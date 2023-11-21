فورد تيودور 1936 تُرمم في 14 عاماً وتعمل الآن بمحرك فورد توروس V6

دبي - كتب محمد فتوح - لن نمل من طرازات فورد تيودور أبدًا، خاصة عندما تتضمن المزيد من القوة من محرك حديث مثل محرك V6 من فورد توروس SHO وترقيات المقصورة التي توفر وسائل الراحة العصرية، كما يحدث، هناك واحدة معروضة للبيع حاليًا على Bring a Trailer وهي سيارة كلاسيكية ذات بابين ذات مظهر نظيف تستحق إعجابك.

مواصفات ومميزات فورد تيودور 1936 المرممة ومحركها القوي

لم تكن رحلة سيارة فورد تيودور 1936 المرممة سهلة، استغرق إنشاء هذا الهيكل 14 عامًا، حيث بدأ في عام 1997 وانتهى في عام 2010، قام المالك في البداية بتقطيع الجسم وتوجيهه وتقسيمه إلى أجزاء لهذا البناء، كان لا بد أيضًا من إعادة صياغة إطار الزجاج الأمامي جنبًا إلى جنب مع أشياء أخرى، مثل ملء فتحة السقف، وإعادة تشكيل ألواح التشغيل، وتوجيه الرفارف الأمامية، تم حلق مقابض الأبواب أيضًا، بالإضافة إلى تركيب ألواح غطاء المحرك في السيارة الكوبيه الكلاسيكية ذات البابين، وفي الوقت نفسه، تمت إعادة صياغة مقدمة تيودور بغطاء محرك من طراز تيودور عام 1937، ومصابيح أمامية بورشه 911، ومصابيح خلفية LED مخصصة في مبيت فولكس فاجن بيتل، ومرايا جانبية على طراز تالبوت.

وفيما يتعلق بالطلاء، تأتي سيارة تيودور هذه باللون بي إم دبليو Space Gray Metallic، من تصميم شركة KR Custom Body and Paint of Seabeck، واشنطن، تم الانتهاء من عملية الطلاء باستخدام الخطوط المارونية التي تم وضعها يدويًا فوق الطبقة الشفافة، بصرف النظر عن ذلك، حصلت الكوبيه أيضًا على جنوط مقاس 16 بوصة على طراز هاليبراند في الأمام و17 بوصة في الخلف، والتي غالبًا ما يتم رؤيتها في السيارات الكلاسيكية المستعادة.

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ومثل FJ Bruiser التي زارت معرض SEMA الأخير، حصلت سيارة فورد تيودور هذه على مبادلة محرك داخل العائلة، تحتوي على محرك فورد توروس SHO V6 سعة 3.0 لتر مع ناقل حركة يدوي Borg Warner T5 بخمس سرعات، ولم يتم إدراج أي تعديلات على محرك السيارة، لذا يمكننا أن نفترض أنها لا تزال تنتج قوة 220 حصانًا، وإنها ليست قوية مثل سيارة فورد موستانج الحديثة، ولكنها تتمتع بقوة أكبر بكثير من سيارة الكوبيه في الأصل.

ومع ذلك، على عكس المحرك، تمت إعادة صياغة نظام تعليق السيارة بتعليق مستقل من موستانج، مزود بأذرع A أنبوبية من الفولاذ المقاوم للصدأ من Heidts، كما أنها تحصل على نظام تعليق خلفي من الفولاذ المقاوم للصدأ بأربعة قضبان من إجمالي التكلفة – على غرار سيارة رولز رويس سيلفر كلاود II فائقة الشحن لعام 1961 من Ringbrothers – بالإضافة إلى قضيب Panhard وقضبان التأثير المخصصة، علاوة على ذلك، فإنها تحصل على كويلوفرات قابلة للتعديل من Aldan Eagle.

وكان التصميم الداخلي لسيارة تيودور مصنوعًا حسب الطلب، قام توني ميلر بتنجيده في Stitches في Poulsbo، Washington، كانت لوحة القيادة من طراز عام 1940، وتم الحصول على مقاعدها من سيارة أكيورا إنتيجرا إلى جانب الكونسول الوسطي، وبصرف النظر عن هذا، فإن تصميمها الداخلي مبطن بطبقة Dynamat، وتتميز بنظام Vintage Air HVAC، كما أنها تحتوي على محراث على طراز Wheel Shoppe على طراز البانجو ورف توجيه Flaming River تماشيًا مع المظهر القديم.

وفي الختام، مع ذلك، تمت إضافة ميزات حديثة إلى السيارة، مثل النوافذ الكهربائية، ونظام تثبيت السرعة، ونظام استريو ألبين مخفي مقترن بمكبر صوت ومكبرات صوت Infinity وMB Quart، وفيما يتعلق ببناء قضبان الشوارع، فإن طراز تيودور هذا يعد مثالًا جيدًا، فازت بجائزة Al Slonaker التذكارية في معرض Grand National Roadster Show لعام 2011 وظهرت في عدد 2013 من مجلة Street Rodder.

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