أودي Q7 الجيل الجديد يظهر أثناء اختباره بتمويهات هيكله القديم

دبي - كتب محمد فتوح - التقط العدسات التجسسية صورًا لما يبدو أنه الجيل الحالي من سيارة أودي Q7 قيد الاختبار، وكشفوا أن الطراز الجديد كليًا يحصل على تغييرات جوهرية، وتم عرض Q7 الحالي للبيع منذ عدة سنوات وحصل على آخر تحديث له في عام 2020، لكننا نتوقع وصول عملية تجميل ثانية إلى التجار في النصف الأول من العام المقبل، لكن هذه ستظل السيارة التي ظهرت لأول مرة في عام 2015.

مواصفات ومميزات أودي Q7 الجيل الجديد كلياً القادم

تعمل أودي جاهدة على الجيل الثالث من Q7، مستخدمة هيكل الجيل الثاني لإخفاء منصة جديدة، وهذه هي السيارة التي نراها هنا، حسنًا، جديد نوعًا ما، تم تحديث منصة MLB إيفو التي تدعم سيارة بورشه كايين الجديدة بشكل شامل للمستقبل، مما أدى إلى سد الفجوة بين سيارات الاحتراق الحالية والسيارات الكهربائية الجديدة كليًا التي ستحل محلها حتمًا في نهاية العقد.

ومن الواضح أن هذا يعني أن هذه الصور لا تزودنا بأي أدلة حول التصميم الخارجي للطراز الجديد، لكننا نلقي نظرة خاطفة على المقصورة، لا يزال هذا بعيدًا عن أن يكون جاهزًا للإنتاج، لكنه يظهر أن أودي تريد شاشتين على الأقل في المقصورة.

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ونتوقع أن يتم تقديم كل من المتغيرات الهجينة المعتدلة والهجينة بالقابس، وهناك شائعات مفادها أن Q9 التي ترددت شائعات منذ فترة طويلة ستصل أخيرًا بعد وقت قصير من Q7 الجديد، باستخدام نفس الأسس ولكن تقدم ثلاثة صفوف من مقاعد ذات مساحة أكبر من مقاعد الصف الثالث الضيقة في Q7.

ومن غير المرجح أن يصبح أي منهما كهربائيًا بالكامل لبعض الوقت، حيث أن النماذج ذات الأرقام الزوجية ستخدم هذا الغرض، وفي غضون ذلك، ستوفر سيارة Q7 المحدثة التي سنحصل عليها في العام المقبل مصابيح أمامية ماتريكس LED جديدة كليًا مع توقيعات إضاءة قابلة للتخصيص، ظهرت هذه لأول مرة على Q8 وشقيقتها SQ8، والتي قدناها للتو.

وهذه هي رؤيتنا الأولى لسيارة Q7 الجديدة كلياً، مما يعني أن أمامنا طريق طويل لنقطعه قبل توفر المزيد من المعلومات، وبالنظر إلى كيفية تنفيذ هذه الأمور عادةً، يمكننا أن نتوقع رؤية الشكل الفعلي للنموذج الأولي الجديد الذي يخضع للاختبار خلال النصف الأول من العام المقبل، في نفس الوقت تقريبًا الذي تصل فيه عملية تجميل النموذج الحالي إلى التجار.

وفي الختام، بالنظر إلى هذا الجدول الزمني للأحداث، فمن المرجح أن يظهر الطراز الجديد كليًا لأول مرة في نهاية عام 2025، ومن المرجح أيضًا أن تظهر سيارة A4 كهربائية في ذلك الوقت تقريبًا، وفي غضون ذلك، ستقوم أودي بطرح سيارة Q5 محدثة في الأيام المقبلة.

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