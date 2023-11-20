HiPhi A كهربائية صينية خارقة بقوة 1287 حصان

دبي - كتب محمد فتوح - HiPhi A سيارة صينية جديدة وخارقة ومثيرة بقوة 1287 حصان ، تدخل حلبات التنافس بقوة . هذه المرة لدينا نموذج خاص إلى حد ما حيث يعد بالتسارع إلى 60 ميلاً في الساعة في ما يزيد قليلاً عن ثانيتين. سنصل إلى أرقام أخرى خلال دقيقة واحدة، لكن أولاً، لنقل مرحبًا بالسيارة الخارقة HiPhi A الجديدة.

HiPhi A 2025

بالنسبة للمبتدئين، HiPhi هي شركة تصنيع سيارات كهربائية صينية تركز على تطوير وإنتاج السيارات الفاخرة والأداء. تعتمد سيارة HiPhi A الجديدة على Z، ولا نتحدث عن نيسان Z. كشفت الشركة عن سيارة سيدان كهربائية كبيرة الحجم بقوة 600 حصان في شهر مارس، وقد تصاعدت الأمور منذ ذلك الحين. ووعدت شركة صناعة السيارات بأننا لن نتعامل فقط مع العروض، بل سيتم عرض سيارة فعلية في معرض قوانغتشو للسيارات 2023 القادم بدءًا . ومن المقرر أن تتم عمليات التسليم الأولى للعملاء في أوائل عام 2025.

HiPhi A بثلاثة محركات كهربائية

في حين أن Z لديها مجموعة نقل الحركة الكهربائية ذات محرك مزدوج، فإن A مدعوم بثلاثة محركات كهربائية. ستجد واحدة على المحور الأمامي واثنتين في الخلف، واحدة لكل عجلة خلفية. هذا نظام تم تطويره داخليًا، ويبلغ ذروة إنتاجه 1287 حصانًا. تأتي الطاقة الكهربائية من حزمة بطارية ذات سعة لم يتم الكشف عنها بعد والتي من المفترض أن تكون قادرة على تفريغ ما يصل إلى 1500 كيلووات في ذروتها

إعلان

HiPhi A بسرعة 186 ميلا / ساعة

يعتمد نظام نقل الحركة على بنية كهربائية بقوة 800 فولت – وهو أيضًا تطوير داخلي للشركة – مما يعد بالحفاظ على ذروة إنتاجه لأكثر من 30 دقيقة. ونتيجة لذلك، تبلغ السرعة القصوى للسيارة الكهربائية 186 ميلاً في الساعة. يعد نظام التعليق الهوائي المشترك مع HiPhi Z قياسيًا، لكن الطراز A يقوم بترقية ذلك من خلال إعداد التوجيه الخلفي، والمخمدات التكيفية، ونظام جديد لتوجيه عزم الدوران. وتقول الشركة أيضًا إن السيارة ذات الأداء الكهربائي تتمتع بتوزيع مثالي للوزن بنسبة 50:50. عقدت HiPhi شراكة مع Apollo Automobil، الشركة التي تقف وراء السيارات الكهربائية الفائقة Intensa Emozione و G2J ، لإضفاء الحيوية على هذا الطراز الجديد.

تعد شركة HiPhi بالكشف عن المزيد من التفاصيل في الأشهر المقبلة. نحن متشوقون لمعرفة ما إذا كان سيتم بيع السيارة A الجديدة في أسواق خارج الصين حيث أن الشركة لديها بالفعل صالات عرض في ألمانيا والنرويج. ومع ذلك، قد تتأخر كثيرا في الوصول للسوق الأمريكي .

التجهيزات الهندسية ل HiPhi A

نظام HiPhi للتحكم في هيكل التوجيه متعدد الاتجاهات المطور ذاتيًاتوزيع الوزن بنسبة 50:50 تقريبًا بين الأمام والخلف، ومجهزة بنظام توجيه نشط للعجلات الخلفية، ومكابح من السيراميك الكربوني على مستوى السباق، والتحكم في توجيه عزم الدوران HVC، ونظام تعليق تخميد قابل للتعديل باستمرار مع تعليق هوائي، مما يضمن الاستجابة السريعة والتعامل الدقيق.

تسويق HiPhi A أونلاين

يرجى ملاحظة أن تسويق Hiphi A تتم إدارته من قبل شركة مجموعة Human Horizons في الصين. لذلك، عندما تتفاعل معنا عبر البريد الإلكتروني للاتصال بنا، فإنك توافق على أنه يجوز نقل بياناتك الشخصية إلى الصين وتخزينها فيها، حتى يتمكن فريق التسويق لدينا في الصين من الاتصال بك. نحن ملتزمون بحماية أمان وخصوصية بياناتك وسنقوم بمعالجة معلوماتك وفقًا للوائح حماية البيانات ذات الصلة. لديك الحق في طلب الوصول إلى بياناتك الشخصية أو تصحيحها أو حذفها. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى سياسة الخصوصية لدينا والاتصال بنا.

