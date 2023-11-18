بوجاتي تشيرون بور سبورت جراند بريكس تخلد ذكري طراز 51 وسباق الجائزة الكبري

دبي - كتب محمد فتوح - تعتبر بوجاتي تشيرون بور سبورت واحدة من السيارات باهظة الثمن وعالية الأداء، ولكن ذلك لم يمنع قسم التخصيص سور ميسور لدي العلامة التجارية والذي تم إطلاقه في أواخر عام 2021، من إضافة بعض التحسينات، لينتج طراز جراند بريكس الفريد من نوعه والمستوحى من سباق الجائزة الكبرى.

تم طلاء التصميم المخصص باللون الأبيض، وتم إضفاء المزيد من السطوع عليه من خلال إضافة نمط شعار EB بوجاتي على الرفارف، وتم تشطيبه باللون الأحمر المميز لجراند بريكس. تبدأ مقدمة بوجاتي بشبكتها المميزة ومصابيحها الأمامية الفريدة، وخطوط غطاء المحرك التي تمتد للجوانب وتشكل إطار الأبواب. تم تطبيق نفس النمط على الجزء الخلفي من السيارة.

يزين الرقم 32 الأبواب على جانبي السيارة، في إشارة إلى الطراز 51 الذي تم تزيينه بنفس الأرقام في سباق الجائزة الكبرى الفرنسي عام 1931. وقد قاد هذا إلى النصر سائق السباق الذي ألهم اسمه اسم خليفة فيرون، لويس تشيرون.

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بوجاتي تشيرون بور سبورت أخف وزنًا بمساعدة ألياف الكربون

حصل تشيرون ومساعده أشيل فارزي على المركز الأول في سيارتهما بوجاتي 51 القياسية، وتصدرا السباق لأكثر من ثماني ساعات. أصبح بعدها تشيرون سائق سباقات مشهورًا، وحتى يومنا هذا، هو أكبر سائق أنهى سباقًا في الفورمولا 1، حيث حصل على المركز السادس في سباق موناكو الكبير عام 1955.

استخدمت بوجاتي ألياف الكربون ذات اللون الأحمر لغطاء المحرك ومحيطه، والتي تعمل بشكل جميل مع الكربون الأسود التقليدي. تم اختيار شعارات EB بوجاتي والسيارات الأسطورية تشيرون، وW16 و1500 باللون الأحمر على خلفية سوداء متباينة.

لسوء الحظ، لم تقم شركة صناعة السيارات بمشاركة اللقطات الداخلية لسيارة بوجاتي تشيرون بور سبورت جراند بريكس. غير أن بعض الصور تظهر مقصورة مبطنة بالجلد تتطابق مع المظهر الخارجي مع تنجيد أسود ولمسات حمراء. تقول بوجاتي إن سيارة بور سبورت هذه هي مجرد مثال واحد من مثالين فازا بسباق الجائزة الكبرى. تم الكشف عن أحد الأمثلة في وقت سابق من هذا العام، وهو يرتدي تشطيبًا بلونين من الكربون الأسود، وجيت جراي، ولكن تم استخدام نموذج آخر لإطلاق برنامج سور ميسور في عام 2021.

صُنعت سيارة بور سبورت للتعامل مع المنعطفات بسرعة كبيرة، وهي أخف وزنًا بمقدار 50 كجم من سيارة تشيرون العادية ويمكن أن تعود جذورها إلى متسابقي بوجاتي الأوائل في تسلق التلال.

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