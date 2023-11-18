شاهد هونكي Xi N701 سيارة الرئيس الصيني التي وصفها بايدن بالجميلة

دبي - كتب محمد فتوح - وكما هي الحال مع العديد من رؤساء الدول، فضل الرئيس الصيني شي جين بينج أن يستقل سيارته الرئاسية الخاصة هونكي Xi N701 التي تم تعديلها من الطراز L5 ، أثناء اجتماعه الأخير مع جو بايدن. لم تمر سيارة الليموزين المدرعة الخاصة به هونكي دون أن يلاحظها بايدن الذي اغتنم الفرصة للتحقق من هونغكي الممتدة. هونكي علامة تجارية فرعية لشركة FAW Car Company، والتي هي في حد ذاتها شركة تابعة لمجموعة FAW المملوكة للدولة.

دعوة بايدن ليستقل سيارة هونكي الخاصة بالرئيس الصيني

تعتمد سيارة هونكي الفخمة بشكل فضفاض على سيارة L5 ذات الطراز القديم، والمعروفة بأنها أغلى سيارة صينية خالصة. وفي نهاية اللقاء، أبدى جو بايدن إعجابه بسيارة شي السيدان هونكي الطويلة للغاية، واصفا إياها بـ”المركبة الجميلة”. وقد دعى شين بينج الرئيس بايدن لالقاء نظرة علة السيارة الرئاسية هونكي والتي تتمتع بمقصورة رئاسية فاخرة تناسب رئيس إحدى أقوى الدول في العالم.

مقارنة بين كاديلاك بايدن وهونكي جين بينج

ومضى بايدن ليقول إن سيارة هونكي i L5 تشبه سيارته كاديلاك الخاصة ، والمعروفة باسم “الوحش”. ونظرًا لأهمية هاتين السيارتين، فإن معظم التفاصيل يكتنفها الغموض. يُعتقد أن سيارة POTUS مبنية على منصة شاحنات GMC TopKick للخدمة الشاقة ويتم تشغيلها بواسطة ديزل Duramax. يقال إن سيارة شي هونكي الرئاسية هي سيارة L5 ممدودة بمحرك V12 ضخم سعة 6.0 لتر مزود بشاحن توربيني.

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نظرًا لكمية الدروع المجهزة لكلا السيارتين، فمن المحتمل أن وزن الوحش أو The Beast وهونكيL5 التي تحمل الاسم الرمزي N701) يصل إلى 15.000 إلى 20.000 رطل، لذلك نعتقد أن الاقتصاد في استهلاك الوقود ليس مثاليًا، حتى مع محرك الديزل هذا. إن هونكي ليس بأي حال من الأحوال سيارة Miata نظرًا لأن السيارة المانحة تزن بالفعل حوالي 7000 رطل. انتبه، هذا قبل إضافة كل الدروع الثقيلة.

بايدن يمتلك كورفيت 1967

تقدير جو بايدن للسيارات ليس مفاجئا بالنظر إلى أنه يمتلك سيارة كورفيت عام 1967. في معرض ديترويت للسيارات العام الماضي، أخبر أعضاء وسائل الإعلام أنه “رجل سيارات” وتم تصويره خلف عجلة قيادة سيارة كورفيت C8 Z06 .وقد قارن الرئيس جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ المركبات الرئاسية بعد اجتماعهما يوم الأربعاء الماضي ، حيث أثنى الرئيس الأمريكي على سيارة نظيره هونكي المعدلة وأشار إلى كاديلاك أو”الوحش” المدرع الخاص به.

منافسة امبراطورية بالسيارات بين هونكي وكاديلاك

غادر الرجلان منزل فيلولي التاريخي بعد اجتماعهما الذي استمر أربع ساعات. اصطحب بايدن شي إلى سيارته المنتظرة. أحضر الزعيمان سيارات الليموزين الرئاسية الخاصة بهما إلى سان فرانسيسكو لحضور قمة أبيك. يتجول الرئيس الصيني في سيارة هونكي المصممة خصيصًا، والتي تحمل الاسم الرمزي N701 وتسمى “العلم الأحمر”. وتبلغ تكلفتها ما لا يقل عن 700 ألف دولار، وهي مجهزة بصفائح مدرعة مضادة للصواريخ، ونوافذ سميكة مضادة للرصاص، وأنظمة للحماية من الأسلحة البيولوجية والكيميائية.

مواصفات كاديلاك جو بايدن

يتجول الرئيس بايدن في سيارته الكاديلاك التي تزن 10 أطنان وتُلقب بـ “الوحش”، وتبلغ قيمتها 1.5 مليون دولار، وتحتوي على كاميرات للرؤية الليلية، ومدافع غاز مسيل للدموع، ودرع بثمانية بوصات.وقد قارن الرئيس جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ المركبات الرئاسية بعد اجتماعهما . معروف ان بايدن مغرم بالسيارات ويجب المركبات الآلية، أطل على سيارة شي المخصصة، وفقًا لمقطع فيديو نُشر على CCTV. وقال للزعيم الصيني: “إنها مركبة جميلة”.

وقال شي من خلال مترجم: “هذه هي سيارتنا من طراز هونغكي، محلية الصنع”. فتح باب السيارة وقال لبايدن “انظر”. علق الرئيس رأسه وقال: “يبدو أن سيارة كاديلاك الموجودة لدينا هناك”.وأشار إلى سيارته الليموزين الرئاسية إلى الجانب وقال: «الاجتماعات الدولية، يسافرون بها معي. هل تعرف ماذا يسمون تلك السيارة؟ وقال بايدن: “إنهم يطلق عليهم اسم “الوحش”، مضيفاً “شكراً لكم”. وتصافح هو وشي، وقال له الزعيم الصيني: “أراك غدًا”.

