ألفاروميو تونالي الكهربائية هي تمهيد لعصر جديد صديق للبيئة

دبي - كتب محمد فتوح - انتقلت شركة ألفاروميو إلى موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك للتشويق لسيارة ألفاروميو تونالي الكهربائية الجديدة، والتي من الواضح أنها ستمثل بداية حقبة جديدة، من الواضح أن المصابيح الخلفية هي تلك الموجودة في سيارة الدفع الرباعي المدمجة من ألفاروميو، والتي تتوفر فقط في أمريكا كسيارة هجينة بالقابس، نحن نعلم بالفعل أن شركة صناعة السيارات الإيطالية تعتزم التحول إلى سيارة كهربائية بالكامل اعتبارًا من عام 2025، والآن يبدو أن هذه العملية ستترك بصماتها قريبًا على شقيق دودج هورنيت.

ألفاروميو تونالي الكهربائية تظهر في صور تشويقية جديدة وهذا ما نعرفه عنها

من المؤكد أن ألفاروميو ستصدر المزيد من المعلومات في الأيام المقبلة، ولكن يبدو أن سيارة تونالي الكهربائية هي الأكثر وضوحًا نظرًا لأن نموذج كوادريفوليو غير مرجح في الوقت الحالي؛ لا تريد ألفاروميو القيام بنصف عمل بمثل هذا النموذج، وفي السابق، قال دانييل تياجو جوزافام، رئيس منتج ألفاروميو، في فبراير من العام الماضي إن سيارة تونالي الكهربائية بالكامل “ممكنة من الناحية الفنية”، في ذلك الوقت، لم تقرر ألفاروميو ما إذا كانت ستمضي قدماً أم لا، وكان من الممكن أن تتغير الأمور منذ ذلك الحين.

ومع ذلك، هناك احتمال آخر وهو أن يكون هذا إعلانًا تشويقيًا لسيارة تونالي عالية الأداء وأن “العصر الجديد” الذي تشير إليه ألفاروميو قد يعني أن تشكيلة كوادريفوليو ستتضمن قريبًا سيارة هجينة لأول مرة، تم تقديم دودج هورنت، شقيق منصة تونالي، بنسخة Goes Like Hell الاختبارية بقوة أكبر من 300 حصان، ومن الممكن أن تستفيد تونالي من هذا في طرازها الأسرع.

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ويبدو كل من النسخة الكهربائية والإصدار عالي الأداء معقولين بنفس القدر، ومع تأجيل الحظر الأوروبي على محركات الاحتراق، فقد تكون ألفاروميو على وشك إطلاق سيارة تونالي عالية الأداء تعمل بمحرك احتراق داخلي، وسيكون أمامها بضع سنوات لجني الأرباح، ومن ناحية أخرى، فإن تطوير تكنولوجيا البطاريات الكهربائية لا يمكن أن ينتظر أيضًا، وإذا كانت ألفاروميو لا تزال ملتزمة بالكهرباء بالجملة، فيجب عليها أن تبدأ في إظهار للعملاء أن التكنولوجيا تناسب علامتها التجارية.

وفي الختام، الاحتمال الأكثر غرابة هو أن كلتا النظريتين صحيحتان – ربما يتعلق هذا العصر الجديد بسيارة ألفاروميو تونالي كوادريفوليو الكهربائية بالكامل، سنقوم بتقديم تقرير بمجرد أن نعرف عنها المزيد.

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