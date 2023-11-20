تمتع بأحدث عروض التمويل لـ بيستون T77 برو وتخيل خصومات لغاية 15 ألف ريال

دبي - كتب محمد فتوح - يمكنك الآن امتلاك بيستون T77 برو بأحدث عروض التمويل من مجموعة تأجير، الوكيل الرسمي لسيارات بيستون بالمملكة العربية السعودية، بعنوان تخيّل خصومات لغاية 15000 ريال سعودي، وبالتعاون مع بنك الرياض.

عرض مجموعة تأجير لـ بيستون T77 برو يشمل

الطراز برو ديلوكس بقسط شهري 867 ريال

الطراز برو بريميوم بقسط شهري 984 ريال

الطراز ليموزين بقسط شهري 1069 ريال

الاقساط غير شاملة رسوم التامين

مزايا عرض مجموعة تأجير لـ بيستون T77 برو

بدون دفعة أولى

بدون رسوم إدارية

بهامش ربح تنافسي

ضمان مصنعي 6 سنوات مفتوح الكيلومترات

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موعد انتهاء عرض قسط بيستون T77 برو

كما أعلنت مجموعة تأجير للسيارات سريان عرض قسط بيستون T77 حتى 31 ديسمبر 2023 أو حتى نفاذ الكمية

بيستون T77 PRO برو

جدير بالذكر أن بيستون T77 برو الرياضية متعددة الاستخدامات، تأتي بمحرك 4 سلندر بسعة 1.5 لتر مشحون توربينيًا بقوة 168 حصان، مقترن بناقل حركة من 7 سرعات أوتوماتيكي وتعمل بالدفع الأمامي. يبلغ متوسط استهلاك الوقود 15.5 كم / لتر.

تأتي بيستون T77 برو في أسواقنا السعودية بثلاث فئات تبدأ من ديلوكس، ويليها بريميوم، وليموزين. وتأتي مع مجموعة من تكنولوجيا مساعدة السائق مثل، نظام ترفيه ذكي، وشاشة كريستال تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصة، ونظام تثبيت السرعة.

تتميز بيستون T77 برو بهيكل متين من الفولاذ عالي الصلابة مع أعلي درجات القوة والمرونة. كما تأتي بمقاعد مريحة، وتصميم أمان عالي الجودة حاصل على 5 نجوم في برنامج مقياس الآمان الصيني. ويبرز بالمقدمة الشبك السداسي المدمج مع قطع فضية رقمية بنمط قطرات المطر، وتقدم السيارة طابعًا رياضيًا يمكن التعرف عليه من خلال تصميم المصابيح الأمامية والخلفية والجنوط مقاس 19 بوصة.

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