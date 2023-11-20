نيسان تعلن نتائج النصف الأول من السنة المالية 2023

دبي - كتب محمد فتوح - أعلنت عن النتائج المالية للستة أشهر الماضية المنتهية في 30 سبتمبر 2023 ، كما عدلت توقعاتها لإيرادات وأرباح العام بكامله للسنة المالية 2023.

أبرز نتائج نيسان المالية للنصف الأول من العام

ارتفاع صافي الإيرادات الموحدة 1.40 تريليون ين ليصل إلى 6.06 تريليون ين، مع ارتفاع الأرباح التشغيلية الموحدة 180.1 مليار ين لتصل إلى 336.7 مليار ين، فيما سجلت نسبة هامش الربح التشغيلي 5.6 ٪. كما بلغ الدخل الصافي1 296.2 مليار ين.

وعلى الرغم من انخفاض حجم المبيعات في الصين بسبب المنافسة الشديدة والانتقال السريع إلى المركبات الكهربائية الجديدة التي تطرحها العلامات التجارية المحلية، إلا أن المناطق الأخرى شهدت زيادة ملحوظة على أساس سنوي. بالإضافة إلى ذلك، فإن السبب في زيادة الإيرادات والأرباح التشغيلية يرجع إلى تحسين الأداء التشغيلي وارتفاع مبيعات الوحدات على أساس سنوي.

إعلان

يلخص الجدول التالي النتائج المالية لشركة نيسان للنصف الأول من السنة المالية 2023، والمحسوبة وفقًا لطريقة حساب الأسهم لمشروع نيسان في الصين.

(على أساس بورصة طوكيو – على أساس الحصة في المشروع المشترك بالصين) 2

مليار ين النصف الأول من السنة المالية 2022 النصف الأول من السنة المالية 2023 الفارق مقارنة بالسنة المالية 2022 صافي الإيرادات 4,662.3 6,063.3 +1,401.1 الأرباح التشغيلية 156.6 336.7 +180.1 نسبة هامش الربح التشغيلي 3.4% 5.6% 2.2 نقطة مئوية الربح العادي 196.9 412.7 +215.7 الدخل الصافي1 64.5 296.2 +231.7

بناءً على متوسط ​​أسعار صرف العملات الأجنبية البالغ 141 ين ياباني / دولار أمريكي و153 ياباني / يورو في النصف الأول من السنة المالية 2023

وعلى أساس معادلة الإدارة التي تتضمن المجموع النسبي للنتائج من مشروع نيسان المشترك في الصين، بلغت الأرباح التشغيلية 344.7 مليار ين، أي ما يعادل هامش تشغيل بنسبة 5.3%.

أبرز نتائج نيسان المالية للنصف الثاني من العام

سجل صافي الإيرادات الموحدة 3.1457 تريليون ين في فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023، وبلغت الأرباح التشغيلية الموحدة 208.1 مليار ين، فيما سجلت نسبة هامش الربح التشغيلي 6.6٪.

يلخص الجدول التالي النتائج المالية لشركة نيسان للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، والمحسوبة وفقًا لطريقة حساب الأسهم لمشروع نيسان في الصين.

(على أساس بورصة طوكيو – على أساس الحصة في المشروع المشترك بالصين) 2

مليار ينّ الربع الثاني من السنة المالية 2022 الربع الثاني من السنة المالية 2023 الفارق مقارنة بالسنة المالية 2022 صافي الإيرادات 2,524.9 3,145.7 +620.8 الأرباح التشغيلية 91.7 208.1 +116.4 الدخل الصافي1 17.4 190.7 +173.3

بناءً على متوسط ​​أسعار صرف العملات الأجنبية البالغ 145 ين ياباني / دولار أمريكي و157 ين ياباني / يورو في الربع الثاني من السنة المالية 2023

توقعات سنة نيسان المالية 2023

قامت نيسان بتعديل توقعاتها للعام المالي 2023 بكامله، حيث أصبحت تعكس المزيد من التحسينات في مبيعات التجزئة العالمية (باستثناء الصين) والفوائد الإيجابية لسعر الصرف الأجنبي في النصف الأول من عام 2023. وتشير التوقعات المنقحة إلى تحقيق تعديل تصاعدي قدره 400 مليار ين في صافي الإيرادات، وزيادة قدرها 70 مليار ين في الأرباح التشغيلية لتصل إلى 620 مليار ين، مع توقع زيادة صافي الأرباح بمقدار 50 مليار ين لتصل إلى 390 مليار ين.

قدمت الشركة توقعات السنة المالية التالية إلى بورصة طوكيو. وبلغت التوقعات للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024 والمحسوبة وفقًا لطريقة حساب الأسهم لمشروع نيسان في الصين

الفارق مقارنةً بالتوقعات السابقة التوقعات المنقحة للسنة المالية 2023 التوقعات السابقة للسنة المالية 2023 مليار ين +400 13,000 12,600 صافي الإرادات +70.0 620.0 550.0 الأرباح التشغيلية +50.0 390.0 340.0 الدخل الصافي

بناءً على متوسط ​​أسعار صرف العملات الأجنبية البالغ 140 ين ياباني / دولار أمريكي و153 ين ياباني / يورو لتوقعات السنة المالية 2023

و قرر مجلس إدارة نيسان دفع توزيعات أرباح مؤقتة قدرها 5 ين للسهم الواحد مع بيانات مسجلة بتاريخ 30 سبتمبر 2023.

وتعليقًا على النتائج، قال ماكوتو أوشيدا، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة نيسان: “لقد حققنا تحسينات كبيرة في الأرباح التشغيلية على أساس سنوي في السنة الأخيرة من خطة التحول Nissan NEXT، وهذا يضعنا على المسار الصحيح نحو بلوغ أهدافنا وتحقيق النمو المستدام، كما نتخذ إجراءات استراتيجية لتعزيز عملياتنا في الصين، بما في ذلك إطلاق أربع مركبات كهربائية بدءًا من النصف الثاني من عام 2024، وتأتي كل هذه الخطوات لتثبت مدى تقدمنا المستمر في تحقيق رؤيتنا طويلة الأجل، طموح نيسان 2030”.

شاهد أيضاً