ارتفاع أسعار سيارات JMC البيك أب

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت شركة توزيع وسائل النقل TVD، وكيل علامتي فوتون وjmc في مصر، عن أحدث قائمة سعرية لسيارات JMC البيك أب، وشهدت القائمة الجديدة زيادات على السيارة JMC البيك أب بجميع فئاتها، إذ تتوافر السيارة بـ3 فئات من التجهيزات جميعها مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 2.8 لتر (ديزل) يعمل بنظام الحقن المباشر، قادر على استخراج طاقة حصانية تبلغ 77 حصان / 3600 د.د.، فيما يبلغ أقصى عزم له 172 نيوتن . متر / 2000 د.د. والموصول بصندوق سرعات يدوى خماسى السرعات والذى يبلغ متوسط استهلاكها من الوقود 7 لتر / 100 كم.

وتأتي السيارة JMC البيك أب موديل 2022، من شركة توزيع وسائل النقل TVD، وكيل علامتي فوتون وjmc في مصر، بأبعاد تبلغ 5012 × 1690 × 1645 مم لكل من الطول والعرض والارتفاع على التوالى، بينما تأتى بقاعدة عجلات تبلغ 3025 مم، فيما يبلغ خلوص السيارة (ارتفاعها عن الأرض) 185 مم.



وتنشر بوابة الخليج 365 الإلكترونية، الأسعار الجديدة لسيارات JMC البيك أب موديل 2022 بعد الزيادات التي تم الإعلان عنها اليوم من شركة توزيع وسائل النقل TVD، وكيل علامتي فوتون وjmc في مصر.

أسعار سيارات JMC البيك أب



سعر الفئة الأولى

وفقاً للقائمة الصادرة عن شركة توزيع وسائل النقل TVD، وكيل علامتي فوتون وjmc في مصر، ارتفع سعر الفئة الأولى من السيارة البيك أب JMC "زجاج كهربائي- فوانيس شبورة- كاسيت تاتش- جنوط رياضية" شاسيه من دون تكييف إلى 549900 ألف جنيه.

سعر الفئة الثانية

وبحسب قائمة شركة توزيع وسائل النقل TVD، وكيل علامتي فوتون وjmc في مصر، أصبح سعر الفئة الثانية من السيارة JMC البيك أب "زجاج كهربائي- فوانيس شبورة- كاسيت تاتش- جنوط رياضية" صندوق من دون تكييف 559900 ألف جنيه.

سعر الفئة الثالثة

وقفز سعر الفئة الثالثة من السيارة JMC البيك أب "زجاج كهربائي- فوانيس شبورة- كاسيت تاتش- جنوط رياضية- تكييف" إلى 594900 ألف جنيه، وذلك بحسب شركة توزيع وسائل النقل TVD، وكيل علامتي فوتون وjmc في مصر.