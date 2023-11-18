أهم 7 أسباب لـ ميلان السيارة إلى جانب واحد أثناء القيادة؟

دبي - كتب محمد فتوح - ميلان السيارة إلى جانب واحد، أو انحراف السيارة إلى جانب واحد، من أكثر المشاكل احباطًا لقائدى السيارات. فمن الصعب التركيز على القيادة الآمنة عندما تقوم باستمرار بسحب عجلة القيادة إلى اليسار أو اليمين فقط حتى تتمكن من الحفاظ على خط مستقيم أثناء القيادة. وأسوأ ما في الأمر هو أنك لا تملك أي فكرة عن سبب ميلان السيارة إلى جانب واحد، أو إذا كان هذا يحتاج إلى إصلاح السيارة.

تابع معنا هذا المقال من موقع “سعودي أوتو” لمعرفة كافة التفاصيل حول اسباب ميلان السيارة إلى جانب واحد، أو أسباب انحراف السيارة.

ما هي أسباب ميلان السيارة إلى جانب واحد؟

عدم محاذاة الاطارات

السبب الأكثر شيوعًا لسحب السيارة إلى جانب واحد هو أن محاذاة الاطارات بها مشكلة. سواء انحرفت السيارة إلى الجانب مع مرور الوقت، أو اصطدمت بحفرة مفرغة معينة، سيتم تغيير محاذاة الاطارات حسب ظروف القيادة، ويجب فحصها بانتظام.

ومحاذاة الاطارات هي بالضبط ما تبدو عليه: فالإطارات والمحاور تشكل مستطيلاً، موازيًا لبعضها البعض وفي زاوية قائمة على الطريق.

وسيقوم الفني بمحاذاة الاطارات والمحاور الخاصة بك مع بعضها البعض لإنشاء هذا المستطيل، وإجراء تعديلات على زوايا التعليق للتأثير على موضع العجلة.

كما سيقوم الميكانيكي الخاص بك بإجراء التعديلات المناسبة لسيارتك باستخدام مواصفات الشركة المصنعة وتكنولوجيا وأدوات المحاذاة المناسبة.

ما هي أهم أسباب ميلان السيارة إلى جانب واحد؟

تم بناء جميع الطرق تقريبًا بمنحدر طفيف إلى الجانب الذي يقع فيه الصرف. وهذا عامل آخر قد يتسبب في ميلان السيارة إلى جانب واحد. سوف يأخذ العديد من محترفي السيارات هذا المنحدر في حسابات المحاذاة الخاصة بهم.

إعلان

ونوصي بضبط محاذاة الاطارات في كل مرة تقوم فيها بتبديل إطاراتك لموسم القيادة المناسب. وإذا قمت بمحاذاة اطاراتك مؤخرًا، ولا تزال مشكلة ميلان السيارة إلى جانب واحد موجودة.. فهى تكون للأسباب التالية:

1. ضغط الهواء في إطارات سيارتك غير متناسق

في بعض الأحيان يكون الحل بسيطًا مثل إضافة بعض الهواء. يتقلب ضغط الإطارات أثناء القيادة، وفي بعض الأحيان يكون ضغط أحد الإطارات أقل من الإطارات الأخرى. إذا واجهت مشكلة ميلان السيارة إلى جانب واحد، فإن أول شيء يجب عليك فعله هو فحص ضغط الإطارات وإضافة المزيد إذا لزم الأمر.

إذا أدى هذا إلى حل مشكلتك، فتكون المشكلة تم حلها، أما إذا لاحظت أن سيارتك لا تزال تنحرف إلى اليسار أو اليمين، فقد تكون المشكلة أكبر.

واقرأ أيضًا: 4 أعراض لأعطال دفرنس السيارة يجب معرفتها

2. لديك مشكلة في الإطارات

تشير مخروطية الإطارات إلى وجود مشكلة في الإطار عند تصنيعه. في بعض الأحيان، أثناء التصنيع، يصبح أحد المكونات غير محاذٍ ويتسبب في تصلب مطاط مداس الإطار في شكل مخروطي بسيط، بدلاً من الشكل الأسطواني المناسب. يؤدي ذلك إلى سحب سيارتك إلى أي جانب يوجد به الإطار المعيب. يظهر هذا النوع من المخروط على الفور في الإطارات الجديدة.

