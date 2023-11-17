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وزارة التجارة: استدعاء مركبات سوبارو WRX من موديل 2015 – 2021

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دبي - كتب محمد فتوح - أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء مركبات سوبارو WRX من موديل 2015 – 2021، وذلك لخلل في مفتاح تشغيل المصابيح الخلفية قد يؤدي إلى عدم عملها أثناء الرجوع للخلف ممايزيد من احتماليه خطر وقوع حادث

​كما دعت الوزارة أصحاب مركبات سوبارو إلى:

– التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال http://recalls.sa

– التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات الأزمة مجانا.

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سوبارو

سوبارو WRX

متابعة استدعاء وإصلاح

تقوم وزارة التجارة بفحص جميع أنواع المركبات ووسائل النقل وملاحظة الخلل إن وجد طلب المركبات التي وجد بها خلل قد يتسبب في الحوادث المرورية أو حريق في المركبة لا قدر الله أو يعرض سلامة الركاب للخطر.

وحرصا من وزارة التجارة تلزم وكلاء السيارات بإصلاح المركبات ومعالجة الخلل الموجود مجانا للمتضررين.

استدعاء سوبارو

 سوبارو

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سعودى أوتو وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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