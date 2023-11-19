بلايموث باراكودا 1970 سيئة السمعة تُعدل بمحرك ناسكار بقوة 900 حصان

دبي - كتب محمد فتوح - لقد انتهى معرض SEMA لهذا العام بالفعل منذ أسابيع، ولكن ما زال يظهر إبداعات من الحدث عبر الإنترنت، واليوم نتحدث عن أحدث سيارة من AutotopiaLA هي سيارة بلايموث باراكودا 1970 – التي يطلق عليها اسم Notorious – مع التعديلات المعدنية المجنونة من قبل Rides by Kam ومقرها أستراليا، مع الاحتفاظ بجاذبية باراكودا المألوفة للغاية مع اختلافات مقلقة عن الأصل.

مواصفات ومميزات بلايموث باراكودا 1970 المعدلة بشدة

ربما كانت جودة بناء بلايموث باراكودا 1970 ضعيفة، لكن هذا التصميم يهدف إلى معالجة ذلك من خلال 5000 ساعة من العمل، بما في ذلك الأعمال المعدنية المجنونة، على الفور، أحد الميزات البارزة هو اللون الذي قدمه تشارلي هوتون، إنه لون طلاء لمرة واحدة يسمى Kalalua Green.

وتحصل السيارة العضلية على مجموعة من جنوط Billet Specialities (20×8.5 في الأمام و22×12 في الخلف)، يكملها نظام التعليق الهوائي Ridetech ShockWave الذي يمنح وقفة منخفضة، ويقترن ذلك بنظام تعليق أمامي ضيق لسيارة شيفروليه كورفيت C6 ونظام تعليق خلفي رباعي الوصلات.

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وفي حين أن التغييرات الخارجية تبدو طفيفة، إلا أن التصميم الداخلي فخم، تضفي الزخارف الجلدية المبطنة على موطئ القدم ولوحة القيادة وألواح الأبواب ومقاعد ريكارو هذا المظهر المتميز الواضح، تم استبدال لوحة القيادة والكونسول الوسطي بألواح ذات مظهر مستقبلي متطابقة مع مقاييس داكوتا الرقمية.

وافتح غطاء المحرك وسترى ربما أنظف حجرة محرك بأجسام دواسة الوقود المذهلة، يوجد تحت الغطاء محرك دودج R5P7 NASCAR بقوة 900 حصان قادر على زيادة السرعة حتى 9000 دورة في الدقيقة، يتم توصيل وحدة الطاقة بنهاية خلفية مقاس 9 بوصات عبر ناقل حركة ريتشموند سوبر T-10 ثلاثي السرعات، والذي يعمل بشكل مشابه لناقل الحركة باولر 4L80E في سيارة بويك Grand National النائمة بقوة 1600 حصان التي رأيناها في يوليو.

وفي الختام، مع كل التحسينات على باراكودا 1970، فإن السعر المقدر لهذا التصميم هو 470 ألف دولار (1.76 مليون ريال) إلى 500 ألف دولار (1.875 مليون ريال)، وهو نفس النطاق السعري لسيارة رولز رويس فانتوم، ومع ذلك، ليس من الصعب رؤية قيمة هذا التصميم – بدءًا من الأعمال الخارجية الدقيقة والرائعة وحتى محرك V8 الهادر الذي ينبغي أن يلفت الأنظار على الطريق.

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