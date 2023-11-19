شاهد جيب تثبت محرك V6 توربو في واجونير بدلا من V8

دبي - كتب محمد فتوح - تلقت جيب واجونير ، وجراند واجونير Jeep Wagoneer و Grand Wagoneer تحديثًا أو تحديثين لموديل عام 2024، والخبر الكبير هو استبدال محرك Hemi V8 القياسي لسيارات جيب SUV بمحرك Hurricane سداسي الأسطوانات مزدوج التوربو سعة 3.0 لتر.

قوة محرك جيب واجونيرهوريكان V6

كان هذا المحرك ذو الست أسطوانات الأكثر كفاءة متاحًا في طرازات Wagoneer وGrand Wagoneer لبعض الوقت، ولكنه الآن أصبح قياسيًا. في Wagoneer ، ينتج المحرك ذو الستة أوعية 420 حصانًا و468 رطلًا قدمًا من عزم الدوران، في حين تم ضبط محرك Grand Wagoneer’s Hurricane الأكثر رقيا لإنتاج 510 حصانًا و500 رطل قدم.

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جيب واجونير تتخلص من المحرك V8

كان ينبغي لنا أن نعلم أن زوال سيارة JEEP كان وشيكًا في هذه الطرازات كاملة الحجم. عندما وصلت سيارتا Wagoneer L وGrand Wagoneer L الهائلتين لعام 2023، لم يكن هناك محرك V8 متاحًا على الإطلاق. إلى جانب ذلك، ثم أشارت شائعة من شهر سبتمبر الماضي إلى أنه سيتم التخلص من محرك V8، وقد تم تأكيد ذلك الآن.

تجربة المحرك V6 مع جيب واجونير

في قيادتنا الأولى لطرازات L الأكبر حجمًا مع محطة توليد الطاقة Hurricane، وجدنا المحرك ذو الست أسطوانات سلسًا وسريع الاستجابة. نعم، لقد اختفى صوت هدير V8 المميز الذي يفضله الكثيرون في سيارات الدفع الرباعي الكبيرة، لكن i6 يصدر صوتًا ممتعًا.

مزايا المحرك V6 في استهلاك الوقود

تعد المسافة المقطوعة بالميل للغاز من المزايا الرئيسية لمحرك الإعصار. يمكنها إدارة ما يصل إلى 20 ميلاً في الغالون مجتمعة في Wagoneer، وهو أفضل بمقدار 2 ميلاً في الغالون من محرك Hemi V8 الأقل قوة سعة 5.7 لتر. بشكل عام، تعتبر طاحونة الإعصار أكثر كفاءة بنسبة تصل إلى 15% من محركات V8.. هناك توفير مماثل في استهلاك الوقود لسيارة Grand Wagoneer. كان هذا الطراز متوفرًا سابقًا بمحرك V8 أكبر سعة 6.4 لترًا، وهو محرك يستهلك الوقود بمعدل 15 ميلًا لكل جالون فقط. مع الإعصار، فإنه يعود 17 ميلا في الغالون جنبا إلى جنب مع الدفع الرباعي.

ولم يتم إجراء أي تغييرات أخرى على سيارة Wagoneer لعام 2024. لا تزال السيارة توفر قدرة سحب تصل إلى 10000 رطل، ونظام تعليق هوائي Quadra-Lift مع ارتفاع يصل إلى عشر بوصات عن الأرض، ومقاعد تتسع لما يصل إلى ثمانية ركاب.

تحديثات جراند واجونير 2024

بالنسبة لسيارة Grand Wagoneer لعام 2024، تحل زخرفة Obsidian محل السلسلة II في المجموعة. يأتي Obsidian مع لمسات خارجية باللون الأسود البيانو، ولمسات داخلية سوداء، وعجلات مصقولة مقاس 22 بوصة مع إدخالات سوداء، وفتحات ضوء النهار العلوية والسفلية باللون الأسود اللامع. ويمكن إضافتها كحزمة واحدة إلى سيارة جراند Wagoneer Series III المجهزة بالكامل، وهي واحدة من أغلى الطرازات التي يبدو أن العملاء يحبونها .

فخامة مقصورة جراند واجونير 2024

نظرًا لكونها الأكثر فخامة بين سيارتي الدفع الرباعي، لا تزال جراند Wagoneer تقدم ما يصل إلى 75 بوصة من شاشات العرض الإجمالية، ومواد المقصورة الجلدية والخشبية الرائعة، وميزات مثل المقاعد الأمامية التي يمكن تعديلها على مدار 24 وضعًا.

أسعار سيارات جيب واجونير

يبدأ سعر سيارة Wagoneer 2024 من 62,945 دولارًا أمريكيًا ويصل إلى 79,445 دولارًا أمريكيًا للسلسلة III، في حين يتراوح سعر Grand Wagoneer 2024 بين 91,945 دولارًا أمريكيًا و114,190 دولارًا أمريكيًا. سيصل كلا الطرازين 2024 إلى الوكلاء قبل نهاية 2023 .

جيب واجونير وسط المنافسين

تقع سيارة JEEP جراند Wagoneer 2024 في قمة تشكيلة JEEP تعتمد شركة جيب على سيارة Grand Wagoneer وعلى سيارة Wagoneer القياسية ولكنها تضيف ميزات قياسية واختيارية لتمييزها عن طرازات JEEP الأقل . كما توفر سيارة Grand Wagoneer مواد داخلية محسنة ومحركات أكثر قوة. تعد المقاعد المكونة من ثلاثة صفوف قياسية في سيارة Grand Wagoneer، ويحتوي الطراز على أحدث التقنيات المساعدة للسائق. يمكن لسيارة Grand Wagoneer أيضًا السحب بسعة تصل إلى 10000 رطل تقريبًا.

تكنولوجيا واجونير المتطورة

منذ ظهورها لأول مرة، أصبحت المقصورة الداخلية لسيارة جراند Wagoneer معروفة بشيء واحد – الشاشات. تهيمن الشاشة المركزية الكبيرة مقاس 12 بوصة على التجربة، لكن من المستحيل تجاهل الشاشة الأصغر حجمًا مقاس 10.3 بوصة الموجودة أسفلها مباشرةً. هذه الشاشة مخصصة بالكامل تقريبًا للتحكم في المناخ. في الفئة II وما فوق من سيارات Grand Wagoneers، تحتوي JEEP على شاشة ثانية مقاس 10.3 بوصة للراكب الأمامي. يمكن للمشترين أيضًا اختيار شاشات خلفية مقاس 10.1 بوصة لكل راكب من ركاب الصف الثاني

تجهيزات مساعدة السائق

هناك أيضًا مجموعة من ميزات مساعدة السائق الخاصة بالعلامة التجارية والتي تتضمن التحكم التكيفي في السرعة مع القيادة بدون استخدام اليدين قريبًا. علاوة على ذلك، تتميز سيارات Grand Wagoneers أيضًا بوضع الركن الذاتي والرؤية الليلية. المنافسان الرئيسيان لجراند Wagoneer 2024 هما كاديلاك إسكاليد ولينكولن نافيجيتور. تعتبر إسكاليد سيارة أساسية في فئتها مع الكثير من المظهر، ويأتي نافيجيتور مزودًا بالكثير من الميزات التقنية والقوة القوية. يجب أن تلبي جميع سيارات الدفع الرباعي الكبيرة الثلاثة هذه حاجتك إلى سيارة دفع رباعي فاخرة يمكنها السحب والسحب بثقة.

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