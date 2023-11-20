جريت وول تانك 700 تنطلق رسمياً لمنافسة مرسيدس جي كلاس

دبي - كتب محمد فتوح - كشفت شركة صناعة السيارات الصينية جريت وول موتور عن سيارة الإس يو في كاملة الحجم، تانك 700، ومن خلال المظهر وحده، يبدو أن السيارة الضخمة هي منافس جدير لسيارة مرسيدس جي كلاس.

مزايا عديدة تنطلق بها جريت وول تانك 700 تؤهلها لهذه المنافسة

تطورت سيارة جي كلاس لتصبح رمزًا للثروة والفخامة، وهي سمات تحاول 700 أن تنبثق عنها، وشركة جريت وول موتور ليست جديدة في صناعة نسخ مقلدة من المركبات الغربية، إنها نفس الشركة التي أصدرت نسخة مقلدة من فورد برونكو تسمى هافال Cool Dog.

ويتم إنتاج منافسة جي كلاس تحت العلامة التجارية تانك، حيث تنتج مركبات جاهزة للطرق الوعرة مثل المقاتلة تويوتا لاند كروزر فإن تانك 500 الإس يو في، ربما لم نسمع بهذه النماذج نظرًا لأن شركة جريت وول موتور لا تُباع في الكثير من الأسواق، ولكنها واحدة من أسرع الشركات المصنعة نموًا على مستوى العالم.

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تم تقديم أحدث وأحدث منتجات تانك في معرض قوانغتشو للسيارات، إن 700 عبارة عن سيارة دفع رباعي هجينة للطرق الوعرة مع نظام الدفع الرباعي (4WD) الخاص بالعلامة التجارية Hi4-T، على الرغم من أنها ليست صندوقية مثل جي كلاس، إلا أن الجزء الخلفي يحمل تشابهًا كبيرًا مع لوحة الاسم الألمانية الصنع.

يرتدي تانك 700 مجموعة من العجلات مقاس 22 بوصة مغلفة بإطارات ميشلان بايلوت سبورت 4 SUV، وفي الوقت نفسه، استنادًا إلى الكتيب باللغة الصينية، تأتي المقصورة الداخلية بمقاعد باللونين الأبيض والأسود وبطانة سقف على شكل نجمة تشبه سيارات رولز رويس.

يعمل محرك جريت وول موتور تانك 700 بمحرك V6 مزدوج التوربو سعة 3.0 لتر مع محرك كهربائي، وينتج قوة مجمعة تبلغ 517 حصانًا و750 نيوتن.متر من عزم الدوران، يرسل نظام نقل الحركة الهجين الطاقة إلى العجلات الأربع عبر علبة تروس أوتوماتيكية من تسع سرعات.

وفي الختام، مع توفر سيارة مرسيدس-بنز الفئة-G في الولايات المتحدة، لسنا متأكدين مما إذا كنا نريد رؤية السيارة الصينية على طرقاتنا، يتم بيع هذا الأخير فقط مقابل 700,000 يوان أي حوالي 364 ألف ريال، أي أقل بحوالي 42,000 دولار أمريكي (157.5 ألف ريال) من جي كلاس القياسية، وستنتج شركة جريت وول موتورز 70 وحدة فقط في الدفعة الأولى، ومن المقرر أن يتم التسليم في فبراير من العام المقبل.

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