10 مشاكل تواجهه السيارات في الطقس البارد وهذه حلولها

دبي - كتب محمد فتوح - الشتاء على الأبواب ولمساعدتك على الاستعداد لمواجهة مشكلات الشتاء مع السيارات ، قمنا بتجميع تقرير عن أكثر مشكلات السيارات شيوعًا في الطقس البارد. بغض النظر عن مدى كون السيارات جديدة، فغالبًا ما تظهر العديد من هذه المشكلات. والخبر السار هو أن لدينا أيضًا حلولًا! تابع القراءة لتعرف المزيد عن المشاكل العشرة الأكثر شيوعًا التي تواجه السيارات في الطقس البارد وكيفية إصلاحها.

1 – ماسحات الزجاج الأمامي المجمدة بالسيارات

يمكن للظروف الجليدية أن تجعل العديد من سائقي السيارات يعانون من تجمد مساحات الزجاج الأمامي. وهذا يمثل مشكلة خاصة في الصباح عندما يمكن للمساحات أن تلتصق بالزجاج الأمامي وترفض التزحزح. قد يؤدي الضغط عليها إلى تمزيق المساحات المطاطية وإتلاف المحرك الكهربائي الذي يشغلها – ناهيك عن خدش الزجاج الأمامي لسيارتك.

تم حل المشكلة : احتفظ بعلبة من مزيل الجليد في متناول يدك وقم برش الزجاج الأمامي جيدًا قبل القفز إلى مقعد السائق. الحل الجيد الآخر لمشكلة السيارات في الطقس البارد هو الاستثمار في شفرات المساحات الشتوية.

2 – فشل شمعة الإشعال في السيارات

عندما تنخفض درجات الحرارة، يمكن أن تتعرض شمعات الإشعال لضربة قوية. وهذا يعني أنهم لا يستطيعون توليد الاحتراق اللازم لتشغيل المحرك، مما سيتركك عاليًا وجافًا. إنها واحدة من أكثر مشكلات السيارات شيوعًا في الطقس البارد، ولكن لحسن الحظ، من السهل إصلاحها.

تم حل المشكلة : افحص شمعات الإشعال قبل حلول فصل الشتاء واستبدلها إذا لزم الأمر. لا تنتظر حتى تدير المفتاح ولا يبدأ المحرك. من المحتمل أن يحدث هذا في أبرد أيام السنة وأكثرها إزعاجًا.

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3 – تصميمات داخلية باردة بالسيارات

لا يوجد شيء غير مريح تمامًا مثل ركوب سيارة متجمدة، فقط لتجد أن التدفئة قد امتلأت. هذه إحدى مشكلات السيارات في الطقس البارد التي يعرفها الكثير من الناس.

تم حل المشكلة : يعد منظم الحرارة الخاطئ أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لهذه المشكلة. تشمل الاحتمالات الأخرى قلب سخان مسدود أو علبة مضادة للتجمد. اعتمادًا على مدى ثقتك بالسيارات، يمكنك فحصها بنفسك أو حجز سيارتك لدى الميكانيكي لإجراء الفحص.

يمكن أن تكون البطاريات مشكلة بشكل خاص في فصل الشتاء، حيث تفقد معظمها حوالي 35٪ من الطاقة عندما تنخفض درجات الحرارة إلى 0 درجة مئوية. في الظروف شديدة البرودة التي تصل إلى -17 درجة مئوية أو أقل، يمكن أن تفقد البطاريات ما يصل إلى 60% من طاقتها. قم بإقران ذلك بحقيقة أن تشغيل المحركات في الظروف الباردة يمكن أن يستنزف ما يصل إلى 50٪ من الطاقة، كما أن البطاريات الفارغة هي واحدة من أكثر مشاكل السيارات شيوعًا في الطقس البارد.

تم حل المشكلة : ما لم يكن عمر بطاريتك أقل من عام واحد، فمن الأفضل أن يتم اختبارها قبل حلول فصل الشتاء.

5 – الأجزاء المجمدة بالسيارات

البطاريات وشمعات الإشعال ليست هي الأشياء الوحيدة التي يمكن أن تجعل محرك سيارتك في حالة خمول. يمكن لمشاكل مثل البنزين المتجمد في خط الوقود وزيت المحرك اللزج أن تمنع سيارتك من الانقلاب. تم حل المشكلة : إذا لم تتمكن من الوصول إلى مكان أكثر دفئًا لركن سيارتك طوال الليل، مثل المرآب، فيمكن أن يكون سخان كتلة المحرك حلاً جيدًا لمشكلة السيارة في الطقس البارد.

