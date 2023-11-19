شركة تيسلا تستعد لتحديث كامل لـ نظام القيادة الذاتية.. وهذا ما نعرفه عنه

دبي - كتب محمد فتوح - بعد طرح الإصدار التجريبي من نظام القيادة الذاتية (FSD) 11.4.7 في أكتوبر، يشير تسرب حديث إلى أن شركة تيسلا على وشك المتابعة بتصحيح أحدث يعد بتحسين نظام المساعدة على الركن واكتشاف الأشياء، وجعل تنشيط الطيار الآلي أسهل. ومن بين ترقيات أخرى، وتم تسريب ملاحظات إصدار FSD Beta 11.4.8 بواسطة المستخدم darwizzy333 على ريديت، لكنها ليست رسمية حتى الآن. لم تعلن تيسلا عن الموعد المحدد لطرح التحديث.

ما الذي نعرفه عن تحديثات شركة تيسلا لـ نظام القيادة الذاتية؟

تشير ملاحظات التحديث إلى أن تنشيط الطيار الآلي سيتغير من ضغطتين على ساق إلى ضغطة واحدة فقط. كما أنه يعمل على تحسين معالجة الفيديو في السيارة بوحدة جديدة، وبالتالي تحسين معالجة المعلومات المرئية. قد يؤدي هذا إلى عدد أقل من الحوادث المؤسفة، مثلما حدث عندما اصطدمت سيارة تيسلا موديل 3 ببركة.

يقال إن التحديث يوفر تحسينًا لقدرة FSD على اكتشاف الأجسام المتحركة عبر مسار السيارة بنسبة 6%. ويقال أيضًا أنه سيحسن قدرة FSD على اكتشاف قواطع الممرات بنسبة تصل إلى 15%. وكما يتم الوعد بالاستجابة الدقيقة في حركة المرور مع إدراك أفضل بنسبة 3% لسرعات المركبات الأخرى، و10% لمعدلات تسارع المركبات الأخرى.

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علاوة على ذلك، يعد التحديث أيضًا بتغييرات أكثر سلاسة للمسارات وسلامة المشاة وراكبي الدراجات. يقال أيضًا أن برنامج FSD الجديد أقل تأخيرًا بفضل تقليل زمن الوصول بين السيارة وشبكة دلالات السيارة.

وأخيرًا وليس آخرًا، يقال إن التحديث المسرب يوفر تحسينات على نظام تيسلا Vision Park Assist. ويدعي التسريب أن ذلك يتم من خلال الاستفادة من المزيد من البيانات من النماذج المجهزة بـ “الأجهزة 4″، والتي إذا تذكرناها فقد شوهدت لأول مرة على تيسلا موديل Y. وأضاف التسريب أنه سيتم أيضًا تحسين دقة الفيديو لهذا النظام.

وفي الختام، بشكل عام، يبدو أن ملاحظات التحديث المسربة قد تعزز استجابة FSD ودقته وسلامته. يبقى أن نرى ما إذا كان كل هذا صحيحًا، ولكننا نأمل أن يكون الأداء الناتج أفضل وألا يظهر سلوكيات قيادة مراوغة مثل الاندفاع نحو راكب دراجة.

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