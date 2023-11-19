بورشه 911 كاريرا RSR 3.8 Strassenversion 1993 النادرة معروضة للبيع في المزاد

دبي - كتب محمد فتوح - تتجه سيارة بورشه 911 كاريرا RSR سعة 3.8 لتر موديل عام 1993 النادرة للغاية إلى مزاد بونهامز أبوظبي مع عداد مسافة 10 كلم فقط وسيتم بيعها بالملايين، ولم تمس السيارة عمليا، ولا تزال تتمتع بالطبقة السفلية الأصلية من المصنع ومغطاة بالغبار منذ 30 عامًا، وإنها واحدة من نسختين فقط قانونيتين للشوارع من 3.8 RSR تم إنتاجهما على الإطلاق، وهي إلى حد بعيد أقل نسخة من 3.8 RSR في عداد مسافاتها في الوجود، لذا فأنت تعلم أنها ستتطلب مبلغًا ضخمًا.

مواصفات ومميزات بورشه 911 كاريرا RSR 3.8 Strassenversion 1993 النادرة

تم بيع هذه السيارة لأول مرة جديدة لمالك غير محدد في عام 1993، ولكن نظرًا للطلبات الخاصة المكثفة، لم يتم تسليمها حتى عام 1996، ثم تم وضعها بعيدًا ولم يتم قيادتها مرة أخرى أبدًا، وبعد عقدين من الزمن، تم طرحها للبيع بالمزاد في عام 2017 حيث بيعت مقابل 2.25 مليون دولار (8.4 مليون ريال) لمشتري لم ير أبدًا الحاجة إلى قيادة مثل هذه القطعة الفريدة من تاريخ السيارات.

وجاءت السيارة من رغبة في إعادة إنشاء طرازات 2.7 RS و 3.0 RSR السابقة للعصر الحديث آنذاك، أدى ذلك إلى إنشاء سيارة 964 Carrera RS (والمزيد من Clubsport القوية) في عام 1992 بمحرك سعة 3.6 لتر ينتج 256 حصانًا ويأتي مع العديد من الميزات الموجهة نحو المسار مثل ارتفاع الركوب المنخفض والينابيع الأكثر صلابة وقضبان التثبيت القابلة للتعديل.

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وقرب نهاية عمر 964، قدمت بورشه 3.8 RS، والتي تتميز بمحرك 3.6 ملل وجسم جديد على طراز توربو، تم ضخ قوة تصل إلى 296 حصانًا، لكن بورشه عرفت أن بإمكانها تقديم أداء أفضل، وبعد فترة وجيزة قدمت طرازات RSR المنافسة، وتم تصميم RSR لفرق السباق الخاصة، وكان الإصدار النهائي من 964 بقوة تقدر بـ 325-350 حصانًا وزمن 0-96 كلم في الساعة خلال 3.7 ثانية، تم تصنيع 50 سيارة فقط منها اثنتين فقط من تلك التي تم بناؤها للشارع والآن واحدة منها معروضة للبيع.

ويجب أن يكون سعر هذه السيارة فلكيًا نظرًا لجميع الطلبات الخاصة التي لن تجدها في أي طرازات RSR أخرى، تم تشطيب السيارة باللون الفضي المعدني Polar Silver Metallic فوق مقصورة داخلية مصنوعة من جلد Guards Red المزخرف على نطاق واسع، نحن نقصد الشمولية أيضًا، حيث أن كل شيء تقريبًا داخل هذه السيارة يتميز بمادة حمراء زاهية، بدءًا من القفص الملتف وحتى عمود التوجيه، من المعروف أن سيارة RSR واحدة أخرى فقط قد حصلت على تصميم داخلي كامل.

وبالإضافة إلى ذلك، تشتمل السيارة على مقعد للراكب، وأقفال مركزية، ورافعات هوائية، وترس تفاضلي للقفل، ومحرك ثنائي القابس بمواصفات لومان، وأكثر من ذلك بكثير، أصبحت مجموعة الألوان أكثر إثارة بفضل عجلات Silverline المكونة من ثلاث قطع والمطلية باللون Amethyst Metallic مع مساميك مكابح ذهبية خلفها.

وإنها نسخة فريدة من نوعها لواحدة من أروع السيارات التي صنعتها بورشه على الإطلاق وهي بورشه 911 كاريرا، وتتوقع بونهامز أن تباع في أي مكان من 2 مليون دولار (7.5 مليون ريال) إلى 2.5 مليون دولار (9.4 مليون ريال)، هذا هو في الأساس السعر الذي تم بيعه به من قبل، لذلك ربما لم يكن الاستثمار الذي كان المالك الحالي يأمل فيه، لا يهم، لأن من يشتريها أيضًا لن يقودها، وسنتأكد من رؤيتها معروضة للبيع مرة أخرى في السنوات العشر القادمة.

وفي الختام، سيقام مزاد “On the Grid” في أبو ظبي يوم 25 نوفمبر في حلبة مرسى ياس في المساء الذي يسبق سباق الفورمولا 1 الأخير لهذا الموسم.

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