إذا بدأت تلاحظ ميلان السيارة إلى جانب واحد، بعد مرور عدة آلاف من الكيلومترات على إطارات سيارتك، فمن المرجح أن يكون ذلك بسبب التآكل غير المتساوي الناتج عن ظروف القيادة (مثل الطرق الشتوية القاسية) أو مشكلة في نظام التعليق.

3. وجود عيب في نظام التوجيه أو التعليق

إذا لم يكن الأمر يتعلق بإطاراتك، فقد يكون التوجيه أو التعليق هو السبب في ميلان السيارة إلى جانب واحد. سوف تؤثر المكونات البالية على كيفية قيادة سيارتك، ويسمى هذا بـ “توجيه الذاكرة”.

توجيه الذاكرة هو مصطلح صناعي للسيارة التي تسير في الاتجاه الذي استدارت فيه للتو. على سبيل المثال، إذا انعطفت يسارًا في أحد الشوارع، فستبدأ سيارتك فجأة في الانعطاف إلى اليسار. يحدث هذا بسبب قضبان الربط والمحامل الانضغاطية والمفاصل الكروية والمكونات الأخرى في نظام التعليق والتوجيه.

واقرأ أيضًا: إجابات مباشرة على أهم الأسئلة حول انحراف السيارة على الطريق

4. تآكل الفرامل بشكل غير متساوٍ من أسباب ميلان السيارة إلى جانب واحد

إذا كانت سيارتك تنحرف أثناء استخدام المكابح، فذلك هو المكان الذي سنتحقق منه أولاً. أحد الأمثلة على مشكلة ميلان السيارة إلى جانب واحد، والتي تسببها الفرامل هو الفرجار العالق، والذي عادةً ما يصدر أصوات طحن. والفرجار هو ما يضغط على تيل الفرامل، وإذا كان أحدها عالقًا في الخلف، فسوف تتآكل الفرامل بشكل غير متساوٍ.

5. عزم الدوران

يؤثر توجيه عزم الدوران في الغالب على السيارات ذات الدفع بالعجلات الأمامية (وهي سيارات عالية الأداء)، ويشير إلى ميلان السيارة إلى جانب واحد أثناء التسارع.

ويحدث هذا غالبًا بسبب المحرك المثبت بشكل عرضي. يؤدي الإعداد في سيارات الدفع الأمامي إلى إرسال قوة المحرك إلى إطار واحد أكثر من الآخر، مما يؤدي إلى السحب.

ما لم تكن تمتلك سيارة ذات دفع أمامي عالية القوة وتقود بقدرة احترافية أكبر، أو إذا كنت من عشاق السيارات المتحمسين، فهذا شيء لا داعي للقلق بشأنه في سيارتك.

6. محامل الاطارات التالفة وميلان السيارة إلى جانب واحد

هناك بعض العلامات المنبهة التي ستظهرها سيارتك قبل أن تبدأ في ميلان السيارة إلى جانب واحد، إذا كانت محامل الاطارات تالفة – الأول هو صوت الطحن الذي سينبعث من حول الاطارات.

وقد تبدأ عجلة القيادة أيضًا في الاهتزاز في بعض الأحيان ، وبعد ذلك ستبدأ سيارتك في الانحراف بطريقة أو بأخرى.

وإذا اهتزت عجلة القيادة كثيرًا أثناء القيادة وكان هناك ضوضاء قادمة من أي مكان، فتجنب قيادة سيارتك وفحصها في أسرع وقت ممكن.

7. ضغط الإطارات غير المتكافئ :

من أهم أسباب ميلان السيارة إلى جانب واحد، هو ضغط الإطارات غير المتكافىء، إذا كان ضغط الهواء في أحد الإطارات أعلى أو أقل من الضغط في الإطارات الأخرى، خاصةً تلك الموجودة على الجانبين المعاكسين للسيارة، فقد ينتهي الأمر بانحراف السيارة إلى اليمين أو الشمال.

الإطارات التي تظهر تآكلًا حول الوسط من المحتمل أن تكون منتفخة بشكل مفرط، بينما الإطارات ذات الاهتراء حول الحواف الخارجية من المحتمل أن تكون ضغط الهواء بها اقل.

يمكنك إصلاح مشكلات ضغط الإطارات بسهولة عن طريق الاحتفاظ بكل إطاراتك في PSU الموصى به من قبل الشركة المصنعة، والذي يوجد عادةً في دليلك .

واقرأ أيضًا: الاسباب الحقيقية لانحراف سيارتك على الطريق