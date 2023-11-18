شاهد فورد رينجر في أخطر 5 حركات بهلوانية تدخل غينيس

دبي - كتب محمد فتوح - حققت فورد رينجر رابتور يسجل رقمًا قياسيًا غريبًا في موسوعة غينيس ، وذلك في معرض السيارات البريطاني في أغسطس الماضي عندما سجل السائق الشهير بول سويفت مع السيارة فورد رينجر عدد من الجوائز المهمه . أبرز إنجازات بول سويفت تسجيلة رقمًا قياسيًا لأسرع وقت لإكمال خمس حركات مثيرة، باستخدام فورد فوكسST وفورد موستانج دارك هورس ، وذلك من خلال القيام بسلسلة من المناورات في 57.21 ثانية.

أرقام قياسية مع فورد رينجر رابتور

لم يكن ذلك كافيًا لاستنفاد كل الأدرينالين الذي يمر عبر جسده لأنه لم يستغرق وقتًا طويلاً للجلوس خلف عجلة قيادة سيارة فورد مختلفة تمامًا لتحقيق رقم قياسي مختلف تمامًا. في وقت سابق من هذا الشهر، أثناء قيادته لسيارة فورد رينجر رابتور الأحدث ،

سجل بول رقمًا قياسيًا غريبًا (كما هو الحال في كثير من هذه الأيام) في موسوعة غينيس للأرقام القياسية من خلال إكمال أضيق فجوة تقطعها شاحنة صغيرة على عجلتين. يمكنك أن تتخيل أنها لم تكن مهمة سهلة الإنجاز، ليس فقط بسبب الحجم الكبير للشاحنة ولكن أيضًا بسبب الطقس حيث كان الجو عاصفًا بشكل خاص في ذلك اليوم.

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فورد رينجر رابتور شاحنة الدفع الرباعي الفريدة

ويقول بول إن المنحدر المستخدم لوضع الشاحنة على عجلتين كان لا بد من تعزيزه لدعم وزن Ringer رابتور الضخم. لقد قاد الشاحنة في مناسبات سابقة وكان على دراية بكيفية تصرفها، مشيرًا إلى أن لديها “قدرًا كبيرًا من السفر المعلق” نظرًا لأنها مركبة ذات دفع رباعي تركز على الطرق الوعرة. يقوم بول البالغ من العمر 44 عامًا بأداء الأعمال المثيرة منذ أن كان في السابعة من عمره، بدءًا من جزازة العشب الخاصة بعائلته.

يحمل حاليًا أربعة أرقام قياسية في موسوعة غينيس للأرقام القياسية – الرقمان اللذان ذكرناهما، وأيضًا لأضيق حديقة موازية في سيارة كهربائية ولأكبر عدد من اللفات مع دراجة نارية بحركات بهلوانية بالدراجة في دقيقة واحدة.

سيارة فورد رينجر رابتور 2024 نسخة مصغرة من F150

إن سيارة فورد Ringer Raptor 2024 هي في الأساس نسخة مصغرة من سيارة F-150 رابتور التي تحلق على ارتفاع عالٍ وتتحدى السرعة . كما هو الحال مع شقيقها الأكبر، تتميز سيارةRinger الجاهزة للطرق الوعرة أيضًا برفارف متوهجة وإطارات متينة وخلوص أرضي إضافي وشبكة لا لبس فيها. يولد محرك V6 القياسي سعة 3.0 لترًا مزدوج التوربو قوة 405 حصانًا و430 رطلًا من عزم الدوران. بينما تركب على نفس إطار السلم المعبأ بالكامل مثل رينجر العادي ،

تتلقى Raptor تعليقًا طويل السفر للارتفاع فوق القفزات وأوضاع القيادة المتعددة لتحسين أدائها على الطرق الوعرة عبر مجموعة متنوعة من التضاريس الصعبة يتم تقديم سيارة فورد بنمط هيكل واحد فقط – كابينة طاقم متصلة بصندوق شحن يبلغ طوله خمسة أقدام. تتميز المقصورة الداخلية بزخارف مميزة ونظام ترفيهي مليئ بالميزات مع شاشة مركزية مقاس 12.4 بوصة.

