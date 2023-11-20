هيونداي أيونيك 7 يتم اختبارها استعداداً لتدشينها الوشيك

دبي - كتب محمد فتوح - تم رصد سيارة هيونداي أيونيك 7 أثناء اختبارها على الطرق الألمانية وهي ترتدي تمويهًا سميكًا، آخر مرة رأينا فيها البغل كانت في موقف للسيارات، ولكن يبدو أن العلامة التجارية الكورية منخرطة في التطوير على الطريق، والمشروع يسير على الطريق الصحيح لإطلاقه المتوقع في عام 2024.

ما الذي نعرفه عن هيونداي أيونيك 7 الإس يو في الرائدة القادمة؟

لا يزال قطاع سيارات الدفع الرباعي الكهربائية ذات الثلاثة صفوف في مراحله الأولى نسبيًا، حيث تعتبر سيارة كيا EV9 – ابن عم هيونداي 7 – هي السيارة الوحيدة المعروضة للبيع حتى الآن، لقد انضمت إليها لوسيد جرافيتي اعتبارًا من الأمس، ونحن نعلم أن أمثال تويوتا لديها خطط لبناء منافسين في هذا القطاع في الولايات المتحدة، وتستفيد هيونداي أيضًا من هذا القطاع من خلال أيونيك 7، وهي نسخة الإنتاج من سيفن الاختبارية الذي تم الكشف عنه في AutoMobility LA في عام 2021.

وتحصل الواجهة الأمامية على ما يبدو أنه مصابيح أمامية رأسية أسفل مصابيح النهار (DRLs)، ومن المتوقع أن تحتفظ الأخيرة بجماليتها المنقطة من الطراز الاختباري، تم اعتماد هذا التصميم العنقودي البرقي في موديلات هيونداي الأخرى، مثل ستاريا، وهي سيارة ميني فان صغيرة الحجم تُباع خارج الولايات المتحدة، كما تم الكشف عن السقف المنحني في وضح النهار، ليبدو مخلصًا للطراز الاختباري، لا يزال الجزء الخلفي مخفيًا بشكل كبير، على الرغم من أنه لن يعتمد المصابيح الخلفية الخاصة بـ سيفن الاختبارية في الجزء السفلي من الباب الخلفي.

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وإن أيونيك 7 ذو الثلاثة صفوف هو نسخة هيونداي من كيا EV9، يتم دعم كلا الطرازين من خلال منصة E-GMP الخاصة بشركة هيونداي Motor، والتي تدعم أيضًا أيونيك 5 وأيونيك 6، على هذا النحو، يمكننا أن نتوقع خيارات توليد نقل الحركة مماثلة في طراز هيونداي مثل منافس كيا ذو الثلاثة صفوف.

وكمرجع، تتوفر سيارة كيا EV9 ذات المواصفات الأمريكية مع خيارات بطارية بقدرة 76.1 كيلووات في الساعة وبطارية بقدرة 99.8 كيلووات في الساعة، يوفر الطراز Light للمبتدئين، المزود ببطارية بقدرة 76.1 كيلووات في الساعة وتصميم الدفع الخلفي (RWD)، نطاقًا مصنفًا من وكالة حماية البيئة (EPA) يبلغ 370 كلم، عند إقرانها بخيار البطارية الأكبر، يزيد النطاق إلى 489 كلم.

وفي الختام، يمكن أيضًا أن تقترن البطارية التي تبلغ طاقتها 99.8 كيلووات في الساعة بتكوين الدفع الرباعي (AWD)، مما يوفر نطاقًا مصنفًا من وكالة حماية البيئة (EPA) يصل إلى 450 كلم، اعتمادًا على المتغير، ونتوقع الكشف عن أيونيك 7 قبل منتصف العام المقبل، مع وصوله إلى الولايات المتحدة لموديل عام 2025، ومن المرجح أن تتبع علامة هيونداي الفاخرة جينيسيس نسختها الخاصة بعد ذلك، والتي يُقال إنها تسمى GV90.

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