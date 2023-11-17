تعرف على فيلوسي رابتو آر 6X6 أخر إبداعات هينيسي سداسية المحور

دبي - كتب محمد فتوح - كشفت هينيسي، الشركة المصنعة للسيارات الفائقة، ومبتكرة المركبات عالية الأداء، عن الإنتاج الكامل لشاحنتها الفائقة فيلوسي رابتو آر 6X6، والمعتمدة على فورد F-150 رابتور R.

تتميز سيارة فيلوسي رابتو آر 6X6، بإطار صندوقي ممتد ومحور خلفي مقفل يعمل بكامل طاقته، وقد تم تحسين قبضة الجر بنسبة تزيد عن 50 بالمائة. يتميز نظام التعليق بمخمدات لايف فالف فوكس، وهو نظام التعليق الأكثر تقدمًا على الطرق الوعرة المتوفر في سيارة الإنتاج. تستخدم الشاحنة سداسية المحاور جنوط هينيسي المصنوعة من سبائك معدنية مقاس 20 بوصة والملفوفة بإطارات للطرق الوعرة مقاس 37 بوصة.

كذلك يحل صندوق الأمتعة الواسع الذي يبلغ طوله 2.4 مترًا، محل الصندوق الذي يبلغ طوله 1.67 مترًا، ليتم تحسين سعة الشحن بأكثر من 45 بالمائة.

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تكتمل الترقيات الميكانيكية بمصدات أمامية وخلفية جديدة، ومصابيح LED للطرق الوعرة، وشارة هينيسي فيلوسي رابتو آر. يزيد حجم الشاحنة بحوالي 68 سم بالطول، و17 سم بالعرض، و17 سم بالطول، ويبلغ وزنها الإجمالي حوالي 2948 كجم.

فيلوسي رابتو آر 6X6 تتمسك بمحرك فورد V8 دون تغيير

تتمتع فيلوسي رابتو آر 6X6 بمحرك فورد رابتور R القوي بدون تغيير، وهو محرك V8 فائق الشحن سعة 5.2 لتر. يتميز بقوة هائلة تبلغ 700 حصان عند 6650 دورة في الدقيقة وعزم دوران يبلغ 867 نيوتن متر من عزم الدوران عند 4250 دورة في الدقيقة.

تعد هينيسي أكبر منتج في العالم لسيارات فورد F-150 رابتور المعدلة. لقد قامت ببناء الآلاف من شاحنات فيلوسي رابتو عالية الأداء للعملاء في جميع أنحاء العالم، ولا تزال شاحناتها الضخمة سداسية المحور واحدة من أكثر هياكلها المذهلة.

يقول جون هينيسي، مؤسس الشركة ومديرها التنفيذي “تتمتع F-150 رابتور R بالكفاءة من المصنع، ولكن ترقيتنا إلى6X6 تعمل على تحسينها بشكل كبير. إنها تكتسب قوة جر أكبر بشكل ملحوظ بفضل العجلات المدفوعة بنسبة 50 بالمائة. يضيف صندوق الأمتعة الذي يبلغ طوله 2.4 مترًا فائدة متزايدة، كما أن الجمع بين ثلاثة محاور ورفع الجسم ومحرك V8 الصاخب يوفر حضورًا لا مثيل له على الطرق الوعرة”.

هينيسي تبرع في انتاج الشاحنات سداسية المحور

صنعت هينيسي مجموعة من الشاحنات الحصرية والمتميزة 6X6، بما في ذلك ماموث TRX 6X6 القائمة على رام وجالوت 6X6 سيلفرادو القائمة على شيفروليه. بالنسبة للعملاء الذين يبحثون عن شاحنة أكثر عملية، تقدم هينيسي أيضًا مجموعة من ترقيات الأداء والترقيات الموجهة للطرق الوعرة لسيارة فورد رابتور 4X4 العادية.

يمكن للعملاء اختيار الحصول على سيارة فورد رابتور R جديدة لإرسالها إلى هينيسي لتحويلها، أو يمكنهم شراء سيارة جاهزة للاستخدام من هينيسي مباشرة. تفتخر هينيسي بجودة سياراتها ومهارة التصنيع، وعلى هذا النحو، تستفيد فيلوسي رابتو آر 6X6 من ضمان شامل لمدة 3 سنوات / 57936 كم.

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