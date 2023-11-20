شاهد الإطارات الشتوية الواسعة مقابل الضيقة بعد أكثر من 100 عام على الصناعة

دبي - كتب محمد فتوح - هناك نظرية قديمة تقترح أنه يجب على المرء أن يختار الإطارات الشتوية أضيق في الشتاء لأن الإطار الأضيق يضع المزيد من الضغط على رقعة الاتصال الأصغر، وبالتالي يولد المزيد من التماسك. الرأي الآخر يقول إنه يجب عليك استخدام الإطارات الأوسع، حيث أن زيادة مساحة السطح على الطريق ستولد المزيد من التماسك. ولكن كما اكتشف جوناثان بنسون من موقع Tire Reviews، لا يهم حقًا ما إذا كنت ستوسع أو تضيق لإعداداتك الشتوية.

اختبار الإطارات الشتوية من هانكوك

أراد بنسون اختبار نظرية الإطارات الشتوية الأوسع مقابل Tiresالشتوية الأضيق بنفسه،لذلك قام بشراء أربع مجموعات من هانكوكTires لتشغيلها على سيارة BMW الفئة الثالثة حول مسار مغلق مغطى بالثلوج، كل منها أوسع من الأخرى. تراوحت الإطارات من 205 مقطع عرض إلى 275 ثانية، مع تركيب 205s على عجلات مقاس 16 بوصة، و225s مثبتة على 18s، و255s و275s مثبتة على Tires مقاس 19 بوصة.

أداء الإطارات الأضيق هو الأفضل ولكن !

على الرغم من وجود اختلافات ذاتية في الشعور والتعليقات بين الأحجام، إلا أن الأرقام لا تكذب. كان أداء الإطار الأضيق هو الأفضل في اختبارات التسارع، لكنه كان الأسوأ عندما يتعلق الأمر بالفرملة. وبالنسبة لأوقات اللفات، كان أداء الإطار الأوسط بعرض 225 هو الأفضل. لكن جميع النتائج متقاربة جدًا لدرجة أنك ربما لن تلاحظ الفرق.

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الفيصل في العلامات التجارية للإطارات

الاستنتاج الرئيسي، كما يقول موقع Tire Reviews، هو أنك ستجد المزيد من التباين في الأداء الموضوعي بين إطار الشتاء الجيد وإطار الشتاء السيئ باستخدام نفس حجم الإطار. لذا، إذا كنت تتسوق لشراء المطاط الشتوي، فإن أفضل رهان لك هو التركيز على العلامات التجارية ذات التقييمات الجيدة بدلاً من التركيز على الحجم الذي يجب عليك اختياره.

الإطارات الأضيق لماذا .. ؟

إن جعل إطاراتك الشتوية أضيق قليلًا من Tires المتوفرة لديك يمكن أن يكون له الفوائد التالية:

1. تضع Tires الأضيق ضغطًا أكبر لكل بوصة مربعة على الأرض من الإطارات الأعرض، مما يحسن الجر على الجليد. لهذا السبب تستخدم سيارات الرالي Tires أضيق للجليد والثلج.

2. من شأن Tires الأضيق أن تقطع الطين والثلج بشكل أفضل من Tires الأوسع.

وأخيرًا، ستتمتع Tires الأضيق بالاقتصاد في استهلاك الوقود بشكل أفضل قليلاً من الإطارات الأوسع. Tires الأضيق، وخاصة إطارات الثلج، يمكن أن تجعل سيارتك أقل استقرارًا عند السرعات العالية، لذلك سوف تضحي بالسرعة العالية والتعامل مع الطريق الجاف مقارنة باTires الأوسع. مع أخذ كل الأمور بعين الاعتبار، من الأفضل عادةً الالتزام بحجم Tires الموصى به من قبل الشركة المصنعة نظرًا لأن السيارة مصممة لتتمتع بأفضل التعامل معها.

ولماذا الإطارات الأوسع :

بعد أكثر من 50 عامًا من العمل في مجال السيارات كمهندس، ومالك لوكلاء Tires والإصلاح، وبعد بيع ملايين Tires في سلاسل إصلاح الإطارات/الإصلاح متعددة الولايات والمتاجر، أود تلخيص الأمر على النحو التالي. وكقاعدة عامة، فإن Tires الأوسع مقارنة بالأحجام الأصلية ستجعل السيارة تتعامل بشكل أفضل.