محرك رينجر رابتور 2024

تتميز سيارة Ringer Raptor 2024 بمحرك V6 سعة 3.0 لتر مزود بشاحن توربيني مزدوج بقوة 405 حصانًا و430 رطلًا من عزم الدوران. إنه في الأساس نفس الإعداد الموجود في Ford Bronco Raptor، والذي يتضمن ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات ونظام دفع رباعي قياسي، مع قفل تفاضلي أمامي وخلفي. بالمقارنة مع نظيرتها للمشاة، تتمتع رابتور بنظام تعليق أكثر ثباتًا ومعدات أقوى للطرق الوعرة.

إلى جانب ارتفاع الركوب الأعلى وزيادة الخلوص الأرضي، تحتوي السيارة على إطارات BFGoodrich K03 مقاس 33 بوصة لجميع التضاريس والتي تحجز مسارات أمامية وخلفية أوسع. كما يتم تضمين ممتصات صدمات داخلية من نوع Fox مقاس 2.5 بوصة ونظام عادم نشط.

قدرة السحب والحمولة مع رينجر رابتور 2024

تطالب فورد بقدرة سحب قصوى تبلغ 5510 رطلاً، وهي أقل من قدرة رينجر 2024 القياسية البالغة 7500 رطل. تتمتع Raptor بقدرة حمولة تبلغ 1411 رطلاً، وهي أيضًا أقل من الشاحنة القياسية.

ا لاقتصاد في استهلاك الوقود وMPG في العالم الحقيقي

لم تصدر وكالة حماية البيئة (EPA) بعد أرقام الاقتصاد في استهلاك الوقود لسيارة Ranger Raptor، لكننا لا نتوقع أن تكون مقتصدة. تم تصنيف سيارة برونكو Raptor ذات الصلة الوثيقة فقط بـ 15 ميلا في الغالون داخل المدينة و 16 ميلا في الغالون على الطريق السريع.

الداخلية والراحة والشحن

في الداخل، يختلف Raptorized رينجر قليلاً عن نظيرته العادية. في حين أنه لا يزال هناك وفرة من البلاستيك الصلب وبعض المواد المطاطية، فإن فورد تزين المقصورة بمحتوى حصري. وتتميز بمقاعد أمامية معززة بشكل كبير، وقطع برتقالية اللون، وعجلة قيادة ذات مظهر رياضي. بالإضافة إلى زوج من مبدلات الحركة المصنوعة من الألومنيوم، ترتدي عجلة القيادة شريطًا برتقاليًا عند علامة الساعة 12، مما يدل على ميزة الأداء.

إنها توفر مجموعة مماثلة من الميزات مثل الشاحنة القياسية، بما في ذلك التحكم التلقائي في المناخ ثنائي المنطقة، والمقاعد الأمامية المدفأة، والتشغيل عن بعد، والمزيد. يأتي Ranger Raptor في تكوين واحد فقط: كابينة طاقم مع صندوق شحن بطول خمسة أقدام.

المعلومات والترفيه والاتصال

تحتوي كل سيارة رينجر Raptor على شاشة تعمل باللمس مقاس 12.4 بوصة ذات اتجاه رأسي مع أحدث برامج المعلومات والترفيه Sync من فورد ومجموعة عدادات رقمية مقاس 12.4 بوصة. وهذا يعني أن Apple CarPlay وAndroid Auto اللاسلكيين، بالإضافة إلى نقطة اتصال Wi-Fi قائمة على الاشتراك هي ميزات قياسية. إلى جانب منافذ الشحن المختلفة، توفر رينجر ذات الجسم العريض أيضًا خيارات مثل نظام الملاحة المدمج ونظام الصوت Bang & Olufsen المكون من 12 مكبر صوت.

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