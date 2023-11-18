ساماكو تحتفل بالذكرى الـ 75 لبورشه بالمملكة العربية السعودية

دبي - كتب محمد فتوح - أقامت شركة ساماكو، الوكيل الرسمي لبورشه في المملكة العربية السعودية، حدثًا مميزًا للاحتفال بمسيرة العلامة التجارية الألمانية الغنية بالابتكار والتفوق على مدار 75 عامًا في الرياض. تُجسِّد هذه المناسبة تكريمًا للرؤى التي تحولت إلى واقع ملموس، وللأثر العميق الذي تركته العلامة التجارية في نفوس العديد من الأشخاص الطموحين.

تُلهم العلامة التجارية مُحبيها لمواصلة رحلتهم نحو تحقيق أهدافهم بثبات وعزيمة. احتفال العلامة التجارية باليوبيل لا يُعتبر فقط تكريمًا للمسيرة الحافلة بالإنجازات، بل هو اعتراف بأكثر من سبعة عقود من الجهود المتواصلة والشغف الذي لم يخفت أبدًا.

بورشه، إرث غني ومستقبل مضيء ذو رؤية واسعة

بدأ الحلم مع سعي فرديناند بورشه لتحقيق حلمه بالسيارة المثالية، وذلك قاد إلى ولادة الأيقونية بورشه 356، والتي تعتبر من أبرز الصناعات في عالم السيارات. وقد صرح فيري بورشه قائلا “في البداية، نظرت حولي ولم أجد السيارة التي أحلم بها ،لذا قررت صناعتها بنفسي”.

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أصبحت بورشه مرادفة للتصميم المميز، والابتكار التكنولوجي، والالتزام القوي بالتميز. أنتجت العلامة التجارية سيارة رياضية صمدت أمام اختبار الزمن وحققت العديد من الانتصارات على حلبة السباق وأرست معايير عالية الأداء للمركبات، مع تقديم ابتكارات رائدة وفريدة.

لم تحتفل العلامة التجارية بالعام الخامسة والسبعين فحسب، بل كشفت الستار أيضا عن طراز مستوحى من الأيقونية 356 الرقم واحد، وهو طراز 357 سبيدستر.

يدفع هذا التكريم العلامة التجارية إلى المستقبل، محافظاً على أساسيات التصميم الأيقوني مثل الزجاج الأمامي المقوس مع دمجه بالتكنولوجيا الحديثة للحفاظ على أدائها الفريد. يشهد هذا الطراز على النجاح المستمر الذي تمتعت به بورشه منذ تقديم بورشه 356 في عام 1948.

احتفالية بألوان الأحلام الزاهية

تُقدم العلامة التجارية تحية حيوية بأروع الطرق الممكنة من خلال دمج خمسة من الألوان الأصلية الثمانية: الروبي الحجري، الأصفر السباق، الأخضر السحالي، الأزرق النبتوني، والبرتقالي الحممي. تم توظيف هذه الألوان بعناية مع الطرازات الأيقونية من الماضي والحاضر. تبعث هذه الاحتفالية رسالة لكل من يجرؤ على الحلم بقصص مفعمة بألوان زاهية.

إحياء الذكرى الستين لـ 911: الأيقونة على مر الزمان

بينما تحتفل العلامة التجارية باليوبيل الذهبي لتاريخها الغني، كرمت أيضاً الإرث الدائم لسيارة 911 والتي تقف كرمز للشغف والأداء على مر ستين عام. تجمع سيارة 911 بين الجماليات الكلاسيكية لتأخذ عشاقها في رحلة عبر الزمن وتدمج بين التقاليد والحداثة. على مدار تاريخها الذي امتد لستة عقود، أحدثت 911 تأثيراً دائم في عالم السيارات الرياضية، حيث تنافست بلا هوادة على حلبات السباق وعبر الغابات وعبر الصحارى.

بورشه في السعودية

احتفلت شركة ساماكو، الوكيل الرسمي لبورشه في السعودية تحت قيادة محمد رفه، باليوبيل الخامس والسبعين للعلامة التجارية، والتي لم تقتصر إسهاماتها على تعزيز فخامة السيارات في المملكة العربية السعودية فقط، بل على خلق مجتمع محلي لمحبي منتجاتها في جميع أنحاء المنطقة. تتميز شركة ساماكو للسيارات بالخدمات المتميزة، وبالأخص خدمات ما بعد البيع، تجعل منها الوجهة المثالية لهواة السيارات الفاخرة ولمن يسعون وراء الأداء المتفرد في المنطقة. يلخص شعار بورشه “مهرجان الأحلام” جوهر العلامة التجارية، حيث يجسد الجهد المستمر الذي يحول الأحلام إلى واقع.

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