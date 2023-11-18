بي إم دبليو تتيح جنوط القفل المركزي لسيارات M2 وM3 وM4

دبي - كتب محمد فتوح - كشفت بي إم دبليو عن إتاحة الجنوط ذات القفل المركزي لسيارات M2، وM3، وM4 التي تسير على الطريق، لتحاكي في سرعة تبديلها سيارات السباق.

في عالم رياضة السيارات عالي السرعة، حيث كل ثانية لها أهميتها، توجد تقنية ثورية تحول العمل العادي المتمثل في تغيير العجلات إلى مهارة مثيرة من السرعة والدقة، لذا فتستخدم شركات صناعة سيارات السباق جنوط ذات قفل مركزي.

بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية بجنوط القفل المركزي، فهي ببساطة تستخدم بدلاً من صواميل العروة التقليدية – عادةً خمسة في السيارات الرياضية – التي تثبت الجنوط في مكانها، صامولة مركزية واحدة كبيرة. تقول شركة بي إم دبليو إن الصمولة المركزية على هذه الجنوط تحتاج إلى ضمان الاتصال المناسب. ونأمل ألا تحتاج إلى تغيير إطار في طريقك إلى المضمار.

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ترقيات جمالية ووظيفية ضمن برنامج بي إم دبليو M بيرفورمانس

يمكن أن تكون جنوط القفل المركزي مؤلمة قليلاً عند إزالتها / تثبيتها بدون معدات خاصة. ومع ذلك، فإنها يمكن أن تقدم بعض المزايا مثل تقليل الكتلة الدوارة. تتوفر الجنوط لطرازات M المذكورة أعلاه من بي إم دبليو M بيرفورمانس، وتتميز بتصميم على شكل حرف Y ولمسة نهائية سوداء مع لمسة من حروف M بيرفورمانس.

بالانتقال إلى ما هو أبعد من الجنوط، يضم برنامج بي إم دبليو M بيرفورمانس كنزًا من الأشياء الجيدة لتحسين مظهر سيارة M، والتي نشأت نتيجة لأكثر من خمسة عقود من الخبرة في رياضة السيارات. يتضمن ذلك كل شيء بدءًا من مكونات نظام التعليق ومجموعة الحركة وحتى مجموعة كبيرة من أجزاء ألياف الكربون لإجراء ترقيات جمالية ووظيفية.

تتوفر جنوط القفل المركزي الجديدة من بي إم دبليو بأحجام 19 و20 بوصة، ولم يتم الإعلان عن الأسعار بعد.

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