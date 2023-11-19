أكيو تويودا حكيم تويوتا يختبر السيارات بعد 14 عاما على القمة

دبي - كتب محمد فتوح - أمضى أكيو تويودا 14 عامًا في “بناء القوة لإسعاد الآخري كرئيس تنفيذي لشركة تويوتا . وفي يناير 2023، أعلنت تويوتا عن تغييرات كبيرة في هيكلها التنفيذي. ترك أكيو تويودا منصبه كرئيس تنفيذي ليصبح رئيس مجلس إدارة الشركة ، ونحن الآن نتعرف قليلاً على التحديات والمخاوف التي واجهها خلال فترة عمله. في معرض التنقل الياباني ، أجاب تويودا على أسئلة ممثلي التجار والصحفيين وغيرهم من الضيوف، وكانت بعض تلك الإجابات صريحة إلى حد ما.

أكيو تويودا يخشي بطيء التغيير

في مناسبات قليلة، تحدث تويودا عن مدى صعوبة تغيير الطريقة التي تعمل بها الشركة فيما يتعلق بتطوير المنتجات الجديدة. بدأ تويودا هذه العملية منذ 14 عامًا، عندما كشفت لكزس عن سيارة GS الجديدة آنذاك، وكانت ردود الفعل السائدة هي أن العلامة التجارية مملة. كما سمع ردود أفعال من شركات صناعة السيارات الأوروبية التي تختبر سيارات جديدة في نوربورغرينغ، والتي نظرت إلى مشاريع تويوتا وعلقت بأن “تويوتا لا تستطيع أن تفعل ذلك”.

أكيو تويودا يختبر السيارات بنفسه

اقتناعا من تويودا بأن الشركة بحاجة إلى تطوير وتطوير المزيد من السيارات المثيرة، عمل تويودا مع المديرين التنفيذيين والمهندسين في الشركة وجعلهم أكثر تقبلا لمخاوفه. وفي ذلك الوقت، بدأ تويودا بنفسه أيضًا في اختبار معظم المركبات الجديدة للعلامة التجارية شخصيًا، مما أعطى قسم البحث والتطوير تعليقات مباشرة.

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اكيو تويودا المتجدد دائما

أصبحت تويوتا الآن علامة تجارية مختلفة تمامًا عما كانت عليه عندما أصبح تويودا رئيسًا تنفيذيًا، حيث تقدم منتجات مثيرة مثل سوبرا ، وياريس جي آر ، وحتى مجموعة كراون الجديدة . ولكن مع التغيير تأتي مخاوف جديدة. يشعر رئيس الشركة بالقلق من أن الأمور قد تعود إلى الطرق القديمة عندما دخل المشهد قبل 14 عامًا.

أكيو تويودا حكيم تويوتا الأول

وقال تويودا: “أخشى باستمرار أن تعود تويوتا إلى كونها شركة كبيرة فقط . وعندما ينتشر هذا الخوف إلى كثير من الناس، سيكون الأوان قد فات”. وحتى مع حصولي على لقب الرئيس، استغرق الأمر مني 14 عامًا لتغيير تويوتا، لكن الأمور يمكن أن تعود في لمح البصر.

تاريخ أكيو تويودا وتويوتا

على الرغم من أن تويوتا هي الشركة اليابانية الأولى من حيث القيمة السوقية، إلا أنها تعرضت لانتقادات في السنوات الأخيرة باعتبارها متخلفة في تحرك الصناعة نحو السيارات الكهربائية وسط قلق متزايد بشأن تغير المناخ. يبدو أن عملية التغيير في المنصب القيادي الأول هي جهد الشركة لإعطاء فريق القيادة وجهًا أصغر سنًا، مع الحفاظ على الرؤية العامة وفلسفة الشركة، المشهورة بتأسيس التصنيع “في الوقت المناسب” والمنتجات عالية الجودة.

مشاكل تغلبت عليها تويوتا

مثل شركات صناعة السيارات الأخرى، واجهت تويوتا أزمة إمدادات في أشباه الموصلات وأجزاء أخرى، بسبب عقبات الإنتاج الناجمة عن الاضطرابات الناجمة عن الوباء. وأضرت هذه المشكلة بشركة تويوتا، التي تصنع أيضا سيارة كامري السيدان والسيارة الكهربائية bZ4X، لأنها لم تتمكن من مواكبة طلب العملا

أكيو تويودا على خشبة المسرح في صالون طوكيو للسيارات 2023

أشارت تويوتا مؤخرًا إلى أنها ستكون أكثر جرأة فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية وعرضت نماذج أولية في الأحداث. وكانت قد قالت في وقت سابق إن ندرة محطات الشحن قد تؤدي إلى إبطاء اعتماد المركبات الكهربائية. معظم السيارات الموجودة على الطرق الآن لا تزال غير كهربائية.

وكان تويودا قد ألمح في وقت سابق إلى أنه يفكر في من قد يخلفه. كما تحدث كثيرًا عن مخاوفه بشأن مستقبل صناعة السيارات.وقال هيساو إينوي، الذي ألف كتباً عن تويوتا، إن قيادتها تواجه الكثير من التحديات، ومن المرجح أن تكون أكثر صعوبة مما واجهه تويودا كرئيس تنفيذي، لأن صناعة السيارات تمر بتحول “يحدث مرة كل قرن”.

أكيو تويودا : تويوتا مستمرة للأمام

وأضاف تويودا : “هناك تغيير جوهري في محله”. تويوتا، مثل غيرها من الشركات المصنعة، مثقلة بارتفاع الأسعار بسبب الضغوط التضخمية الأخيرة. وقال إينوي، إنها حققت نجاحًا كبيرًا مع سيارتها بريوس وغيرها من السيارات الهجينة، التي تنتقل ذهابًا وإيابًا بين المحرك الكهربائي ومحرك الغاز، لدرجة أنها مالت إلى التأخر في دفع السيارات الكهربائية. وقال تويودا إنه نجح في تجاوز الأوقات “التي لم تكن فيها إجابة صحيحة” بشغف كبير. وقال: “لقد تمكنا من البقاء على قيد الحياة بطريقة أو بأخرى”.

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