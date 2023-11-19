دبي - كتب محمد فتوح - احتفلت شركة العيسائي للسيارات بذكرى اليوبيل الذهبي لوكالتها الحصرية لسيارات ميتسوبيشي موتورز بالمملكة العربية السعودية بعد مرور خمسة عقود من النجاح في تقديم كل جديد من سيارات ميتسوبيشي لعملائها، معززة بأفضل خدمات ما بعد البيع. مما جعل سيارات ميتسوبيشي تحظى بمكانة مميزة وثقة عالية لدى المستهلك في السعودية .

العيسائي تحتفل باليوبيل الذهبي لوكالتها 50 عام سيارات ميتسوبيشي بالمملكة

أقامت الشركة حفلاً كبيراً بحضور الرئيس والمدير العام التنفيذي لشركة اليابانية السيد تاكاو كاتو، مع الوفد الرفيع المرافق له من المدراء التنفيذيين للشركة ومن إدارة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا. وقد كان في استقبالهم سعادة رئيس مجلس إدارة شركة العيسائي للسيارات الأستاذ سعيد عمر العيسائي، والمدير التنفيذي الاستاذ بندر سعيد العيسائي والمدراء التنفيذيون للشركة. كما حضر الحفل عدد كبير من الموزعين وعملاء الشركة والإعلاميين والمهتمين بقطاع السيارات في المملكة.

ألقى سعادة الرئيس التنفيذي لشركة العيسائي للسيارات السيد بندر العيسائي بهذه المناسبة كلمته قائلاً: “تأسست شركة العيسائي للسيارات على يد الشيخ عمر قاسم العيسائي، وتمكنت الشركة من تحقيق نجاحات مميزة من دخول سيارات ميتسوبيشي في سوق السيارات السعودي. وكان من أهمها الحصول على وكالة عملاق صناعة السيارات اليابانية ميتسوبيشي موتورز في عام 1973م، وخلال خمسة عقود من التعاون والعمل المتواصل، نجحنا في تقديم الأفضل دائماً لعملائنا وكسب ثقتهم، وهي من أغلى ما نملك، ونعمل بشكل متواصل للحفاظ عليها وتنميتها بشكل مستدام، عبر زيادة استثماراتنا في منافذ وخدمات ما بعد البيع، معتمدين على التقنية لخلق تجربة فريدة لعملائنا في كافة تعاملاتهم، ونتطلع إلى الارتقاء بوتيرة متصاعدة لنكون دائماً عند مستوى طموحاتهم وتطلعاتهم.”

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العيسائي جعلت سيارات ميتسوبيشي تحقق نجاحات مميزة في السعودية

من جهته عبر الرئيس و المدير العام التنفيذي لشركة ميستوبيشي موتورز السيد تاكاو كاتو عن سعادته وذلك خلال الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة، مؤكداً أن قدوم هذا الوفد الرفيع لحضور هذه المناسبة هو تعبير عن رغبتهم بالتواجد في هذه اللحظة التاريخية التي توثق عمق الشراكة بين ميتسوبيشي موتورز ووكيلها في المملكة شركة العيسائي للسيارات، وتابع قائلاً: “إن خمسين عاماً من الشراكة ليست إنجازاً صغيراً في صناعة السيارات، حيث تتغير التوجهات والتقنيات دائماً. لقد شهدت الرحلة صعوداً وهبوطاً، ولكن ها نحن ذا أقوى من أي وقت مضى، متفانون في تقديم تجربة مميزة لا ينساها العميل.

ونعتز في ميتسوبيشي موتورز بأننا شهدنا التطور الكبير الذي عاشته المملكة العربية السعودية في كافة المجالات، وفخورون بما ساهمت فيه مركبات ميتسوبيشي في بناء هذا التطور بفاعلية، مما مكنها من كسب ثقة العملاء في المملكة بشكل متزايد مع مرور الزمن.”

تميز الحفل بفقراته الفريدة حيث تم تقديم فعاليات ثقافية مختلفة من كلتا الحضارتين السعودية واليابانية، كما تم تكريم مجموعة من الموظفين المميزين الذين عملوا لأكثر من خمسة ثلاثين عاماً في خدمة الشركة تكريماً لجهودهم الملموسة في خدمة عملاء الشركة بكافة فروعها المنتشرة بالمملكة ، والتي تقدم أفضل الخدمات من سيارات ميتسوبيشي .

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