ألفاروميو تشوق لتونالي كهربائية بالكامل في 2024

دبي - كتب محمد فتوح - عصر جديد يبدأ” لألفا روميو – هكذا تبدو الأمور داخل الشركة الإيطالية التي كشفت عن إعلان تشويقي يقال إنه يخص سيارة تونالي كهربائية في الوقت الحالي، كل ما يمكننا رؤيته من الإعلان هو توقيع الضوء الخلفي الذي من المحتمل أن ينتمي إلى ألفاروميو تونالي .

هل تستعد ألفاروميو للدفع بتونالي الكهربائية بالكامل

تحتوي تشكيلة Tonale بالفعل على ما يناسب أذواق الجميع. اعتمادًا على السوق، يتم بيعها بمحركات البنزين والديزل والهجين المعتدل والهجين الإضافي. من الواضح أن هناك مساحة واحدة مفقودة سيكتمل بعدها مربع Tonale وهي النموذج الكهربائي بالكامل

تونالي تقترب من الكهرباء الكاملة

لم يتم تأكيد ذلك رسميًا بعد، لكن الشعار الموجود في الإعلان التشويقي الجديد يشير إلى شيء جذري بالنسبة لألفا روميو. والتزمت شركة صناعة السيارات الإيطالية الصمت بشأن احتمالات الكشف عن نسخة خالية من الانبعاثات من تونالي. كل ما نعرفه حتى الآن هو أن سيارة Tonale EV “ممكنة من الناحية الفنية” وقد جاء هذا مباشرة من رئيس منتجات Alfa Romeo، دانييل تياجو جوزافام.، الذي قال إن “الهندسة المعمارية يمكن أن تدعم تقنيًا نسخة كهربائية نقية ولكن لم يتم تحديد ذلك بعد

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استبعاد أن تكون تونالي القادمة نسخة احتراق أكثر قوة

وبطبيعة الحال، هذا ليس السيناريو الوحيد الممكن هنا. من الممكن أن تقوم شركة ألفا بإثارة نسخة احتراق أكثر قوة أو نسخة هجينة من سيارة الكروس أوفر المدمجة، وهو شيء على غرار طراز QV ،وهذه مجرد تكهنات من جانبنا، ولكن هذا العصر الجديد الذي تتحدث عنه ألفا روميو يجب أن يكون أكثر من مجرد مستوى فاخر أو نموذج إصدار خاص.

كهربائية صغيرة من ألفاروميو في الطريق

في وقت سابق من هذا العام، قامت العلامة التجارية بالتشويق لسيارة كروس أوفر كهربائية صغيرة قادمة . ومن المتوقع أن تتشارك السيارة الكهربائية، التي كانت تُعرف سابقًا باسم Brennero، في دعائمها مع جيب أفينجر، والتي بدورها لديها الكثير من القواسم المشتركة مع بيجو e-2008 الأوروبية ونماذج أخرى من ستيلانتس ستقع السيارة الكروس أوفر أسفل Tonale في نطاق الشركة وسيتم الكشف عنها في وقت ما في النصف الأول من عام 2024.

تونالي هايبرد 2024 .. تفاصيل المحرك الهجين الإضافي

يأتي الطراز الهجين بالسيارة Tonale مزودًا بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.3 لتر مزود بشاحن توربيني وهو في الأساس نفس محرك Jeep Compass 4Xe (ليس مفاجئًا نظرًا لأن السيارتين تشتركان في نفس الأسس) ولكنه مزود ببطارية تبلغ 15.5 كيلو وات في الساعة. تقول ألفا روميو إن هذا يسمح بمدى يزيد عن 49 ميلاً ويقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى 29 جم / كم من Tonale الهجين الخفيف الذي يبلغ 144 جم / كم.

القوة الاجمالية لتونالي الهجينة 276 حصان

تصل سرعات الشحن القصوى إلى 7.4 كيلووات، لذا سيستغرق الأمر 2.5 ساعة لإعادة شحن بطارية Tonale PHEV. تضيف هذه الكهربة القوة إلى مزيج تونالي ويرتبط هذا المحرك بعلبة تروس أوتوماتيكية من ست سرعات، ويولد قوة إجمالية تبلغ 276 حصانًا، مما يؤدي إلى التسارع من 0 إلى 62 ميلاً في الساعة خلال 6.2 ثانية. ويمكن لنظام الدفع الرباعي نشر 100% من قوة المحرك الكهربائي البالغة 121 حصاناً إلى المحور الخلفي، حيث يرسل محرك البنزين قوته البالغة 178 حصاناً إلى الأمام. تقول ألفا روميو إن النظام “يضمن أقصى قدر من الاستقرار على الطرق الوعرة وعلى الطرق الوعرة”.

تحصل كل نسخة من تونالي PHEV على نظام وضع القيادة “DNA” من ألفاروميو، و الذي يتيح للسائقين وضع قيادة متقدمة ويعطي الأولوية للمركبة الكهربائية التي تعمل في السيارة الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEV). . الوضع الطبيعي للسيارة يجهزها لاعداد قيادة متوازن ، بينما يعمل الوضع الديناميكي ” DNA ” على إعداد أنظمة السيارة للقيادة الرياضية.

مواصفات وأسعار ألفاروميو تونالي

مثل الطراز Tonale الهجين المعتدل، ستبدأ نسخة PHEV بنموذج Ti. ولم يتم الإعلان عن الأسعار لسيارة Ti بعد، لكنها ستحصل على عجلات جديدة مقاس 18 بوصة، ولمسات خارجية سوداء لامعة، وعجلة قيادة “جلدية رياضية”، وتنجيد من القماش الأسود. التالي هو Speciale، وهو نموذج طبعة محدودة. وتتميز بتفاصيل خارجية وأمامية من التيتانيوم، وشارة “Speciale” على الجناح الأمامي، وعجلات معدنية سوداء مقاس 20 بوصة، ودواسات معدنية، وملاقط فرامل بريمبو حمراء.

تبدأ تكلفة الطراز Veloce من 48.495 جنيهًا إسترلينيًا، ولهذا تحصل على شارة “Veloce” ومجموعة أدوات مخصصة للجسم وتفاصيل مطلية غير لامعة وعجلات معدنية مقاس 19 بوصة وتنجيد Alcantara باللونين الأسود والأحمر ونظام تعليق Alfa Dual Stage Valve (DSV) الذي تقول الشركة إنه يوفره رحلة أكثر راحة.

تجهيزات تونال القياسية

تشتمل المجموعة القياسية المجهزة لكل سيارة Tonale على شاشة لمس مركزية مقاس 10.25 بوصة كاملة مع راديو DAB وبلوتوث و Apple CarPlay و Android Auto وشحن لاسلكي وستة مكبرات صوت. هناك أيضًا لوحة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة، وتكييف هواء لمنطقتين، وكاميرا خلفية، ودخول بدون مفتاح، ومرايا أبواب قابلة للطي كهربائيًا، وباب خلفي كهربائي.

تتميز Tonale بمساعدة السائق المستقل من المستوى الثاني. سيُبقي نظام تثبيت السرعة التكيفي السيارة في مسارها على الطريق السريع، بالإضافة إلى الكبح الذاتي مع اكتشاف المشاة وراكبي الدراجات، واكتشاف نعاس السائق ، والنقطة العمياء ومراقبة حركة المرور الخلفية، وكاميرا بزاوية 360 درجة.

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