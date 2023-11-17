ريفيان R1T تظهر تقدما على فورد F150 لايتنينج وسايبرترك

دبي - كتب محمد فتوح - تستخدم كل من فورد وريفيان إخفاقات تسلاعلى الطرق الوعرة لتعزيز قدرات سياراتهما. قبل بضعة أسابيع، عرضنا مقطعًا لشاحنة تسلا سايبر ترك وهي تتعامل مع بعض الطرق الوعرة الخفيفة . كان ذلك في منطقة هوليستر هيلز الترفيهية للمركبات الحكومية (SVRA) في كاليفورنيا. والآن نستعرض تنافس فورد اف 150 لايتنينج ، وريفيان R1T وتسلا سايبر ترك .

فورد لايتنينج 15 e تتفوق على سايبرترك

لم تكن الشاحنة الكهربائية ممتلئة بالإثارة لأنها أظهرت صعوبة في الدوران واكتساب قوة الجر . نشر جيم فارلي، الرئيس التنفيذي لشركة فورد، مقطعًا على شبكة X يُظهر F-150 Lightning وهى على المسار. بالمقارنة مع Cybertruck ، تمكنت Lightning من تجنب فقدان الجر في نفس المنعطف. كانت إطاراتها تصدر صوت صرير قليلاً على الممر الصاعد غير المستوي، لكنها بشكل عام فعلت ذلك بشكل أكثر سلاسة وأسرع من سيارة تيسلا.

ريفيانR1T تتجاوز فورد وسايبر ترك

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ويستمر مقطع فيديو آخر أيضًا من X لإظهار شاحنة البيك أب Rivian R1T وهي تقاتل على نفس التل، وتتغلب على التحدي بشكل أسرع من كل من Ford وTesla.

من الملاحظ أن R1T كانت الأفضل في انطلاقتها من فورد لايتنينج وسايبرترك . وكما أشار المعلقون، فقد أظهرت مرونة تعليق أكبر من Cybertruck وLightning. ، ونحن لسنا متأكدين من نوع R1T الذي تم استخدامه في المقطع، ولكن من الملاحظ أنه أقوى نسخة بمحرك رباعي هي أقوى من فورد، بقوة 835 حصانًا و908 رطل قدم من عزم الدوران. تنتج سيارة F-150 Lightning عالية المواصفات قوة 580 حصانًا و775 رطلًا قدمًا.

سايبر ترك بثلاثة محركات قوة 665

في الوقت الحالي، تم تسريب أبعاد Cybertruck والقياسات الداخلية فقط لـ Cybertruck، ولا نعرف شيئًا تقريبًا عن مجموعة نقل الحركة الخاصة بها. تمت الإشارة بالفعل إلى أنها تحصل على متغير عالي الأداء بثلاثة محركات، والذي يمكن أن يكون أفضل من ريفيان R1T الأكثر تواضعًا بقوة 665 حصانًا.

وبالعودة إلى مقاطع تسلق التلال، هناك الكثير من العوامل الأخرى التي يمكن أن تحدد أداء هذه الشاحنات في قسم الطرق الوعرة المذكور. على هذا النحو، فإن مقارنة أداءهم عبر المقاطع وحدها لا تمثل تمثيلًا دقيقًا لقدراتهم الحقيقية.

هناك الكثير من العوامل المهمة في اللعب أيضًا، والتي لم يتم الكشف عنها في المقاطع. ما الإطارات التي كانت تستخدمها الشاحنات؟ هل كانوا مبالغين في تضخيمهم أم لا؟ هل كان لدى Cybertruck سائق مبتدئ، وهل كان لدى السيارتين الكهربائيتين الأخريين سائقين أكثر خبرة؟ بمجرد طرح Cybertruck في 30 نوفمبر الجاري ، نأمل أن نتمكن من رؤية المزيد من المقارنات المناسبة بين هذه الشاحنات الكهربائية، ولكن في ظاهر الأمر، يبدو أن Cybertruck سوف تتفوق بشكل شامل على الطرق المطروقة.

قدرات سايبر ترك

على ما يبدو فإن تسلا سايبرترك تتمتع بالقدرات اللازمة لتحدي الشاحنات الصغيرة الأكثر مبيعًا . بفضل التصميم الخارجي الحاد، تبدو شاحنة تيسلا الكهربائية بالكامل قوية للغاية. ويقال إن هناك ثلاثة إصدارات في هذا المزيج، مع نموذج الدفع الخلفي بمحرك واحد بمثابة نقطة الدخول وإصدار ثلاثي المحرك أكثر قوة مع الدفع الرباعي الموجود في الجزء العلوي من النطاق. مع هذا المحرك العلوي، تدعي Tesla أن Cybertruck يمكنها سحب ما يصل إلى 14000 رطل ويبلغ نطاق القيادة المقدر لها أكثر من 500 ميل. وبطبيعة الحال، لا يزال هناك الكثير مما لا نعرفه عن Cybertruck، بما في ذلك موعد طرحها للبيع رسميًا.

إذا كانت Cybertruck قادرة حقًا على السحب بقدر ما تدعي Tesla، فستحصل على تصنيف أقصى أعلى من البدائل الشائعة مثل Ram 1500 . في حين أن سيارات تسلا ذات المحرك الواحد والمزدوج لديها معدل سحب أقصى يبلغ 7500 و10000 رطل، على التوالي، فإن الطرازات ذات المحرك الثالث ستكون قادرة على سحب 14000 رطل. تقول Tesla إن كل شاحنة Cybertruck يمكنها أيضًا نقل 3500 رطل في سرير الشحن الذي يبلغ طوله 6.5 قدم.

النطاق والشحن وعمر البطارية

لم تكشف تسلا عن حجم البطاريات التي ستعمل على تشغيل شاحنتها الكهربائية. ومع ذلك، سيكون لكل طراز كابل شحن بقدرة 250 كيلووات. وبطبيعة الحال، سيكون لديها أيضًا إمكانية الوصول إلى شبكة Tesla الواسعة من الشواحن الفائقة. يختلف نطاق قيادتها باختلاف عدد المحركات، لكن تسلا تدعي أن المحرك الفردي يبلغ مداه أكثر من 250 ميلاً، بينما تتميز المحركات المزدوجة بمدى يزيد عن 300 ميل، ويجب أن يوفر إعداد Tri-Motor من الدرجة الأولى أكثر من 500 ميل.

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