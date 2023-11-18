تكلفة استبدال الزجاج الأمامي لسيارة ماكلارين F1 تبلغ 33 ألف دولار

دبي - كتب محمد فتوح - تُعد ماكلارين F1 من أكثر السيارات باهظة الثمن. لا يقتصر الأمر على أن تكلفة الشراء تبلغ عشرات الملايين من الدولارات، ولكن بفضل إمدادات قطع الغيار القليلة، ومتطلبات الصيانة المتخصصة للغاية، فإن صيانتها مكلفة أيضًا، والتي تصل إلي أن تكلفة استبدال الزجاج الأمامي وحده تبلغ 33000 دولار.

كشف عن هذه التكلفة مالكا فريق ماكلارين F1 اللذان تصدع زجاجهما الأمامي خلال حدث فيلوستي إنفيتاشنال في نهاية الأسبوع الماضي في مضمار سباق سونوما في كاليفورنيا. يُظهر مقطع فيديو تم نشره على الانستجرام من الحلبة السيارتين اللتين تعانيان من شقوق كبيرة في الزجاج الأمامي لكل منهما.

يُذكر أن سعر الزجاج نفسه هو 25000 دولار، بالإضافة إلى 8000 دولار أخرى لتغطية رسوم التركيب. وهذا يعني أن الضرر الموجود في السيارتين يعادل حوالي 66000 دولار، فقط لبضعة شقوق في الزجاج الأمامي.

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ماكلارين تحاول إطالة عمر خدمة الفورمولا 1 بإعادة انتاج بعض القطع

قال مصدر مطلع على أجزاء الفورمولا 1 إنه لا يزال هناك عدد قليل من الزجاج الأمامي البديل الأصلي مخزنًا في المقر الرئيسي لشركة ماكلارين في المملكة المتحدة، لذلك ليس الأمر كما لو أن هؤلاء المالكين سيضطرون إلى إنفاق أموالهم للحصول على قطع جديدة. كما يؤكد المصدر أن قسم العمليات الخاصة في ماكلارين يخطط لتصميم وتشغيل زجاج أمامي جديد لسيارة F1.

الزجاج الأمامي ليس حتى الجزء الأول الذي أعلنت العلامة التجارية أنها أعادت هندسته لإطالة عمر خدمة الفورمولا 1، حيث بدأ المصنع في إنتاج خزانات الوقود والجنوط المصنوعة من الألومنيوم لتحل محل وحدات المغنيسيوم القديمة.

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