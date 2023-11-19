دبي - كتب محمد فتوح - سيشارك الإتحاد الدولي للسيارات (FIA) مؤتمر الأطراف COP28 بصفة رسمية لأول مرة ، ممثلاً الدول الأعضاء من جميع أنحاء العالم في دبي، الإمارات العربية المتحدة ، و بصفته الصوت العالمي لمحترفي رياضة السيارات والسباقات، سيقدم وجهة نظره الفريدة في الحدث الذي يستضيفه في يوم النقل وذلك في 6 ديسمبر، الساعة 10:00 صباحاً في المسرح الرئيسي للمنطقة الخضراء، حديقة الفرسان .

وسيجمع الحدث خبراء وقادة في مجال رياضة السيارات والنقل لإجراء مناقشات حول الاقتصاد الدائري، ونقل التكنولوجيا من المسار إلى الطريق، بالإضافة لسياسة النقل البري .

الإتحاد الدولي للسيارات يدعم استدامة رياضة السيارات والتنقل من خلال COP28

يمثل الإتحاد الدولي للسيارات 80 مليون مستخدم للطرق في جميع أنحاء العالم ويتمتع بفهم منفتح على وجهات النظر والتجارب بالإضافة إلى إدراك التحديات المحليّة والتنفيذ والعمل. ومن خلال أعضائه، يتمتع الاتحاد أيضاً بالقدرة على إشراك مستخدمي الطريق بشكل فعال، وتسهيل نقل المعرفة، وتغيير السلوك بشكل إيجابي.

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وفقاً للمنظور العالمي للاتحاد الدولي للسيارات فإنه لا يوجد حل واحد يناسب الجميع لإزالة الكربون، وأن الاتحاد ملتزم بالسعي لتحقيق تحول عادل نحو تنقل مستدام وآمن وشامل يمكن الوصول إليه.

يتمتع الإتحاد الدولي للسيارات بإرث عريق فيما يخص دعم ونشر الابتكار بدءاً من رياضة السيارات إلى التنقل، وتقديم حلول تحويلية لكل يوم. وخلال مؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ (COP28)، سيعرض الاتحاد الدولي للسيارات مبادراته الحاليّة لإزالة الكربون من رياضة السيارات والنقل، وكيفيّة تسريع تلك المبادرات وتوسيع نطاقها من أجل مستقبل منخفض الكربون يواكب الاتجاه العالمي للطاقة النظيفة.

الإتحاد الدولي للسيارات تدعم حلول الإستدامة

وتشمل المبادرات برنامج النقل المستدام التابع للاتحاد الدولي للسيارات والممول من قبل مؤسسة الاتحاد الدولي للسيارات، والذي يدعم مشاريع النقل المستدامة الشاملة التي يمكن الوصول إليها. ويتعاون الاتحاد الدولي للسيارات أيضاً مع منظمات دوليّة مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (UNECE)، وذلك من خلال مشروع المركبات المستعملة الأكثر أماناً ونظافة والذي يهدف إلى تسهيل تطوير السياسات والمعايير المتعلقة بالمركبات المستعملة لتلبية احتياجات النقل المتزايدة للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل مع مراعاة حماية البيئة. بالإضافة إلى ذلك، يهدف الاتحاد الدولي للسيارات إلى عقد بطولات عالميّة بصافي انبعاث صفري بحلول عام 2030، وإلى طاقة مستدامة بنسبة 100٪ عبر نفس المسابقات بحلول عام 2026.

رئيس الإتحاد الدولي للسيارات محمد بن سليم علق على المشاركة المنتظرة بقوله : “مسؤوليتنا هي قيادة التحول العادل للتنقل عبر الطرق. نحن فخورون للغاية بالمشاركة في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين ونقل أصوات أعضائنا في مثل هذه المحادثات الرفيعة المستوى.”

“خلال هذا الحدث، سنسلط الضوء على إنجازات ومبادرات الاستدامة البيئيّة لمجتمع أعضائنا وبطولاتنا المستقبلية، وسنظهر كيفية تعاوننا للمساهمة في إحداث تغيير حقيقي.”

مؤتمر الأطراف (COP28)، سيكون الإتحاد الدولي للسيارات قادراً على مواصلة النقاش حول مستقبل رياضة السيارات المستدامة والتنقل وتعزيز التعاون مع الحكومات والشركات العالميّة والمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصالح ، و للحصول على تذكرة دخول المنطقة الخضراء لحضور فعاليتنا في COP28 بالضغط هنا.

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