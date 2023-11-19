هيونداي وكيا قد تتحملا مليار دولار بسبب سرقة أكثر من 9 ملايين سيارة

دبي - كتب محمد فتوح - رفض أحد القضاة طلب شركتى صناعة السيارات هيونداي وكيا برفض الدعوى المرفوعة من شركات التأمين بشأن سرقة المركبات. وفي هذا الصدد تواجه شركتا هيونداي و كيا دعوى قضائية من شركات التأمين بخصوص سرقة سياراتهما. وفقًا لرويترز، فإن هناك تسوية تبلغ 200 مليون دولار – أي أنها تغطي ما يقرب من 9 ملايين سيارة هيونداي وكيا . يمكن أن تتحمل الشركتان الكوريتان هيونداي وكيا أكثر من مليار دولار، حيث تحاول الشركات التي قامت بالتأمين على سياراتها تعويض خسائرها. وقد رفض أحد القضاة فعليا هذا الأسبوع الحجج التي تدعو إلى رفض الدعوى .

لماذا ارتفعت سرقات سيارات هيونداي وكيا

بدأت المشاكل القانونية لكيا وهيونداي عندما ارتفعت سرقات سياراتهما بشكل كبير في عام 2021. فشلت شركات صناعة السيارات في تثبيت أجهزة منع الحركة على ملايين السيارات ، وساعدت وسائل التواصل الاجتماعي في نشر مقاطع فيديو توضح كيفية سرقة نماذج محددة غير مجهزة بأجهزة منع الحركة.

قبل القاضي عريضة المدعي بأنه كان “من المتوقع إلى حد معقول” لشركة هيونداي وكيا أن يقوم الناس بسرقة المركبات التي تفتقر إلى جهاز منع السرقة. ينص المعيار الفيدرالي لسلامة المركبات الآلية 114 على أن السيارة يجب أن تحتوي على نظام تشغيل يمنع التنشيط الطبيعي لمحرك السيارة أو محركها إذا تمت إزالة المفتاح من نظام التشغيل.

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هيونداي وكيا تحمل المسئولية لشركات التأمين

وقالت هيونداي وكيا إن شركات التأمين قبلت المسؤولية عن السرقات من خلال تأمين المركبات. ومع ذلك، رفض قاضي المقاطعة الأمريكية جيمس سيلنا هذه الحجة، مشيرًا إلى أن هذه القضية تؤكد الادعاءات بأن شركات صناعة السيارات انتهكت قوانين حماية المستهلك بالولاية، وانتهكت الضمانات الضمنية والصريحة، وارتكبت الاحتيال من خلال الإغفال والإخفاء.

خسائر هيونداي وكيا بسبب السرقة

ارتفعت سرقات سيارات كيا وهيونداي بنسبة 2644 بالمائة في عام 2021 في ميلووكي بولاية ويسكونسن وحدها. يعود تاريخ سيارات كيا المتضررة إلى عام 2011، في حين أن سيارات هيونداي المعرضة للخطر تبدأ من طراز عام 2015. أصدرت شركات صناعة السيارات تحديثًا للبرنامج في وقت سابق من هذا العام لجعل سرقة سياراتها أكثر صعوبة.

وفي وقت سابق من هذا العام، توصلت الشركتان إلى تسوية بقيمة 200 مليون دولار في دعوى جماعية رفعها أصحاب السيارات. ومن المتوقع أن يتم توفير ما يصل إلى 145 مليون دولار لتغطية نحو تسعة ملايين سائق وتعويضهم عن خسائرهم .

حكاية هيونداي وكيا مع سرقة سياراتهما

تتعامل شركتا كيا وهيونداي منذ سنوات مع مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي توضح مدى سهولة سرقة بعض موديلاتها وتشجيع الآخرين على تجربتها. وقد تأثرت حوالي 9 ملايين سيارة من طراز Kia وHyundai، وقد عُرض على أصحابها أقفال عجلة القيادة وأجهزة أخرى مضادة للسرقة في الماضي.

وقد اتفقت شركتا صناعة السيارات على دفع مبلغ متوقع قدره 200 مليون دولار كتعويض للعملاء الذين سرقت سياراتهم أو تضررت بطرق لا يغطيها التأمين. ستقوم الأموال أيضًا بتعويض مالكي Hyundai وKia عن أي خسائر ناجمة عن دفع خصومات التأمين، أو أقساط التأمين المرتفعة، أو غيرها من الخسائر المرتبطة بالسرقة.

مقاطع فيديو تيك توك تنشر عمليات سرقة هيونداي وكيا

في أوائل عام 2021، بدأ مستخدمو موقع مشاركة الفيديو الشهير TikTok في مشاهدة مقاطع فيديو توضح مدى سهولة سرقة بعض سيارات Hyundai وKia المصممة بدون زر تشغيل أو مانع تشغيل، وهو جهاز يمنع السيارة من التحرك إذا كان هناك مفتاح. . قبل الانتشار على المستوى الوطني، بدأ هذا الاتجاه في ميلووكي، ويسكونسن، حيث كان عدد طرازات هيونداي وكيا المسروقة أعلى 25 مرة في النصف الأول من عام 2021، على الرغم من أن الارتفاع الإجمالي في السرقات كان أعلى بمقدار 2.5 مرة فقط.

لقد أمضت Hyundai وKia سنوات في توفير حلول مؤقتة تلو الأخرى، بما في ذلك أقفال عجلة القيادة المجانية ومجموعات مكافحة السرقة بقيمة 170 دولارًا . وفي فبرايرالماضي ، قالت شركتا كيا وهيونداي إن التحديث المجاني لبرنامج الأمان سيكون بمثابة مانع تشغيل المركبات التي لا تحتوي عليها. في أبريل، عملت شركات صناعة السيارات مع AAA لتوفير التأمين للمالكين الذين فقدوا التغطية من مقدمي الخدمات الآخرين بمجرد أن أصبح من الواضح مدى سهولة سرقة إحدى هذه المركبات.

قائمة الموديلات المعرضة للسرقة

موديلات هيونداي

• 2011-2022 أكسنت

• 2011-2022 النترا

• 2013-2017 النترا جي تي

• 2013-2014 النترا كوبيه

• 2011-2012 النترا تورينغ

• 2011-2014 جينيسيس كوبيه

• 2018-2022 كونا

• 2020-2021 باليسيد

• 2011-2012، 2019-2022 سانتا في

• 2013-2018، 2019 سانتا في، سانتا في XL

• 2013-2018 سانتا في سبورت

• 2011-2019 سوناتا

• 2011-2022 توكسون

• 2012-2017، 2019-2021 فيلوستر

• 2011-2012 فيراكروز

موديلات كيا

• 2011-2021 فورتي

• 2021-2022 K 5

• 2011-2020 أوبتيما

• 2011-2021 ريو

• 2011-2021 سيدونا

• 2021-2022 سيلتوس

• 2010-2022 سول

• 2011-2022 سورينتو

• 2011-2022 سبورتاج

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