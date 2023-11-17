وزارة التجارة: استدعاء مركبات شيري أريزو 6 موديل 2023

دبي - كتب محمد فتوح - أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء مركبات شيري أريزو 6 من موديل 2023، وذلك لاحتمالية ارتفاع حرارة الموصلات لنظام الثبات الإلكتروني قد يؤدي إلى توقف النظام عن العمل مما يزيد من خطر وقوع حادث

​كما دعت الوزارة أصحاب مركبات شيري إلى:

– التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال http://recalls.sa

– التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات الأزمة مجانا.

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متابعة استدعاء وإصلاح

تقوم وزارة التجارة بفحص جميع أنواع المركبات ووسائل النقل وملاحظة الخلل إن وجد طلب المركبات التي وجد بها خلل قد يتسبب في الحوادث المرورية أو حريق في المركبة لا قدر الله أو يعرض سلامة الركاب للخطر.

وحرصا من وزارة التجارة تلزم وكلاء السيارات بإصلاح المركبات ومعالجة الخلل الموجود مجانا للمتضررين.