بوليستار 3 أول USV من Polestar بقوة 478 حصانا

دبي - كتب محمد فتوح - تبدو سيارة بوليستار 3 مثيرة للإعجاب ومحبوبة، ولكن هل سترقى بقية تجربة قيادة هذه البوليستار إلى مستوى السعر المرتفع؟ خلاصة القول إنه ربما يكون قرارًا تجاريًا غريبًا أن تبدأ علامتك التجارية الكهربائية بالكامل (أو المكهربة) بسيارة سيدان وكوبيه.

بوليستار 3 كروس أوفر واعدة جدا

في حال لم تكن لاحظت، فإن سيارة Tesla Model Y ذات الشكل SUV هي السيارة الأكثر مبيعًا في العالم. معظم المركبات الأكثر مبيعًا اليوم هي من نوع الشاحنات الخفيفة، بغض النظر عن نوع الدفع. لذلك ليس هناك شك في أن Polestar 3 قادمة منذ وقت طويل، وهي جاهزة لجذب جميع المستهلكين الذين ينتظرون سيارة كروس أوفر من العلامة التجارية الصينية السويدية.

لماذا بوليستار 3 ، وهل تعني الخروج من عباءة فولفو

الكروس أوفر بوليستار 3 تظهر أن هناك الكثير من الأسئلة التي تلوح في الأفق. هل هذا حقًا ما تحتاجه شركة Polestar للخروج من ظل شركة فولفو ، التابعة لمجموعة Geely Group ؟ لم يتسنى لنا الحصول على وقت قيادة فعلي خلف عجلة القيادة، لكن العلامة التجارية عرضت ركوب سيارتها Polestar 3 خلال حدث Polestar Day لهذا العام – جنبًا إلى جنب مع شقيقتها الأكثر أناقة، Polestar 4 . ، ولا يزال هناك الكثير مما يمكن قوله .

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بوليستار 3 تستهدف شريحة عملاء جديدة

قد يكون من الصعب تتبع هجمة لوحات أسماء السيارات الكهربائية الجديدة التي على وشك الوصول إلى السوق. وقد عرضت Polestar ثلاثة نماذج جديدة في نفس الوقت – جميعها أنيقة للغاية ومطلية باللون الأبيض. لذلك، افترضت خطأً أن Polestar 3 و4 كانا عبارة عن أشكال مختلفة من نفس الهيكل، وهو نهج ذو شقين يهدف إلى الحصول على تلك البقعة السحرية التي تبلغ قيمتها 50-65000 دولار والتي تشغلها تسلا Model Y، وكاديلاك ليريك ، و جينيسيس GV70 Electrified وغيرهم من السيارات الكهربائية الجديدة

منصات مختلفة بين بوليستار 3 ، 4

في الواقع، فإن Polestar 3 و4 ليسا متشابهين على الإطلاق تحت الجلد. بل إنهما يقفان على منصات مختلفة، حيث تدعم الطرازات الأربعة أيضًا Zeekr 001 الصينية وشاحنة فولفو EM90 الجديدة . علاوة على ذلك، تهدف Polestar إلى الحصول على شريحة سعرية أعلى بكثير مع Polestar 3، خاصة بالمقارنة مع Polestar 2 ذات الميزانية المحدودة .

سعر بوليستار 3

بسعر أساسي قدره 83.900 دولار، قبل رسوم الوجهة أو أي خيارات، يستهدف Polestar 3 السيارات الفاخرة مثل Audi Q8 E-Tron أو BMW iX . . إنها سيارة كبيرة، مخصصة للميزانيات الكبيرة، وتبحث عن طعم الفخامة السويدية ذات التوجه الرياضي قليلاً.

ماذا ستضيف بوليستار 3

هذه ليست المرة الأولى التي يرى فيها أي شخص سيارة 3بوليستار . لقد تم الكشف عنها منذ فترة، وكان لدى عدد قليل من متاجر Polestar في جميع أنحاء الولايات المتحدة أمثلة في صالات العرض لمحبي Polestar والعملاء على حد سواء. لكنها ليست موجودة في كل صالة عرض، كما أن معظمنا لا يعتاد على زيارة وكلاء السيارات بشكل منتظم للتعرف على المنتجات الجديدة. أراهن أن هذه كانت المرة الأولى التي يرى فيها معظم الحاضرين Polestar 3 شخصيًا، نظرًا لأن حدث Polestar Day كان مليئًا بالمعجبين والمستثمرين وكذلك الصحفيين.

