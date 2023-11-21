هيونداي توسان 2025 فيس ليفت تنطلق رسمياً بترقيات داخلية وخارجية كبيرة

دبي - كتب محمد فتوح - كشفت شركة صناعة السيارات الكورية عن سيارة هيونداي توسان 2025 فيس ليفت قبل إطلاقها في أوروبا والولايات المتحدة العام المقبل، ولا تقول الشركة الكثير عن الكروس أوفر في هذه المرحلة، ولكنها تتميز بتصميم ديناميكي بارامتري “متطور” يمكن التعرف عليه على الفور. على الرغم من كونها مألوفة، تتبنى الكروس أوفر شبكة جديدة ووحدات إضاءة Parametric Jewel محدثة.

ما الذي كشفت عنه الشركة عن هيونداي توسان 2025 فيس ليفت؟

تستمر التحديثات مع مصد معدّل ولوحة انزلاقية زائفة. التغييرات الإضافية محدودة، لكن صانع السيارات قال إنه يمكننا أن نتوقع عجلات جديدة ونهاية خلفية منقحة.

وبالانتقال إلى الداخل، يمكننا أن نرى تصميمًا داخليًا جديدًا مزودًا بعجلة قيادة بسيطة ثلاثية الأضلاع ولوحة قيادة أكثر تقليدية. يسمح التغيير الأخير بتزويد الكروس أوفر بشاشة منحنية بانورامية، والتي تتكون من مجموعة أدوات رقمية مقاس 12.3 بوصة ونظام معلومات ترفيهي مطابق مقاس 12.3 بوصة.

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وبالأسفل، توجد مجموعة مفاتيح جديدة وفتحات هواء تم نقلها. وتنضم إليهم وحدة تحكم مركزية جديدة تحتوي على شاحن لاسلكي للهاتف الذكي وحاملي أكواب. وفي مكان آخر، تم نقل ناقل الحركة إلى عمود التوجيه ويوجد الآن عدد من أدوات التحكم المادية.

وسنعرف المزيد عن توسان 2025 فيس ليفت في الأسابيع المقبلة، ولكن سيتم تقديم الطراز ذو المواصفات الكورية بلونين جديدين يعرفان باسم Fine Green Matte وUltimate Red Metallic. قالت شركة صناعة السيارات أيضًا أنه يمكننا أن نتوقع تصميمًا داخليًا جديدًا ثلاثي الألوان مع ظلال من اللون الأخضر والأسود والرمادي.

وفي الختام، لا توجد معلومات عن تفاصيل مجموعة نقل الحركة في هذه المرحلة، لكن التقارير السابقة أشارت إلى أنه قد تكون هناك تحسينات طفيفة في جميع المجالات.

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