هونكي تنتمي إلى FAW Car Co

وأشار بايدن بدوره إلى شي بسيارته “الوحش” التقى الزعيمان خارج سان فرانسيسكو يوم الأربعاء الماضي في أول اجتماع شخصي لهما منذ عام قبل حضور قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في وسط المدينة يوم الخميس. تُترجم Hongqi إلى Red Flag باللغة الإنجليزية وهي شركة تابعة لشركة تصنيع السيارات FAW Car Co، أقدم شركة مصنعة للسيارات في الصين.

فاو الصينية شركة سيارات كبار المسئولين

تأسست شركة فاو عام 1959 بهدف رئيسي هو تصنيع المركبات لكبار المسؤولين الحكوميين. توصف سيارة الرئيس Xi N701، التي تم تعديلها من Hongqi L5، بأنها النسخة الصينية من رولز رويس فانتوم، ولكنها أكثر حصرية وباهظة الثمن وأكثر روعة.

مواصفات سيارة الرئيس الصيني

يبلغ طول سيارة الرئيس الصيني السيدان الفاخرة 5.5 متر، وتزن ما لا يقل عن 3.1 طن، وهي مزودة بمحرك توربيني V12 سعة ستة لترات يولد قوة 408 حصان. لقد تم تخصيصها بشكل كبير لحماية الرئيس الصيني وتأتي مع مجموعة من الميزات الخاصة.

هونكي بصفائح مدرعة وصاروخية وبزجاج ضد الرصاص

وعلى الرغم من أن العديد من المواصفات سرية للدولة، إلا أن السيارة تتميز بصفائح مدرعة صاروخية لتحمل النيران الكثيفة والتأثير المباشر للقنابل. كما أن لديها عجلات مطاطية ضخمة مقاس 21 بوصة مضادة للرصاص، وأنظمة للحماية من الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، وزجاج سميك مقوى مضاد للرصاص.

ويمكن للسيارة الرسمية، التي ظهرت لأول مرة خلال زيارة الرئيس شي إلى هونغ كونغ في الأول من يوليو 2022، أن تصل سرعتها إلى 210 كيلومترات في الساعة على الأقل.

سعر هونكي N701 يصل الى 700 ألف دولار

يتميز الجزء الأمامي من N701 أيضًا بعلم هونكي الأحمر الشهير الذي يمتد عبر غطاء المحرك وحاملي علم صغيرين على الرفارف. سوف تقوم شركة Hongqi ببناء خمسين نموذجًا فقط في السنوات العشر القادمة. تم إنتاج سيارة L5 لأول مرة في عام 2014، وتُعرف بأنها أغلى سيارة صينية الصنع متاحة على الإطلاق بسعر 700 ألف دولار.

وحش بايدن الكاديلاك تزن 10 أطنان

السيارة الصينية تتضاءل أمام سيارة كاديلاك التي يبلغ وزنها 10 أطنان، والتي تبلغ قيمتها 1.5 مليون دولار، والتي يملكها الرئيس بايدن، ومزودة بكاميرات للرؤية الليلية، ومدافع غاز مسيل للدموع، وثمانية بوصات من الدروع.

تزن أبواب سيارته نفس وزن أبواب طائرة بوينج 757، والإطارات تعمل بالهواء المضغوط، لذلك تظل السيارة قادرة على التحرك حتى عندما تكون الإطارات مفرغة من الهواء. ويمكن للرئيس الأمريكي أيضًا استخدام نظام اتصالات متطور مدمج في الوحش .

سيارة بايدن الكاديلاك تتحمل الهجمات الكيميائية والبيولوجية

يوجد أيضًا نظام أكسجين آمن وإمدادات دم الرئيس في حالة الطوارئ.تم تصميم الوحش ليتحمل الهجمات الكيميائية والبيولوجية، وكذلك الرصاص والانفجارات، ويقال إن هيكله “غير قابل للتدمير” بشكل أساسي. ويقال إن سمك النوافذ يبلغ ثلاث بوصات، في حين يبلغ سمك الدروع الفولاذية والسيراميك ثماني بوصات. في المقصورة الخلفية للسيارة، يتم فصل الرئيس وما يصل إلى أربعة ركاب عن السائق بواسطة حاجز زجاجي.

صندوق سيارة بايدن مجهز لاخماد الحرائق

الرئيس هو الوحيد القادر على خفض الجدار الفاصل بضغطة زر.في حين أن العديد من ميزات الوحش تظل سرية للغاية، فإن صندوق السيارة مجهز أيضًا بنظام إخماد الحرائق وشاشات التمزق والدخان. يوجد في المقعد الخلفي هاتف متصل بالأقمار الصناعية مع خط مباشر لنائبة الرئيس كامالا هاريس والبنتاغون.

وخزان وقود الوحش مصفح ومملوء برغوة خاصة تمنعه من الانفجار حتى من ضربة مباشرة. وتم تطوير هيكل السيارة من قبل شركة جنرال موتورز، وهو مصنوع من الفولاذ، بينما يتكون جسم السيارة من مزيج من الفولاذ والألمنيوم والتيتانيوم والسيراميك.

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