مجموعة نقل الحركة في HiPhi A

يعتمد نظام القيادة الكهربائية في HiPhi A على منصة 800 فولت، باستخدام تصميم حيث يوجد محرك واحد يقود المقدمة ومحركان يقودان الجزء الخلفي. يساعد الإعداد على توفير طاقة قصوى تصل إلى 1,305 حصانًا، وقد تم تصميم هذه المحركات باستخدام دوارات من ألياف الكربون، وتقنيات تبريد مطورة، والقدرة على الحفاظ على إنتاج طاقة عالي لأكثر من 30 دقيقة. وعلى الرغم من هذه الميزات، من المتوقع أن تكون المحركات المثبتة خفيفة الوزن وصغيرة الحجم، ولا تنتج أي ضوضاء، وتمكن المالكين من ترقيتها بسهولة عند الرغبة. تتم إدارة HiPhi A أيضًا من قبل شركة تكنولوجيا التنقل Human Horizons.

HiPhi A مصنوعة من ألياف الكربون وسبائك التيتانيوم

من ناحية التصميم، تعد HiPhi A مقدمة للجماليات المستقبلية التي تريد HiPhi اعتمادها في سياراتها الكهربائية القادمة. قد تظهر أيضًا مواد مثل ألياف الكربون والطلاء غير اللامع الذي يحدد هيكل السيارة الكهربائية الفائقة في تصميمات السيارات المستقبلية للشركة. في الوقت الحالي، تتمتع HiPhi A بمجموعة من ألواح الأجنحة الأمامية والخلفية العريضة والإطارات العريضة جدًا التي تبرز مظهرها الرياضي جنبًا إلى جنب مع التفاصيل الفاخرة للمقصورة الداخلية، والتي تتضمن قمرة قيادة رقمية وإعدادات تركز على السائق في الصف الأمامي.

تكنولوجيا الطائرات في HiPhi A

تتبنى HiPhi A استخدام أول سبيكة تيتانيوم TC4 من فئة الطائرات في الجزء الداخلي وحول حوافها الخارجية، وتتماشى مع سبائك الألومنيوم وسيراميك النانو والمواد الأخرى في الهيكل. تتوقع HiPhi أيضًا التعاون مع مركز نظام التصنيع الذكي بجامعة ShanghaiTech. ستتولى الخطة العملية الكاملة لتطوير الحلقة المغلقة، بما في ذلك اختيار مسحوق المواد، والتصميم الهيكلي المبتكر، ومحاكاة عملية الطباعة، ومراقبة عملية الإنتاج.

تقنيات HiPhi A العالية

وبالرجوع إلى تقنياتها، يُطلق على بطارية السيارة الكهربائية الخارقة أنها قادرة على إطلاق طاقة قصوى تبلغ 1.5 ميجاوات. وهي مصممة بدرع سفلي قوي مصنوع من ألياف الكربون – يشبه السترة المضادة للرصاص – وغطاء علوي مقاوم للحريق، مصنوع أيضًا من ألياف الكربون. تخطط HiPhi لتثبيت تقنية بطارية التحكم السحابية الخاصة بها للحفاظ على أدائها الجيد وسلامتها. يحتوي إطار HiPhi A على بعض الميزات المتقدمة أيضًا. يمكنه توجيه العجلات الخلفية، وضبط التخميد بشكل مستمر لقيادة أكثر سلاسة، كما أنه يتمتع بتوزيع متساوٍ تقريبًا للوزن بين العجلات الأمامية والخلفية مما يساعد السيارة على التعامل مع نفسها بشكل جيد.

HiPhi A ابداع عصري جديد

تتطلع HiPhi أيضًا إلى دمج التحكم في التوجيه الذي يمكنه تحسين كيفية دوران السيارة في المنعطفات والفرامل. وتقول شركة التكنولوجيا إنها تؤدي إلى تحسن بنسبة 15 بالمائة في المنعطفات وتحسين بنسبة 10 بالمائة في الكبح. يقول ديفيد دينغ، مؤسس HiPhi ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، إن “الجمع بين مفهوم المنتجات الفاخرة لشركة HiPhi والتطوير من الدرجة الأولى والقدرات الصناعية مع عناصر Apollo supercar من WESAIL New Energy Automotive، جنبًا إلى جنب مع الخبرة الفنية والابتكار من جامعة ShanghaiTech، يجعل HiPhi ما هو عليه – عمل فني حقيقي لهذا العصر الجديد.

اقرأ أيضا