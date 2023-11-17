المرور: استخدام إشارة الانعطاف تحفظ سلامة صاحب المركبة ومن حوله

دبي - كتب محمد فتوح - وجهت الإدارة العامة للمرور بأهمية استخدام إشارة الانعطاف بالمركبة أثناء القيادة. وقالت إدارة المرور عبر حسابها في منصة (إكس)، أن استخدام إشارة الانعطاف تحفظ سلامة صاحب المركبة ومن حوله على الطريق، مع الانعطاف ببطء بعد التأكد من خلو الطريق من المركبات والمشاة، وإعطاء إشارة قبل بدء الحركة بوقت كاف. إعلان

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