6 – تفريغ الإطارات

يمكن أن يتسبب الطقس البارد في ارتفاع ضغط الإطارات في كل مكان. لنكون أكثر تحديدًا، يمكن أن يؤدي الانخفاض بمقدار 12 درجة مئوية تقريبًا إلى استنزاف حوالي 1 رطل لكل بوصة مربعة. إذا انخفض الضغط لديك بشكل منخفض للغاية، فقد يؤدي ذلك إلى الإضرار بأشياء مثل التحكم والجر.

تم حل المشكلة : يعد فحص ضغط الإطارات بانتظام أفضل طريقة للبقاء على قمة PSI في الشتاء. خيار آخر هو تجهيز سيارتك بإطارات الشتاء.

7 – دوران العجلات

بالحديث عن العجلات… يمكن لأسطح الطرق الزلقة أن تجعل القيادة أكثر صعوبة في الشتاء.

حل المشكلة : تحقق من مداس إطار سيارتك قبل ديسمبر. تجنب القيادة في الظروف الجليدية إن أمكن، وإذا كان لا بد من الجلوس خلف عجلة القيادة، فالتزم بسرعة منخفضة وبسرعة عالية لتحسين السيطرة على السيارة. يعد الحفاظ على فجوة مدتها 10 ثوانٍ بين السيارات التي أمامك أمرًا ضروريًا أيضًا.

8 – التآكل والصدأ

يمكن للتآكل أن يجعل العديد من سائقي السيارات يشعرون بالملل بسبب طقس الشتاء… بالمعنى الحرفي للكلمة. في حين أن تمليح الطرق يساعد على إذابة الثلج والجليد، إلا أنه قد يؤثر أيضًا بشكل خطير على سيارتك. بالإضافة إلى تآكل الأجزاء الخارجية، يمكن للملح أيضًا أن يتسلل إلى المحرك ويؤدي إلى تلف المكونات. هذه إحدى مشكلات السيارات في الطقس البارد التي تؤثر على سائقي السيارات في جميع أنحاء البلاد.

تم حل المشكلة : اغسل سيارتك بانتظام طوال فصل الشتاء. حتى خرطوم المياه السريع يمكن أن يزيل الملح ويساعد في الحفاظ على سيارتك في أفضل حالة. لا تنس أن تعطي الهيكل السفلي وآبار العجلات رشًا جيدًا!

9 – آليات القفل المجمدة

يمكن أن تؤدي الأمطار الغزيرة التي يتبعها انخفاض مفاجئ في درجة الحرارة إلى إتلاف أقفال السيارة. يمكن أن يتجمد الماء في الآليات، مما قد يمنع سائقي السيارات من فتح أبوابهم. الحديث عن مزعج!حل المشكلة : احصل على علبة مزيل الجليد ورش القفل برذاذ سريع. خيار آخر هو معقم اليدين. لا تحاول أبدًا الضغط على المفتاح بالقوة، لأن ذلك قد يؤدي إلى المزيد من الضرر.

10 – الترقية لسيارة أحدث

لسوء الحظ، فإن العديد من السيارات القديمة لا تقدم نفس التعامل المستجيب مثل الموديلات الأحدث.

حل المشكلة : في بعض الأحيان يكون الحل الأفضل هو الترقية إلى سيارة أحدث – وهناك الكثير من الخيارات الرائعة للقيادة في فصل الشتاء. عندما يتعلق الأمر بالثلوج، فإن سوزوكي S-Cross هي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات عائلية قوية مع مساحة كبيرة لجميع السترات الشتوية ومعدات التزلج والمزيد. كما أنها مزودة بميزات أمان متقدمة، مما يجعل القيادة في ظروف الشتاء الصعبة أسهل كثيرًا.

بالنسبة للطرز الكهربائية بالكامل، نشهد اهتمامًا كبيرًا بسيارة فولفو XC40 Recharge. توفر سيارة الدفع الرباعي المدمجة هذه نطاقًا كهربائيًا يصل إلى 260 ميلًا تقريبًا، بالإضافة إلى جميع ميزات الأمان عالية المستوى التي تتوقعها من العلامة التجارية السويدية.

إذا كنت تبحث عن سيارة هجينة، فإن هوندا HR-V أكثر من قادرة على مواجهة طقس الشتاء القارس. الكماليات الصغيرة مثل المقاعد المُدفأة ستبقيك دافئًا طوال فصل الشتاء. كما أنها تتميز بتكنولوجيا ذكية، مثل المساحات الأوتوماتيكية التي تكتشف قطرات المطر الأولى. مثالية لفصول الشتاء البريطانية الممطرة!

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