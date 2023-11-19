إم جي موتور و جياد الحديثة للسيارات تفتتح صالات متطورة في جدة والرياض

دبي - كتب محمد فتوح - أفتتحت ’إم جي موتور‘ بالتعاوُن مع جياد الحديثة للسيارات‘، إحدى شركات ’محمد يوسف ناغي‘ والوكيل الرسمي لعلامة ’إم جي‘ في المملكة العربية السعودية، صالة العرض الأولى بالكامل في جدة ، ومن المقرر أن تفتتح صالة العرض الثانية، والتي تقع في الرياض، بعد وقت قصير من افتتاح صالة العرض في جدة. وهما أول صالتين يتم تدشينهما كجزء من الشراكة الجديدة التي انعقدت بين العلامة التجارية بريطانية المنشأ و’جياد الحديثة للسيارات‘، بحيث يجري من خلالها توفير مجموعة متميّزة من مركبات ’إم جي‘ التي تحظى بشعبية كبيرة بالإضافة إلى تجربة معزَّزة للعملاء في المملكة العربية السعودية.

إم جي موتور و جياد الحديثة للسيارات تفتتح صالات عرض متطورة في جدة والرياض

تقع المنشأة التي تم تدشينها في بداية نوفمبر الجاري في حي المروة في جدّة، وهي مخصَّصة للمبيعات والخدمات وقطع الغيار وفق مفهوم 3S. وهي تقوم فوق مساحة قدرها 1,136 متر مربع وسوف تلقى الكثير من الاستحسان بين أوساط الجمهور بفضل تصميمها العصري الرحب، ويتم فيها عرض مجموعة واسعة من طرازات ’إم جي‘ التي تلبّي مختلف الخيارات لدى العملاء. ولقد تم تزويد صالة العرض في جدّة بأحدث التجهيزات المتطوّرة، وهي تضم مركز خدمة عصري مع مَرافق للصيانة السريعة ومركزاً لقطع غيار ’إم جي‘ الأصلية، وذلك لضمان توفير تجربة عملاء لا تُضاهى.

أما في الرياض، فسيتم افتتاح صالة عرض ’إم جي‘ الجديدة في نوفمبر، وهي تقع في منطقة السليمانية ضمن العاصمة السعودية. وتعكس صالة العرض البالغة مساحتها 833 متر مربع تلك الموجودة في جدّة من ناحية التصميم والحداثة والخيارات المتوفرة فيها من طرازات ’إم جي‘ الشاملة.

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وستقوم الصالتان بكل فخر بعرض المجموعة الشهيرة من طرازات ’إم جي‘ العصرية، بما فيها سلسلة مركبات الكروس أوفر المعروفة والتي تشمل طرازات MG ZST، ZS EV، HS وRX5. أما مركبات السيدان المدمَجة من العلامة التجارية والمتمثّلة بطرازات MG 5، MG 6 وMG GT، فستكون متوفرة أيضاً للشراء، إلى جانب مركبة RX8 الواسعة التي تحوي سبعة مقاعد. وإضافة لهذه الخيارات، باستطاعة العملاء توقُّع الظهور الأول والمشوّق لطرازات جديدة أخرى مثل MG ONE وMG HS PHEV ومركبة MG WHALE المرتقَبة بشوق كبير.

صالات إم جي موتور تقدم خدمات متطورة

تشير عمليات التدشين لصالات العرض الجديدة إلى بداية عصر جديد لعلامة ’إم جي موتور‘ في المملكة العربية السعودية، حيث يستطيع العملاء توقُّع الحصول على كل ما هو متميّز من ناحية معايير المنتَجات والخدمات المقدَّمة. ومن شأن الشراكة بين ’إم جي‘ و’جياد الحديثة للسيارات‘ أن تمهّد الطريق لتواجد أقوى للعلامة التجارية في المملكة، وتعزيز التزامها بتوفير مركبات عالمية المستوى وأرقى خدمات ما بعد البيع لصالح العملاء المحلّيين.

من ناحية أخرى، ستتوفر في مركز جدّة للتوزيع مجموعة شاملة من قطاع غيار ’إم جي‘ وذلك بشكل فوري، وهو ما يضمن تحقيق أعلى مستويات رضى العملاء وراحة البال التامّة لهم. ويُعتبَر هذا عنصراً أساسياً ضمن الخطط الاستثمارية الشاملة لدى ’إم جي‘ بهدف الارتقاء بتجربة العملاء الإجمالية لأعلى المستويات. ويمتدّ هذا الالتزام ليشمل تعزيز شبكة خدمات ما بعد البيع، وتسهيل توريد وتوزيع القطع، وتوفير التدريبات الشاملة، واعتماد إجراءات مراقَبة دقيقة، وتعزيز القيمة العامّة وجودة الخدمات التي يتم توفيرها لعملاء ’إم جي‘.

المدير التنفيذي لشركة ’إم جي موتور‘ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توم لي علق قائلاً : “يشكّل تدشين صالة العرض الجديدة والمتطوّرة في جدّة ، وقريباً أيضاً في الرياض والدمّام، انطلاقة متميّزة لشراكتنا مع ’الجياد الحديثة للسيارات‘. وتُعدّ هذه المَرافق دليلاً واضحاً على التزام ’إم جي‘ بمنح عملائنا في السعودية المنتَجات والخدمات ذات أعلى معايير الجودة. ونحن نتطلّع للمضي بتوفير تجربة عملاء استثنائية وبناء شراكات طويلة ومتينة مع عملائنا السعوديين.”

من جهته، قال أنيس جمجوم، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة ’شركات محمد يوسف ناغي‘: “إن افتتاح صالة عرض ’إم جي‘ الجديدة في جدّة وتدشين صالة العرض الأحدث في الرياض يعبّران عن التزامنا بتلبية الطلب المتنامي بين أوساط العملاء القيّمين في المنطقة الغربية والعاصمة على حد سواء. فصالات العرض الجديدة هذه توفر تجارب لا تُضاهى من ناحية المبيعات، ومجموعة شاملة من مركبات ’إم جي‘ عالية الجودة، وخدمات استثنائية لصالح جميع العملاء.”

يشكل افتتاح صالات العرض المرحلة الأحدث برحلة ’إم جي‘ المتميّزة في المملكة العربية السعودية، والتي شهدت على بيع العلامة التجارية لأكثر من 30,000 سيارة في العام 2022 وحده. وتخطّط الشركة لمتابَعة توسعة وتعزيز حضورها في السوق المحلّي، ليس فقط من خلال افتتاح صالة عرض ثلاثة مقرّها الدمّام في الأسبوع الأول من ديسمبر، بل أيضاً تدشين ثلاث صالات عرض إضافية في ثلاث مدن رئيسية مع نهاية العام الجاري. وإلى جانب إقامة مركز خدمة ووكالات معتمَدة في المناطق الرئيسية، سوف تضمن ’إم جي‘ حصول المالكين على الخدمات والدعم بمستويات متقدمة .

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