بوليستار 3 حالة جديدة لا صلة لها بسيارات فولفو

صحيح أن Polestar لا يزال يتعين عليها التغلب على ادعاءات “هذه مجرد فولفو”، لكن Polestar 3 تتمتع بخطوط قوية ونظيفة وحضور خاص بها. تبدو منطقة الفتحة الخلفية المستقيمة ذات التفكير العملي وكأنها رواية تمامًا مقارنة بنوع خطوط السقف الشبيهة بالكوبيه مثل العديد من موديلات السيارات الكهربائية في السوق. غطاء محرك السيارة Polestar 3 طويل، وتبدو السيارة واسعة ورياضية ورشيقة على الرغم من كونها على مرمى حجر من سيارة BMW iX الضخمة بصريًا. في عصر السيارات الكهربائية المبالغ فيها، تبدو Polestar 3 مدهشة حقا .

مقصورة بوليستار 3

وبالمثل، فإن المقصورة الداخلية تبدو واسعة وحديثة شكلا وتكوينا . لقد سبق أن وصفت Polestar 2 كما لو كانت سيارة من صنع شركة Crate & Barrelالمتخصصتان بتجهيزات هدايا أعياد الميلاد . الجزء الداخلي لهذه السيارة مريح، ويضم نفقًا مركزيًا كبيرًا يدفع الركاب إلى خارج السيارة، ونوافذ صغيرة تجعل التصميم الداخلي أشبة بممرات المنزل الخاصة والحميمية جدا .

تصرف ذكي جدا بتصميم مساحات مقصورة بوليستار 3

تعتبر المقصورة الداخلية لـ Polestar 3 أفضل بكثير في هذا الصدد. تبرز الكونسول الوسطي القائم بذاته في مساحة الراكب الأمامي ولكنه لا يتصل بشاشة المعلومات والترفيه مقاس 14.5 بوصة. لذلك هناك مساحة كبيرة مفتوحة بالقرب من قدمي السائق والراكب الأمامي – إلى جانب لوحة القيادة النظيفة وغير المثقلة ووضعية القيادة المرتفعة المتأصلة في عامل شكل سيارات الدفع الرباعي في Polestar 3، قد يكون التصميم الداخلي لهذه السيارة الكروس أوفر هو أكثر شعور داخلي مريح أنتجته العلامة التجارية حتى الآن.

مع ذلك، قد يكون بعض المشترين المحتملين منزعجين بعض الشيء من التصميم الداخلي المتناثر نسبيًا لسيارة Polestar 3 بالنظر إلى سعر السيارة. من غير العادل إلى حد ما انتقاد نموذج ما قبل الإنتاج عن كثب فيما يتعلق بجودة المواد أو الملاءمة والتشطيب، لكن التصميمات الداخلية لسيارة أودي Q8 E-Tron وBMW iX تبدو أكثر فخامة من سيارة Polestar..

تجهيزات بوليستار 3 وتقنياتها الحديثة

للتأكد من أن سيارة الدفع الرباعي الكبيرة يمكن أن تقدم ما أسماه كبير مهندسي الهيكل يواكيم ريدهولم “الأداء والدقة التي تحدد جميع سيارات بولستار”، تتميز السيارة 3 بنظام تعليق هوائي متكيف مزدوج الحجرة، والذي يمكن تعديله إلكترونيًا كل ميلي ثانية. هناك أيضًا مكابح بريمبو بأربعة مكابس مقاس 400 ملم في الأمام.

هناك أيضًا وظيفة القابض المزدوج لتوجيه عزم الدوران على المحور الخلفي، في حين يمكن فصل المحرك الخلفي تلقائيًا، وبالتالي فإن السيارة لن تعمل بالمحرك الأمامي إلا في ظروف معينة لتوفير الطاقة. هناك أيضًا خيار القيادة بدواسة واحدة قابلة للتعديل.

مدى بطارية بوليستار 3 يصل الى 379 ميلا

سيتم إطلاق الطراز 3 بمواصفات طويلة المدى، حيث تستمد الطاقة من بطارية ليثيوم أيون بقدرة 111 كيلووات في الساعة تتميز بتصميم خلية حديث. يصل مداها الرسمي إلى 379 ميلًا ويبلغ معدل الشحن الأقصى 250 كيلووات. السيارة قادرة على الشحن ثنائي الاتجاه من السيارة إلى الشبكة وتتميز بمضخة حرارية بشكل قياسي.

الذكاء الاصطناعي جزء من بوليستار 3

يتم دعم الطراز 3 بالكثير من تقنيات المعلومات والترفيه والسلامة الجديدة. ويستخدم جهاز كمبيوتر أساسيًا جديدًا Nvidia Drive يعمل بمثابة “عقل الذكاء الاصطناعي” لمعالجة البيانات من مجموعة أجهزة الاستشعار المثبتة على السيارة. هناك خمس وحدات رادار، وخمس كاميرات خارجية و12 جهاز استشعار خارجي بالموجات فوق الصوتية، والتي تستخدم أحدث برامج السلامة من فولفو.