السيارات الألمانية والإطارات الأوسع

أحد أسباب تعامل السيارات الألمانية بشكل أفضل هو أنها استخدمت مقاسين إلى ثلاثة مقاسات أوسع وحجمًا أو مقاسين أقل من الأجزاء المقابلة الأمريكية في فئة مماثلة من المركبات. إذا قمت بتتبع اختبار الطريق على المركبات على قوى الانزلاق التي يبلغ قطرها 300 قدم، فستجد أن معظم أحجام إطارات O/E لن تولد أكثر من 0.86G بينما أحجام الإطارات مثل سلسلة 30 إلى 40 ذات المظهر الجانبي المنخفض مع عرض مقطع عرضي من P245 إلى سيولد P325 والأكبر أكثر من 1.11 جم

الإطارات الأوسع أفضل عند الكبح والمنعطفات

إن نظام التعليق وتوزيع الوزن لهما علاقة كبيرة بهذا الأمر، ولكن بشكل عام في المركبات المجهزة بشكل مماثل، فإن الإطار الأوسع سيولد أرقام انعطاف أفضل وأوقات تعرج أقل. يعمل حجم الحافة الأكبر أيضًا على تعزيز دوارات الفرامل الأكبر حجمًا، مما يؤدي إلى تحسين الكبح أيضًا. ليس من غير المعتاد أن نرى دوارات مقاس 13 بوصة، حيث كانت نفس المركبات قبل بضع سنوات مجهزة فقط بدوارات مقاس 11 بوصة إلى 12 بوصة. تعمل مساحة سطح الكبح الأكبر وقطرها على تقليل بهتان الأداء في ظل الظروف القاسية مثل التلال الطويلة أو الطرق المتعرجة أو القطر.

يجب أن يقترن عرض الإطار بحافة أوسع لتحسين التعامل والتآكل. تعتمد المعالجة أيضًا على نسبة العرض إلى الارتفاع للإطار والمركب المطاطي. ومن الأمثلة على ذلك أي إطار عالي الأداء – سيتفوق إطار ميشلان بايلوت سبورت 4 (إطار صيفي) على نفس حجم الإطار بنفس معدل السرعة الذي تم تقييمه (جميع المواسم أو يحمل تصنيف M+S). المظهر الجانبي المنخفض يعني تشوهًا أقل للجدار الجانبي عند المنعطفات وضغط نفخ أعلى حتى لا تتأثر الكفاءة.

الإطارات الأوسع تقلل من ثبات الجر

عادةً عندما تكون Tires ذات نوعية جيدة ومثبتة على نطاق أوسع على حافة مناسبة لحالة الطريق، فإنها ستتعامل بشكل أفضل. يمكن لTires الأوسع أن تقلل من ثبات الجر واتجاهك في الطقس الممطر لأن التحليق المائي يمثل مشكلة كبيرة. نظرًا لأن مداس إطارات الركاب يبلغ عمقها 11/32 بوصة فقط، فإن تبديد الماء سيكون مشكلة دائمًا.

علاوة على ذلك، فإن الزيادة في عرض قناة المياه ستؤدي أيضًا إلى تقليل عدد الكيلومترات التي تقطعها من مجموعة Tires حيث تنخفض كثافة المداس إلى الفراغ. ولهذا السبب تم إيقاف إطارات “Aqua tread” لصالح إطارات “جميع المواسم”. لذا، إذا كنت تواجه طقسًا ممطرًا، فعليك توخي الحذر وإبطاء السرعة.

إطارات الشتاء .. تجارب ونصائح

إطارات الشتاء ليست مخصصة للثلج فقط، فهي تعمل بشكل أفضل في الثلج والجليد والطين وعلى الرصيف البارد والجاف. مركبهم المطاطي مختلف جدًا. تشتمل معظم الشركات المصنعة على السيليكا وبعض التركيبات الخاصة ذات لقم الجر والخلايا المجوفة التي تقوم بممسحة المياه وشفطها بعيدًا عن الطريق. تعتبر تصميمات المداس أكثر عدوانية بكثير لتوفير تسارع أفضل ومسافات توقف أقصر.

تعمل فتحات “المضخة الصغيرة” الموجودة في المداس مثل الغطاسات لامتصاص الماء من الطريق ثم بصقه أثناء تدحرج الإطار. تتوقف إطارات الشتاء الحديثة بشكل أسرع على الثلج وتتماسك بشكل أفضل في اختبار التسارع أيضًا عند مقارنتها بإطارات جميع المواسم. مثل معظم Tires المتخصصة، فإنها تدوم حوالي 5 سنوات أو 35000 ميل مقارنة ب Tires ذات الأميال العالية التي يمكن أن تدوم 80000 ميل.

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