية درم وتأتي مكابح الوقوف كهربائية مع أوتو هولد .

من الترقيات المهمة جدا في اكسباندر التي جربناها نظام التعليق الذي تم تجديده بالكامل والذي غير من راحة الركوب داخل السيارة . لكن من الملاحظات انه عندما يكون ضغط هواء الإطارات عند معدل 33 رطل لكل بوصة مربعة تقل بعض الشيء مرونة نظام التعليق وبالذات عند المطبات أو عند السرعات المحدودة . لكن على الجانب الآخرفإن قدرة السيارة على امتصاص تأثيرات الشقوق والحفر كبيرة ومثيرة للإعجاب .

مزايا خاصة من واقع تجربة القيادة

من ناحية المناولة فالسيارة على المنعطفات تمتاز بالثبات والهيكل لايلف مع السائق حتى مع زيادة سرعة السيارة . نظام التكييف حتى في ساعات الظهيرة الحارة نظام أداؤه جيد جدا ، وبه ثمانية مستويات لتعديل مروحة المكيف في الأمام وأربعة في الخلف وأربع فتحات سقف خلفية لتوزيع الهواء بالتساوي.

وبالنسبة لمقود السيارة فيتميز بالمرونة والسلاسة العالية لأن بنظام توجيه كهربائي ممتاز . والخلاصة أن ميتسوبيشي إكسباندر تعتبر سيارة متميزة جدا بين المتنافسين معها ، على الرغم من محدودية كفاءة استهلاك الوقود وأنظمة وتجهيزات السلامة ، لكن في المقابل تعطيك السيارة مساحة ممتازة داخل المقصورة مدعومة بإحساس الفخامة وهي مزايا نادرا ما تتوفر في هذه الفئة من السيارات – ناهيك عن سعرها الذي يعبر عن قيمة ليس فقط مقابل المال ، لكن تتجاوزه أيضا .

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