ركوب سريع وسلس

على عكس Polestar 4، يستخدم Polestar 3 نفس منصة SPA2 مثل فولفو EX90 ، ولاشك أن عامل الشكل الدقيق لـ Polestar 3 الذي يتسع لخمسة ركاب وحزمة الأداء الاختيارية يضعها فوق فولفو الموجهة نحو الأسرة. وبطبيعة الحال، فإن الميزات الرئيسية لـ Polestar 3 هي ميزات LIDAR المدمجة بشكل أنيق والتي تقول العلامة التجارية إنها ستمكن القيادة شبه المستقلة قريبًا. ولسوء الحظ، لم يتم اختبار هذا الجزء، لذلك لا يمكننا التعليق على فعالية هذا النظام.

تجربة بوليستار 3

من واقع تجربة بوليستار 3 التي شملت طرق المدينة وحركة المرور الفعلية فقد كشفت الرحلة القصيرة سيارة كانت جيدة ومريحة . تعاملت الكروس أوفر مع شوارع سانتا مونيكا بأناقة، مع عدم وجود ارتداد أو حشرجة غريبة متأصلة في سيارة ما قبل الإنتاج أو نظام تعليق متخلف حيث تكون معدلات الزنبرك والمخمدات غير متطابقة، بالكاد تتعامل مع أكثر من 5500 رطل من الكروس أوفر الكهربائية.

بوليستار 3 بقوة 478 حصان

أدى إعداد الدفع الرباعي بمحرك مزدوج بقوة 487 حصانًا إلى دفع التقاطع إلى سرعات غير قانونية في غمضة عين، كما هو معتاد مع السيارات الكهربائية الحديثة هذه الأيام. كان الأمر برمته لطيفًا للغاية ، على الرغم من عدم قناعة البعض بأنها تجربة تبلغ قيمتها 83000 دولار، وأن هذا ثمنا كبيرا .

مجموعة نقل الحركة في بوليستار 3

على الرغم من أنها سيارة دفع رباعي كبيرة، إلا أن تصميمها الفخم يُظهر تركيزًا واضحًا على الكفاءة الديناميكية الهوائية، مع صورة ظلية أنيقة نسبيًا وعدد من إضافات القنوات الهوائية.ويتميز بميزات التصميم التي ظهرت لأول مرة في مفهوم Polestar Precept ، بما في ذلك المصابيح الأمامية ذات الشفرات المزدوجة، والجناح الخلفي مع جناح مدمج وجناح هوائي أمامي، ويوجد أسفله لوحة “Smartzone” تحتوي على أجهزة استشعار مختلفة.

وقال توماس إنجنلاث، رئيس شركة Polestar، إن هذه ستصبح “خصائص مميزة” للعلامة التجارية. تماشيًا مع تركيز أداء Polestar، سيتم إطلاق الطراز 3 بمحرك ثنائي المحرك متحيز في الخلف، والذي ينتج في الشكل القياسي 478 حصانًا و618 رطلًا قدمًا من عزم الدوران. وهذا يكفي لتشغيل السيارة التي يزيد وزنها عن 2584 كجم من 0 إلى 62 ميلاً في الساعة خلال 5.0 ثانية وإلى سرعة قصوى تبلغ 130 ميلاً في الساعة. تضيف حزمة الأداء الاختيارية قوة إضافية تبلغ 27 حصانًا و51 رطلًا للقدم، مما يوفر 0.3 ثانية من السرعة من 0 إلى 62 ميلاً في الساعة.

بوليستار 3 والمنافسين

وأعتقد أن هذا سيكون جوهر مشكلات Polestar 3 عندما يتمكن الصحفيون والعملاء على حدٍ سواء من الجلوس خلف عجلة القيادة. على سبيل المثال، تعتبر سيارة BMW iX الغير جذابة المنظر، لكنها من أفضل سيارات BMW قيادة، حيث تمكنت من تحقيق توازن مدروس جيدًا بين المشاركة في القيادة والراحة في حالتها الحالية، تبدو سيارة Polestar 3 مثيرة للإعجاب ومحبوبة، ولكن هل سترقى بقية تجربة القيادة إلى مستوى السعر المرتفع؟ هل يبحث المستهلكون حقًا عن سيارة كروس أوفر أخرى بقيمة 100000 دولار تقريبًا؟ سنعلم قريبًا متى سيتم طرح Polestar 3 للبيع في عام 2024.

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